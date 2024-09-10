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The Athletic составил сборные лучших возрастных игроков в истории НХЛ, Овечкин попал в команду лучших 36-летних, Гретцки, Ягр

Овечкин опять обошёл Гретцки! Ови — в сборной лучших возрастных легенд в истории НХЛ
Владимир Лаевский
Александр Овечкин попал в команду лучших 36-летних
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Александр оказался единственным «хорошо стареющим» россиянином в новом топе из Америки. Здесь одни легенды.

Разговоры о лучших хоккеистах в истории — это всегда интересная тема для обсуждения. Единственная проблема заключается в том, что часто такая дискуссия завязана на личных предпочтениях, поскольку легенд в мире хоккея немало. Поэтому иногда, обсуждая подобные темы, пытаются выставить определённые рамки — чтобы получить хотя бы плюс-минус близкий к объективности ответ.

Кто-то выбирает лучшие сезоны игроков. А кто-то идёт дальше.

Так, журналисту The Athletic Шону Макиндо предложили составить сборные лучших хоккеистов в возрасте за 35 лет. В качестве усложнения: команды должны состоять из игроков определённой возрастной категории. Иными словами, сборные лучших 36-летних хоккеистов, 37-летних и так далее.

В очередной раз в список «хорошо стареющих» игроков попал Александр Овечкин!

Но возрастного Ови не всегда хвалят из игру:
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Что же за сборные составил The Athletic и кто туда попал?

Правила

Для начала уточним, какие условия были у Макиндо. Помимо возраста, конечно.

— Дни рождения многих хоккеистов распределены по сезону, поэтому граница, которую для себя отметил журналист, — 31 января.

— Выбирать можно только один сезон игрока. Иными словами, дважды в этот список никто не может попасть.

Александр Овечкин

Александр Овечкин

Фото: AP/TASS

Команда «36 лет»

Нападающие: Жан Рателль, Теэму Селянне, Александр Овечкин;
Защитники: Ларри Мёрфи, Мэтью Шнайдер;
Вратарь: Тим Томас.

Ови сразу заскочил в сборную лучших 36-летних хоккеистов. Это неудивительно: в сезоне-2021/2022 капитан «Вашингтона» набрал 90 очков, при этом забив 50 голов. Никогда прежде игроки в возрасте 36 лет не добирались до отметки в 50 заброшенных шайб!

Примечательно, что Гретцки также набрал 90 баллов в 36-летнем возрасте, но в эту сборную не попал.

Хочется также сказать, что Макиндо отвечал на вопрос ещё до завершения сезона-2023/2024, а поэтому, вероятно, в этой сборной наверняка должен оказаться ещё и Сидни Кросби. Ему только в августе 2024-го стукнуло 37. А вот в возрасте 36 лет капитан «Питтсбурга» повторил рекорд НХЛ по количеству очков. Сид набрал 94 (42+52) балла, сравнявшись как раз с лидирующими Селянне (48+46) и Рателлем (33+61).

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«Я был немного удивлён, увидев здесь Рателля, но он набрал 94 очка за «Бостон» в сезоне-1976/1977, поэтому я сделаю его нашим центральным нападающим и подарю ему на флангах суммарно 98 голов европейской магии. У нас есть пара из «Детройта» на синей линии, причём Шнайдер отметился впечатляющими 59 очками в сезоне-2005/2006, а Мёрфи записал на свой счёт 52 балла в свой первый полный год в «красных крыльях». Томас провёл свой лучший год — сезон-2010/2011, в котором он выиграл Кубок Стэнли и «Везину», — пишет Макиндо.

Команда «37 лет»

Нападающие: Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Джо Сакик;
Защитники: Брент Бёрнс, Брайан Рафальски;
Вратарь: Мартин Бродо.

Кросби только предстоит провести свой год в 37-летнем возрасте, а вот в карьере Овечкина такой уже был. В сезоне-2022/2023 нападающий набрал 75 (42+33) очков, установив рекорд по количеству голов для этой возрастной категории, но в списке бомбардиров оказавшись лишь восьмым. Выше него оказался и Павелски, набравший 81 (27+54) очко.

