Уже появляются вопросы. 10 хоккеистов КХЛ, разочаровавших в первую неделю регулярки

Как бы некоторая часть требовательных болельщиков не возмущалась низкой результативностью на старте регулярного чемпионата, посмотреть в первую неделю было на что. Тут тебе и чудо-начало от «Авангарда», который пока идёт без потерь, лишившись до начала сезона двух главных бомбардиров, и «Куньлунь», слова главного тренера которого перед началом сезона уже не кажутся самоуверенной бравадой в адрес своей команды.

Выводы о командах, которые пока являют собой разочарование, делать пока не будем, а вот об игроках, которые пока играют даже не на половину своего потенциала, поговорить вполне можем.

Михаил Григоренко (СКА)

Статистика: 3 матча, 0 очков, показатель полезности – «0»

Знал ли Михаил Григоренко, приезжая в Санкт-Петербург, что начнёт сезон в четвёртом звене? Вряд ли, но учитывать точно должен был, посмотрев за ротацией состава армейцев в предыдущих сезонах.

Уже в первом матче Михаил присел на скамейку с начала третьего периода, что может значительно ударить по уверенности. На дистанции в три игры видно, что её как раз у Григоренко и нет. Как и понимания системы Романа Ротенберга и его помощников.

Сергей Толчинский

Статистика: 3 матча, 0 очков, показатель полезности – «-1»

С Толчинским ситуация схожая с той, что у Григоренко. Да и играют форварды в одном звене. Только у Сергея уже есть годичный бэкграунд работы в Санкт-Петербурге, поэтому оправдания с адаптацией в этом случае не принимаются.

Сергей Толчинский Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Толчинский также не доиграл матч с «Магниткой», а в матчах с «Ладой» и «Локомотивом» нападающего было не узнать – той энергии, что мы привыкли видеть в лучшие годы, и близко не было.

Дмитрий Кагарлицкий

Статистика: 3 матча, 0 очков, показатель полезности – «+1»

Кагарлицкий не очень хорошо закончил в «Ак Барсе», хотя генеральный менеджер казанцев в недавнем интервью отрицал, что у сторон осталось какое-то недопонимание. Переход в «Торпедо» выглядел как приятный вызов – Дмитрий является одним из самых умных игроков лиги, а значит, должен идеально вписаться в игровую модель Ларионова.

Но пока всё очень тяжело. Да, конечно, был победный буллит в игре с бывшей командой, но итоговой победы он не принёс. В остальном Дмитрий пока не преуспевает, причём будто системно.

Тейлор Бек

Статистика: 2 матча, 0 очков, показатель полезности – «-2»

Глупо отрицать, что Тейлор Бек – главный игрок «Сибири» последних лет. Канадец два года назад отлично зашёл в новосибирскую команду, побив рекорд по результативности за один сезон.

Тейлор Бек Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Но этот сезон он начинает, как прошлый: тяжёлые ноги, низкая эффективность, безрассудность на ровном месте (вспомните передачу в Екатеринбурге за спину за несколько секунд до того, как «Автомобилист» забросил третью шайбу в матче). Вадиму Епанчинцеву пора принимать меры.

Александр Хохлачёв

Статистика: 2 матча, 0 очков, показатель полезности – «+1»

Хохлачёв, получивший большой контракт перед началом прошлого сезона, начал этот сезон не лучше. Хотя поговаривают, что Никита Филатов всё ещё смирно ждёт 50 очков от Александра.

Нападающий уже стал жертвой жёстких санкций от Андрея Мартемьянова, пропустив матч с «Витязем». Сам Хохлачёв недавно заявил, что рождение ребёнка должно пойти ему в плюс. Будем надеяться, потому что достойных партнёров у него достаточно.

Егор Коршков

Статистика: 3 матча, 0 очков, показатель полезности – «-4»

Егор Коршков сумел возродиться в прошлом сезоне в «Амуре», но географический фактор оттолкнул его от продления сотрудничества. У форварда было не одно предложение, но он выбрал «Ак Барс», что выглядело логичным с учётом перестройки в клубе.

В Казани пока в целом мало что вдохновляет, если убрать за скобки первое звено, но с учётом ожиданий, статуса и контракта, провал Коршкова на старте наиболее бросается в глаза. Достаточно посмотреть несколько смен Егора, а также показатель полезности.

Дамир Жафяров

Статистика: 3 матча, 0 очков, показатель полезности – «-2»

Что пережил Дамир по ходу прошлого сезона, никому не пожелаешь. Обмен в «Авангард» немного оживил Жафярова, но не настолько, чтобы кто-то на арене или у экрана телевизора ахнул.

В это лето карты будто наконец сложились: команда без давления, любимый тренер, первое звено. Правда, пока всё это никак не помогает. Можно, конечно, списать на уровень игры всей команды, но такой мастер должен быть тем, кто будет помогать преодолевать это.

Антон Бурдасов

Статистика: 3 матча, 0 очков, показатель полезности – «-3»

Насколько этичным было расставание Бурдасова и «Трактора», говорить не будем, но пока выигрышной стороной в этом деле выглядит именно челябинская сторона.

Вероятно, это последствия скомканной (которой почти и не было) предсезонки, но пока Антон выглядит очень медленным, не успевающим принимать решение игроком. Его сильная сторона – бросок – пока также в тени.

Алексей Макеев

Статистика: 3 матча, 0 очков, показатель полезности – «-1»

Как бы в Омске ни пытались откреститься от вопросов о том, является ли Макеев заменой Ткачёву, понятно, что именно травмы лидеров вынудили менеджмент «Авангарда» подписать Макеева, дабы не растерять большое количество очков на старте.

Алексей Макеев Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Алексей временами неплохо смотрелся на предсезонке, но в момент, когда закончилась злость и поутихли эмоции, всё стало в разы более блёкло. Возможно, что дело в отсутствии полной предсезонки, как и у Бурдасова.

Дилан Сикура

Статистика: 3 матча, 1 (0+1) очко, показатель полезности – «-2»

Если все игроки выше не особо блистали и на предсезонке, то Сикура стал одним её из открытий, забросив семь шайб в семи матчах.

Но при этом и особо выделять первые три матча как провал не хочется. Дилан не выпадал из игры и не выглядел инородным телом в системе Бенуа Гру. От этого становится ещё обиднее, что нападающий пропустит месяц из-за травмы.