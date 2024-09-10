«Авангард», что происходит? Разрывают на старте сезона с тренером-новичком, без суперзвёзд

«Локомотив» и «Авангард» одержали по три победы в трёх матчах на старте нового сезона КХЛ. И если от финалиста Кубка Гагарина, точечно усилившегося летом, этого можно было ждать, то омичам многие предрекали тяжелейшее начало регулярки. Новая команда, новый тренер (никогда ранее не работавший главным), травмы двух безусловных лидеров Ткачёва и Буше, слабая по качеству глубина состава…

Но «Авангард» в порядке. А по игре с «Ак Барсом» — в полном порядке. И для меня это не такой уж сюрприз, ведь когда внимательно наблюдаешь за командой на предсезонке, то имеешь слегка другое представление, чем если просто смотреть на исходные данные на бумаге. Звягин и его тренерский штаб ещё летом начали строить команду, в которой минимизируется индивидуализм отдельных хоккеистов, а во главу угла встаёт рисунок игры, пресловутая система, в которой каждый игрок точно знает, что и как ему делать на льду в разных ситуациях. Для побед такому «Авангарду» нужны не бесконечные голевые подвиги Буше и всеобъемлющий талант Ткачёва, как в прошлые сезоны, а чёткое выполнение игрового задания со стороны всей команды.

Игроки «Авангарда» празднуют гол в ворота «Ак Барса». Фото: ХК «Авангард»

Откровение в том, что уже сейчас у «ястребов» всё работает, летает, звенит. Ведь ещё на Кубке Блинова в конце августа «Авангарду» не хватало правильных действий на весь матч, а система хоть и проглядывалась, но нуждалась в серьёзной шлифовке. Вероятно, омичам помогают и придают сил эмоции домашнего старта, плюс дисциплинирует официальный статус игр. И вот мы видим картинку, улучшающуюся с каждой новой игрой.

Посмотрите на игровое время, никто из форвардов «Авангарда» не доигрывает даже до 20 минут за матч, нагрузка распределена равномерно. В одинаково активный, пускай и простоватый хоккей с большим количеством бросков, набросов и вспахиванием пятачка играют все тройки. Также все тройки уверенно могут выйти из своей зоны через пас и зайти в чужую, не задерживая шайбу в среднем периметре.

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Это действительно хорошо поставленный, вертикальный хоккей, в котором многое напоминает отбойный молоток, но при завершении атак и при большинстве есть место для креатива. Да-да, в такое «Авангард» играл при Хартли. Стоит ли этому удивляться, учитывая, что Звягин четыре сезона подряд пропускал через себя все установки Боба, транслируя в полном объёме его видение хоккея на русском языке?

Сейчас «Авангард» наслаждается моментом, когда на свежих эмоциях всё получается, набирая свои очки в домашней серии. У омичей сейчас даже нет явного лидера, в каждом матче находится новый герой: Галиев и Рейнгардт прибили «Сибирь», с «Нефтехимиком» себя проявил Вей, злым гением «Ак Барса» стал молодой Филатьев. Очень много моментов создают и нижние звенья, но пока не хватает, вероятно, мастерства в завершении, хотя «Ак Барсу» очень симпатичный гол забил Мартынов. При этом даже у такого «Авангарда» есть откровенно выпадающие игроки – Яремчук совершенно не оправдывает летние надежды со стороны руководства клуба, а Макеев, похоже, становится жертвой пропущенной предсезонки. Но ведь это тоже резерв для «Авангарда». Как и пока не тренирующийся в общей группе Буше. Как и восстанавливающийся на костылях Ткачёв. Вот вам и недостаточная по качеству глубина состава.

Ещё один позитивный момент для «Авангарда» прямо сейчас — игра в обороне. Показательно, что во всех трёх матчах старта регулярки «ястребы» в концовке действовали в расстановке «5 на 6», и суммарно «Сибирь», «Нефтехимик» и «Ак Барс» создали ровно ноль опасных моментов и дважды пропустили в пустые ворота. В построении защиты, в работе омичей в своей зоне тоже чувствуется системность. Ошибки, конечно, есть, но они, как правило, становятся следствием технического брака, а не непонимания того, как действовать в той или иной игровой ситуации.

Словом, старт регулярки для омичей получился такой, что лучше не придумаешь. Однако преувеличивать значение этих сентябрьских побед, конечно, не стоит. Пока у «Авангарда» всё хорошо, но команда действует на одном дыхании, даже не ротируя состав. Впереди же «ястребов» обязательно ждут разного рода трудности в ходе длинного сезона, и теперь любопытно, как Звягин в роли главного тренера будет справляться в периоды, когда в раздевалке будет меньше улыбок, а команду накроет усталость от рутины и поездок. Дебют Сергею Евгеньевичу определённо удался, но он, думаю, сам прекрасно понимает, что главные тесты у него ещё впереди.