«Я выбрал этот сезон Гретцки — хоть Уэйн и был немного менее продуктивным в сравнении со своей регуляркой в возрасте 36 лет, — потому что он всё равно стал лучшим в лиге по количеству передач и занял пятое место в голосовании на «Харт». Мы выпустим Сакика на фланге, чтобы он набрал 100 очков, как в сезоне-2006/2007 (рекорд результативности для 37-летних. — Прим. «Чемпионата»). Нам также нужно найти место для Лемье, который отметился 91 баллом всего в 67 матчах в чемпионате-2002/2003 — единственном после его возвращения, когда Марио был близок к проведению полноценного сезона. Нам, вероятно, не понадобится много от нашей защиты, но мы используем Бёрнса образца его первого года в «Каролине» и по-хорошему подлый последний сезон Рафальски, плюс регулярку с 45 победами Бродо», — пишет журналист.

Уэйн Гретцки с Марио Лемье на пресс-конференции

Уэйн Гретцки с Марио Лемье на пресс-конференции

Фото: AP/TASS

Команда «38 лет»

Нападающие: Адам Оутс, Бретт Халл, Джо Павелски;
Защитники: Даг Харви, Ларри Робинсон;
Вратарь: Роберто Луонго.

Прошлый сезон стал для Ови достаточно неудачным. Алекс набрал лишь 65 (31+34) очков, став 10-м в списке лучших 38-летних бомбардиров. По количеству голов он разделил вторую строчку с Джонни Бьюсиком. Лидирует же в этой категории Оутс с 82 (13+69) очками. Примечательно, что здесь Павелски делит второе место с Роном Фрэнсисом — у обоих по 77 баллов.

«Я не мог удержаться и не вспомнить проверенную комбинацию Халла и Оутса, когда Бретт забил 37 голов в сезоне-2002/2003, а Оутс отдал 69 результативных передач в регулярном чемпионате — 2000/2001. У них есть Павелски образца прошлого года (сезона-2022/2023. — Прим. «Чемпионата»), а также надёжная синяя линия из двух легенд «Монреаля», которые в конце карьеры останавливались в других командах (Харви в «Рейнджерс», а Робинсон — в «Лос-Анджелесе»). Луонго демонстрировал надёжную игру в воротах в своём предпоследнем сезоне во «Флориде», вытеснив из нашего старта Эда Белфора, выступавшего за «Торонто», — объясняет Макиндо.

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Команда «39 лет»

Нападающие: Жан Беливо, Джонни Бьюсик, Алекс Дельвеккио;
Защитники: Ред Келли, Эл Макиннис;
Вратарь: Джонни Бауэр.

«Здесь много имён ветеранов, плюс Макиннис, набравший 68 очков в одном из лучших ветеранских сезонов всех времён, когда он играл в составе «Сент-Луиса», — в регулярке-2002/2003. Это самый сложный для заполнения состав, поскольку он настолько стар, насколько это вообще возможно, но если вы знаете свою историю, то знаете, что этот состав будет конкурентоспособен», — пишет обозреватель The Athletic.

Команда «40 лет и старше»

Нападающие: Горди Хоу, Марк Мессье, Яромир Ягр;
Защитники: Никлас Лидстрём, Рэй Бурк;
Вратарь: Жак Плант.

«Нам пришлось опустить Ягра сюда, и мне нравится идея, что другие команды будут смотреть на Хоу и Мессье в форчеке. (Кстати, здесь мы выбираем 103-очковый сезон Хоу — карьерный рекорд, который он мимоходом установил в 40 лет.) Лидстрём выиграл «Норрис» в 40 лет, в то время как Бурк занял второе место в своём последнем сезоне. В случае Планта мы выберем сезон-1970/1971, когда он в 42 года играл за «Торонто», а не регулярку-1968/1969, когда 40-летний Жак выступал за «Сент-Луис». Хотя оба были феноменальны.

Так за кого вы? Команда 37-летних побеждает по силе звёзд, а сборная 39-летних — выбор старожилов, но я думаю, что команда 40+ может обыграть всех, с учётом силы защиты и вратаря», — заключает Макиндо.

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