«Брагин ходил по бортику прямо передо мной». Интервью с новичком «Лады»

«Карьера — американские горки» в случае Зията Пайгина — не стереотипное клише. Защитник чередовал очень сильные сезоны в «Сочи» и «Торпедо» с попаданиями в фарм-клубы в «Ак Барсе» и «Локомотиве». В 29 лет Пайгин начинает сезон в своём девятом клубе в КХЛ — «Ладе», где, возможно, снова выйдет на свой пиковый уровень.

Перед стартом сезона новичок тольяттинского клуба дал эксклюзивное интервью «Чемпионату», где вспомнил опыт игры на молодёжном чемпионате мира — 2015, рассказал о переходе в «Ладу», поделился воспоминаниями о прошлых командах и даже назвал запомнившиеся книги.

«Браташ всегда готов выслушать и прийти на помощь»

— Как возник вариант перехода в «Ладу»?

— Агент сказал, что есть такой вариант, и я долго не думал.

— Вы уже играли в команде в ВХЛ пять лет назад. Успели оценить, как изменились за это время условия внутри?

— Всё прекрасно, сравнивать здесь нечего. Во всех клубах КХЛ сейчас отличные условия создаются для игроков

— «Лада» в прошлом году запомнилась командой, против которой сложно играть. Вы ощутили это в очных встречах?

— Здесь сложно что-то сказать, это был прошлый сезон, он остался позади, сейчас будем настраиваться на новый сезон.

— Олег Браташ — мастер ироничных пресс-конференций. Как он проявляет себя в общении с командой?

— Всё отлично, Олег Владимирович всегда готов к разговору, с ним можно обсудить любые вопросы, которые возникают, он всегда готов выслушать и прийти на помощь. Нет моментов, когда то нельзя или это нельзя — всегда готов слушать.

— Можете ли сравнить его стиль с кем-то из тренеров, с которыми вы уже успели поработать?

— Здесь сложно сказать, у каждого тренера теперь свой стиль, своё видение структуры хоккея. Каждый тренер — индивидуальность, пусть команды где-то одинаковые, но отношение в хоккею у всех разное.

«При 4:5 в финале МЧМ Брагин в раздевалку не заходил»

— Почти все парни из молодёжки 1995 года на виду. Такой сильный год или МЧМ дал многим толчок в уверенности?

— Да, у нас очень сильная вратарская бригада — Илья Сорокин, Игорь Шестёркин на лидирующих позициях в НХЛ, состав был правильно в целом подобран. Год у нас действительно сильным был, друг с другом конкурировали даже на чемпионатах России, когда играли на уровне СДЮШОР.

Зият Пайгин на МЧМ-2015 Фото: Claus Andersen/Getty Images

— Помните, как начинался тот МЧМ? Как тренеры реагировали на 0:2 посреди матча с Данией?

— Да абсолютно спокойно отреагировали, никакого напряжения не было. В раздевалке всегда было всё нормально, как сейчас модно говорить, «лайтово» Все понимали, что это игра, можно и проиграть, и выиграть. Можно проиграть 4:7, ведя в счёте 4:1.

— Не перегорели ли эмоционально перед финалом? Уже через две минуты было 0:2…

— Финал — всегда игра 50/50 с равными шансами. Мы тогда начали не очень, но потом играли кость в кость, пусть проигрывали 1:5, но забили три гола подряд, давили во втором периоде. А в третьем периоде канадцы уже чисто от обороны сыграли.

— Канадцы говорили, что тренер Бенуа Гру был очень спокоен после того, как счёт стал 5:4. А Брагин что говорил перед третьим периодом?

— Кажется, он даже в раздевалку не заходил тогда. Каждый прекрасно понимал, что всё в наших руках, мы играли, старались сравнять счёт, но так сложилось.

— На этом турнире Брагин по бортику гулял?

— Да, в Монреале. Прекрасно помню эпизод — он передо мной ходил. Слов не было, каждый воспринял это по-своему тогда это сработало. Мы выиграли, всё было сделано правильно.

— Многим запомнился эпизод после МЧМ-2017, когда тренер давал напутствия прямо на льду. У вас было что-то подобное?

— В принципе, всё было открыто. Разговаривали после чемпионата мира, в одном номере собрались и говорили долго. Думаю, в любой момент ему сейчас позвони, и он поможет. Любой из наших тренеров тогда был открыт, была отличная атмосфера, сохраняется общение спустя долгие годы.

«Немировски наш менталитет понимает, у него всегда был позитив»

— В прошлом сезоне вы ехали к хорошо знакомому Дэвиду Немировски — и его уволили до момента вашего дебюта.

