«Ноль вопросов к Никитину. Просто его хоккей подходит не всем». Честная беседа с Чеховичем

9 сентября «Витязь» на домашнем льду в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ переиграл ХК «Сочи» (5:4). В этом матче за подмосковный клуб ярко дебютировал новичок команды Иван Чехович.

Месяц назад от услуг форварда отказались в «Локомотиве», поместив нападающего в список отказов. Предметный интерес к хоккеисту проявили сразу несколько команд КХЛ, но в итоге выбор нападающего пал на Балашиху.

25-летний форвард роскошно влился в новую команду, отметившись ассистентским хет-триком уже в первом периоде. Чехович внёс огромную лепту в итоговый успех «Витязя», а после завершения встречи дал эксклюзивное интервью «Чемпионату», откровенно рассказав о ключевых подробностях своего ухода из Ярославля и переезде в Балашиху.

«Очень сильно соскучился по атакующему хоккею»

— Для вас это был первый хоккейный матч почти за полгода: не испытали ли проблемы с физическим состоянием ближе к концу встречи?

— Считаю, что хорошо подготовился летом, так как немного поменял свою предсезонную подготовку. Влиться в команду было не так тяжело, потому что очень сильно соскучился по хоккею. В первую очередь по атакующему хоккею. Конечно, остались самые приятные впечатления от такого дебюта.

— Многие ваши коллеги по хоккейному миру говорили, что индивидуальная подготовка к сезону – это настоящие мучения. Насколько сложно вам было готовиться к сезону без команды?

— Можно сказать, что летом у меня были своего рода командные тренировки. Мы собирались вместе с ребятами, которые проживают в Екатеринбурге, и играли «пять на пять».

Когда приехал в Ярославль, то около 20 дней ждал разрешения контрактной ситуации. Там уже тренировался без команды. Катался один, занимался беготнёй. И это было тяжело морально. Слава богу, что всё выдержал, и сегодня было не так тяжело играть. Но, разумеется, кондиции ещё необходимо набирать.

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«Всё решили с «Витязем» за один разговор – буквально за две минуты»

— Рады, что удалось так быстро покинуть ряды свободных агентов, ведь мы знаем, сколько хоккеистов с именем сейчас застряли в подвешенном положении?

— Если честно, очень рад. Рассматривал предложения от двух-трёх команд КХЛ. Но как только услышал об интересе «Витязя», то решили с клубом всё за один разговор – буквально за две минуты. Недолго думая, согласился на их предложение.

При этом мне жалко ребят, которые оказались в такой ситуации. Желаю им побольше сил, потому что не так просто это всё даётся.

— Какой критерий сильнее всего повлиял на ваш выбор?

— Как я уже сказал выше – очень сильно соскучился по хоккею. Именно по игре в хоккей, а не по работе в хоккей. Хотелось наслаждаться хоккеем и [снова] полюбить хоккей. У меня были тяжёлые периоды.

Иван Чехович Фото: hcvityaz.ru

— Уже успели ощутить за короткое время в новом клубе, как сильно отличаются системы «Витязя» и «Локомотива»?

— Конечно. Думаю, это ни для кого не секрет. Тут всё очевидно.

— В «Витязе» не скрывают, что взяли вас на лидерскую роль в клубе. Важно снова ощутить такое доверие?

— Для меня это был один из самых важных факторов при выборе новой команды. Было необходимо, чтобы в меня верили. Хочется быть лидером и помогать своей команде атакующими действиями.

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— Ранее были знакомы с главным тренером Павлом Десятковым?

— Только косвенно. Знал, где он играл и где тренировал. Слышал много хорошего о его видении хоккея.

«Будь на то воля Никитина, он бы оставил меня в «Локомотиве»

— Ваш этап карьеры в «Локомотиве» начался с громкого обмена между ярославцами и «Торпедо». В Нижний Новгород отдали троих хоккеистов и солидную денежную компенсацию, что должно было свидетельствовать об уровне ожиданий от вашей игры. На вас это как-то давило?

— Если честно, то это как раз абсолютно не давило. Мне хотелось играть в хоккей, оставаться игроком со своей индивидуальностью и креативом. Чтобы не загоняли в рамки.

— Интересно, что с одним из участником того обмена Александром Дарьиным вы встретились уже в «Витязе». Успели с ним это обсудить?

— (Улыбается.) Да, конечно. Обсудили и посмеялись. Знаю, что Александр – хороший парень и хороший игрок. С ним приятно общаться. Не думаю, что у кого-то остались какие-то обиды.

— Со стороны кажется, что весь этап карьеры в Ярославле получился каким-то скачкообразным: были яркие голы, был хет-трик в плей-офф в ворота ЦСКА, но стабильность обрести так и не вышло.

