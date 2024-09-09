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Результаты матчей КХЛ 9 сентября, обзоры игр, видео голов, расписание на 10 сентября

Яркая победа «Авангарда», два хет-трика, грязь от экс-игрока НХЛ. Итоги дня в хоккее
Егор Торишный
Итоги дня в хоккее
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Главный тренер «Амура» недоволен даже после 5:1, а «Спартак» отыгрался с 0:2.

9 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть встреч. Коротко подводим итоги всех матчей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Петан (Барабанов, Яшкин) – 00:19 (5x5)     1:1 Филатьев (Рейнгардт, Касселс) – 04:14 (5x5)     2:1 Филатьев (Коледов, Рейнгардт) – 54:48 (5x5)     3:1 Чистяков (Галиев, Шарипзянов) – 58:27 (en)     4:1 Мартынов (Злодеев, Шарипзянов) – 59:42 (5x5)    

«Ак Барс» в прошлом матче чуть не упустил преимущество в две шайбы и в Омске благодаря своему ударному звену открыл счёт уже на 19-й секунде встречи. У «Авангарда», как известно, ударной тройки на старте сезона нет, но её место заняли молодые ребята из второго звена. Тройка Филатьев — Касселс — Рейнгардт начертила красивую комбинацию, когда омичи сравняли счёт, а потом и сделала победный гол уже ближе к концовке матча. Перестройка «Ак Барса» пока идёт с большим трудом.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 5
Амур
Хабаровск
0:1 Грецкий (Грачёв) – 01:41 (5x5)     0:2 Ли (Шевченко) – 16:10 (5x5)     0:3 Слепец – 26:43 (5x5)     0:4 Броссо (Бродхёрст) – 36:04 (5x5)     1:4 Панюков (Гайтамиров, Батчер) – 49:53 (5x5)     1:5 Гальченюк (Мищенко, Броссо) – 54:13 (5x4)    

«Амур» не просто проиграл два первых матча сезона, но и не забил ни одного гола. Вячеслав Грецкий скинул с плеч одноклубников эту тяжёлую ношу уже на второй минуте встречи, после чего «тигры» стали забивать разными способами и очень легко. Судьи отменили ещё один гол, который «Амур» забил в концовке. Несмотря на победу, Андрей Мартемьянов после матча в победной раздевалке жёстко прошёлся по команде и заявил, что «Баловство, организованное в конце третьего периода, ни в какие ворота не лезет».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Гончарук (Кирсанов) – 07:56 (5x5)     2:0 Воронин (Белевич) – 36:23 (5x5)     2:1 Романцев (Каштанов, Денежкин) – 41:23 (5x5)     3:1 Ян (Воронин, Силаев) – 52:18 (5x5)    

При всех тренерах и любых составах «Автомобилист» очень тяжело играет в Нижнем Новгороде. Сегодняшний матч исключением не стал. «Торпедо» забросило две шайбы, которые пришли после розыгрыша быстрых комбинаций на вбрасываниях, мало удалялось и не давало спецбригаде «Автомобилиста» себя показать. Единственный гол у гостей забили игроки четвёртого звена. Команда Игоря Ларионова одержала первую победу в сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
5 : 4
ХК Сочи
Сочи
1:0 Барак (Готье, Чехович) – 03:14 (5x4)     2:0 Готье (Барак, Чехович) – 04:12 (5x4)     2:1 Грэм (Тянулин, Никонов) – 04:56 (5x5)     3:1 Дарьин (Чивилёв) – 05:42 (5x5)     4:1 Барак (Чехович, Воронков) – 11:38 (5x5)     4:2 Венгрыжановский (Федотов, Волков) – 29:53 (5x5)     4:3 Попов (Криштоф, Грэм) – 42:35 (5x4)     5:3 Барак (Воробьёв) – 49:04 (5x5)     5:4 Тянулин (Федотов, Чебыкин) – 57:10 (5x4)    

Игру в Балашихе посетили чуть более тысячи зрителей, но именно этот матч стал самым результативным за игровой день. Дебютант «Витязя» Иван Чехович классно вписался в спецбригаду команды и уже к середине первого периода оформил ассистентский хет-трик: его партнёр Дерек Барак в третьем периоде оформил «обычный» хет-трик. «Сочи» пришлось заменить вратаря уже на шестой минуте, и бо́льшую часть матча «леопарды» вели погоню, оказавшуюся безуспешной. Финальный штурм провалился: «Сочи» доигрывал матч вообще втроём.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Фрейз (Бут, А. Радулов) – 41:39 (5x4)     2:0 Берёзкин (Гернат, Сергеев) – 58:11 (5x4)    

Самая яркая вывеска дня оказалась максимально сухой. СКА Ротенберга всегда приходится очень трудно в матчах с «Локомотивом» Никитина, и сегодня суперзвёздная атака СКА не забила ни разу, а Евгений Кузнецов больше запомнился своим поведением на скамейке штрафников. Зато у «Локомотива» свой первый гол с подставления забил легионер-новичок Байрон Фрейз, и Никитин на пресс-конференции уже отметил канадскую игру на пятаке. Второй гол «Локомотива» тоже пришёл в большинстве — причём пятиминутном, после очень жёсткого силового Никиты Зайцева против Георгия Иванова. Ярославский клуб закончил первую неделю сезона со 100% очков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 2
Динамо Мн
Минск
0:1 Дюбе (Шипачёв, Гросс) – 07:37 (5x5)     0:2 Горбунов (Улле) – 12:39 (5x4)     1:2 Мальцев (Вишневский, Миронов) – 24:49 (5x4)     2:2 Мальцев (Ружичка) – 32:50 (4x4)     3:2 Ружичка (Пашин) – 36:57 (5x5)     4:2 Порядин (Морозов) – 37:47 (5x5)     5:2 Мальцев (Морозов, Савиков) – 43:26 (5x5)    

В Москве ещё один легионер отметился дебютным голом — им стал фигурант грандиозного скандала Диллон Дюбе, забивший с передачи Вадима Шипачёва. При 0:2 «Спартак» провёл монструозный второй период, смял соперника по броскам 17-3 и забил четыре гола. Пока молчит звено Ивана Морозова, но зато хет-трик сделал Михаил Мальцев. Кроме того, парад дебютных голов продолжил Адам Ружчика — его шайба в итоге стала победной.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Игры 10 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2024, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Сибирь
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