— Я уже о прошлом сезоне забыл, надо двигаться дальше. Я его проанализировал, пора двигаться дальше — новые цели, новые задачи впереди.

— Говоря про Дэвида — есть мнение, что его хоккей стал предшественником стиля Ларионова в Нижнем.

— Мы не так много с Ларионовым работали, лучше спрашивать у тех ребят, что с ним работают. У Немировски всё было просто: играли в быстрый хоккей, наслаждались игрой, всегда был позитив. Команда играла, бежала, болельщики гнали — это давало результат в совокупности. Он спокойно говорит на русском и понимает наш менталитет.

Зият Пайгин — капитан «Торпедо» Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

— Посреди сезона «Сибирь» потеряла четыре очка. Насколько сильно это ударило по командной атмосфере?

— Никак не ударило — ну потеряли и потеряли. Постарались догнать соперников, у нас был шанс. Упаднических настроений не было, каждый воспринял это по-своему. Это жизнь, такое случается, какой смысл тосковать и горевать? Мы играли, не хватило немного, но бились до конца.

— У вас уже был опыт перехода в клуб после отставки главного тренера. Чем различались ситуации в «Авангарде» и «Сибири»?

— Сложно сравнивать, это две абсолютно разные организации.

«В Америке ты предоставлен сам себе, взрослеешь»

— Что главное вы вынесли для себя за время игры в системе «Эдмонтона»?

— То, что ты предоставлен сам себе, должен быть профессионалом. Нужно ходить в тренажёрный зал, следить за своим питанием, ты приезжаешь и живёшь сам, всё делаешь сам, взрослеешь и становишься профи. Питание ты должен был регулировать сам, например, как для тебя это будет комфортнее. Делай что хочешь, выходи — главное, играй в хоккей, показывай результат.

— Бейкерсфилд описывают как место, где одна сторона опасная, а другая — нормальная. Вы с этим сталкивались?

— Нет, мы жили в отдельной местности — приезжали, уезжали, не было времени погулять.

— Владимир Ткачёв говорил, что его зарплаты в фарме не хватало для жизни в Калифорнии. Это для вас было актуальным?

— Нет, ничего такого. У меня всё нормально было, много не тратил.

— Вы успели немного поиграть в Швеции. Чем местная лига отличается по стилю от КХЛ?

— Размером площадки, и от этого всё отталкивается. У тебя больше времени на принятие решений, в Швеции все катаются очень хорошо, поэтому там быстрый и интересный хоккей. Стиль там более игровой, наверное.

— В Тимре живет буквально 10 тысяч человек, но арена там на 6 тысяч. Хоккей там религия?

— В основном там в Сундсвалле живут, там город больше (60 тысяч человек. — Прим. «Чемпионата»). Мы там жили, а играли в Тимро — хороший город, и постоянно дворец полный.

Зият Пайгин в составе «Тимро» Фото: ZUMA/ТАСС

— Вы что-то изменили в самостоятельной подготовке после сокращения предсезонки?

— Она такая же и была, в принципе, те же два месяца, просто сезон закончился раньше. Побыл с семьёй, отдохнул, потом занимался где-то индивидуально, потом с ребятами собирались и тренировались. Особых отличий не было.

«Из книг запомнилась трилогия Драйзера»

— После ухода из «Торпедо» вы очень редко выходите в большинстве. Готовы вернуться в спецбригаду?

— Как тренерский штаб скажет, так и будет. Я везде готов играть.

— Как изменились требования к защитникам в современном хоккее, если сравнивать с моментом вашего дебюта в лиге?

— Требования всегда были одинаковы: в свои не пропускать, в чужие забивать (смеётся). Никаких кардинальных изменений нет, главное — играть в обороне, а помогать нападающим по необходимости.

— В старом интервью вы говорили, что в детстве делали по 500 бросков в день на тренировке. Как сейчас работаете над этим компонентом?

— Сейчас возможностей для этого стало больше — бросковые зоны, например. Всё зависит от времени, которое у тебя есть, ты уделяешь этому внимание и летом, и в сезоне. В Тольятти у нас на арене бросковые зоны есть — поднимайся, бросай, сколько хочешь.

— Вы говорили, что любите читать. Было ли время на чтение в это межсезонье, и если да, что запомнилось?

— В этом году мало читал, сейчас у меня двое детей, и я больше времени проводил с семьёй. Где-то помогал супруге, побыл с ребятами, в сезоне много разъездов, хочется летом побольше провести с близкими.

— А кого из писателей можете отметить, кроме упомянутого в старом интервью Даниэля Киза?

— Мне запомнилась трилогия Теодора Драйзера — «Финансист», «Титан» и «Стоик».