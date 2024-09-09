Яркая победа «Авангарда», два хет-трика, грязь от экс-игрока НХЛ. Итоги дня в хоккее

Главный тренер «Амура» недоволен даже после 5:1, а «Спартак» отыгрался с 0:2.

9 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть встреч. Коротко подводим итоги всех матчей.

«Ак Барс» в прошлом матче чуть не упустил преимущество в две шайбы и в Омске благодаря своему ударному звену открыл счёт уже на 19-й секунде встречи. У «Авангарда», как известно, ударной тройки на старте сезона нет, но её место заняли молодые ребята из второго звена. Тройка Филатьев — Касселс — Рейнгардт начертила красивую комбинацию, когда омичи сравняли счёт, а потом и сделала победный гол уже ближе к концовке матча. Перестройка «Ак Барса» пока идёт с большим трудом.

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«Амур» не просто проиграл два первых матча сезона, но и не забил ни одного гола. Вячеслав Грецкий скинул с плеч одноклубников эту тяжёлую ношу уже на второй минуте встречи, после чего «тигры» стали забивать разными способами и очень легко. Судьи отменили ещё один гол, который «Амур» забил в концовке. Несмотря на победу, Андрей Мартемьянов после матча в победной раздевалке жёстко прошёлся по команде и заявил, что «Баловство, организованное в конце третьего периода, ни в какие ворота не лезет».

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При всех тренерах и любых составах «Автомобилист» очень тяжело играет в Нижнем Новгороде. Сегодняшний матч исключением не стал. «Торпедо» забросило две шайбы, которые пришли после розыгрыша быстрых комбинаций на вбрасываниях, мало удалялось и не давало спецбригаде «Автомобилиста» себя показать. Единственный гол у гостей забили игроки четвёртого звена. Команда Игоря Ларионова одержала первую победу в сезоне.

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Игру в Балашихе посетили чуть более тысячи зрителей, но именно этот матч стал самым результативным за игровой день. Дебютант «Витязя» Иван Чехович классно вписался в спецбригаду команды и уже к середине первого периода оформил ассистентский хет-трик: его партнёр Дерек Барак в третьем периоде оформил «обычный» хет-трик. «Сочи» пришлось заменить вратаря уже на шестой минуте, и бо́льшую часть матча «леопарды» вели погоню, оказавшуюся безуспешной. Финальный штурм провалился: «Сочи» доигрывал матч вообще втроём.

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Самая яркая вывеска дня оказалась максимально сухой. СКА Ротенберга всегда приходится очень трудно в матчах с «Локомотивом» Никитина, и сегодня суперзвёздная атака СКА не забила ни разу, а Евгений Кузнецов больше запомнился своим поведением на скамейке штрафников. Зато у «Локомотива» свой первый гол с подставления забил легионер-новичок Байрон Фрейз, и Никитин на пресс-конференции уже отметил канадскую игру на пятаке. Второй гол «Локомотива» тоже пришёл в большинстве — причём пятиминутном, после очень жёсткого силового Никиты Зайцева против Георгия Иванова. Ярославский клуб закончил первую неделю сезона со 100% очков.

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В Москве ещё один легионер отметился дебютным голом — им стал фигурант грандиозного скандала Диллон Дюбе, забивший с передачи Вадима Шипачёва. При 0:2 «Спартак» провёл монструозный второй период, смял соперника по броскам 17-3 и забил четыре гола. Пока молчит звено Ивана Морозова, но зато хет-трик сделал Михаил Мальцев. Кроме того, парад дебютных голов продолжил Адам Ружчика — его шайба в итоге стала победной.

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