— Сейчас, наверное, тяжело так сказать. По моим ощущениям, не так плохо провёл первый сезон. Как вы заметили, был и тот же хет-трик в плей-офф. Однако довольно сложно, когда играешь через игру, зная, что если сегодня покажешь не лучший свой хоккей, то в следующей игре можешь не рассчитывать на попадание в состав. Всё равно ощущались какие-то мелочи.

К Игорю Валерьевичу Никитину у меня ноль вопросов. Он замечательный человек, с которым мы до сих пор хорошо поддерживаем связь. Лично к нему испытываю большое уважение.

— Он часто пытался вас поддержать в личных беседах?

— Он от всей души хотел мне помочь, но не всё сложилось. Даже перед тем, как меня выставили на обмен, он позвонил и удивился, что так происходит. Получил от него большую поддержку: будь на то его воля, он бы оставил меня в команде. Но как случилось, так случилось.

Игорь Никитин на тренерской лавке «Локомотива» и Иван Чехович в кадре Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Теперь могу написать энциклопедию по игре в обороне»

— В последнем плей-офф вы то попадали в состав, то выпадали из него, команда же боролась за Кубок Гагарина. Насколько сложно было не раскиснуть, а продолжать пытаться помочь всем, чем можешь?

— Вы правы, что это тяжёлая ситуация. Но в первую очередь я приходил в «Локомотив» за Кубком Гагарина. Верил в команду, и мы были близки. Если от меня не ждали помощи в атаке, то надо было помочь хотя бы в обороне – ложился под каждую шайбу, и не думаю, что ко мне есть какие-то вопросы по самоотдаче. Выполнял все установки, но без результативности.

— Если искать позитив в ярославском этапе карьеры, то можно ли сказать, что он сделал из вас более разнопланового игрока?

— 100%. Раньше я смотрел на хоккей только с атакующей стороны. Сейчас же знаю обе стороны медали и понимаю, как нужно играть в обороне. С Игорем Валерьевичем мы столько раз разговаривали о различных мелочах и деталях, что теперь могу написать энциклопедию по игре в обороне (смеётся). Вне всяких сомнений, научился очень многому.

«В финале «Металлург» перевернул всю свою тактику и поменял всю игру»

— Перед финалом Кубка Гагарина многочисленные эксперты хором предрекали победу «Локомотива», однако всё сложилось иначе. Что пошло не так в решающей серии с «Металлургом»? Чем удивил вас соперник?

— В первую очередь они были быстрее нас, как будто бы были сильнее физически. Не знаю, может быть, нас подвёл достаточно большой перерыв между сериями. После прохода «Трактора» ждали финала около восьми дней. Какие бы тренировки ни происходили, всё равно недоставало игрового процесса.

«Металлург» же удивил тем, что с «Автомобилистом» играл в один хоккей, на финал же вышел с совершенно другим, в отличие от нас. Мы весь плей-офф играли в один хоккей, а тут «Металлург» перевернул всю свою тактику и поменял всю игру.

Иван Чехович играет в финале Кубка Гагарина — 2024 Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— В том финале две победные шайбы в четырёх матчах забросил Александр Петунин. Получилось так, что ваш хороший знакомый стал злым гением «Локомотива»?

— Да, он мой очень хороший друг. Мы поддерживаем хорошие отношения, но какими бы мы ни были друзьями, тогда было очень обидно.

«Если бы Никитин возглавил команду с низа таблицы, то и её бы завёл очень высоко»

— После ухода из «Локомотива» насколько сложно будет перестроиться ментально в том плане, что Ярославль борется за Кубок Гагарина, а для «Витязя» на повестке дня стоит задача по выходу в плей-офф.

— Надеюсь, привнесу свой вклад и свой багаж, который приобрёл в финале, всё-таки провёл много игр в том плей-офф. Я был в раздевалке команды и видел, как всё происходит. Хочется это привнести в «Витязь» и максимально помочь клубу, чтобы у каждого здесь была вера в себя и в команду. У нас должна быть вера не только в выход в плей-офф, но и в то, что мы можем намного больше.

— В целом вы согласны, что лига становится всё лучше с каждым годом? Перед началом прошлого сезона было невозможно представить, что финал образуют «Металлург» и «Локомотив», и уж тем более то, что всё так закончится.

— Определённо согласен с этой точкой зрения. Вы абсолютно правы, что в начале сезона нельзя было даже предположить, что «Металлург» станет чемпионом, а мы будем играть в финале.

В том, что «Локомотив» добрался до финала есть огромная заслуга главного тренера. Не хочу никого обижать и называть конкретный клуб, но уверен, что если бы Игорь Валерьевич возглавил любую команду с самого низа таблицы, то и её завёл бы очень высоко. Очень сильный тренер. Просто не всем подходит такой хоккей.