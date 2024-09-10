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ЦСКА — Сибирь. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Расписание спортивных матчей 11 сентября 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи среды: Суперкубки в женском волейболе и Единой лиге ВТБ, КХЛ и футбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 11 сентября
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За чем ещё следить 11 сентября: отбор на ЧМ-2026 Венесуэла — Уругвай и Парагвай — Бразилия. Всё самое главное — в вашем расписании дня!

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 1:00: Венесуэла — Уругвай, ЧМ-2026, Южная Америка, отбор, 8-й тур

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 8-й тур
11 сентября 2024, среда. 01:00 МСК
Венесуэла
Не начался
Уругвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Венесуэла преподнесёт сенсацию?

Как минимум в последних четырёх отборочных кампаниях на ЧМ Уругвай не проигрывал Венесуэле. То есть либо побеждал, либо команды делили очки. Если ориентироваться на последние результаты, то венесуэльцам весьма сложно забить уругвайцам хотя бы один мяч. Да и форма у фаворита отличная – пять матчей без поражений. Хозяева же в последней встрече «сгорели» Боливии – 0:4. Остаётся надеяться на чудо.

Вспоминаем легенду:
Луис Суарес завершил карьеру в сборной Уругвая. Каким был его путь в национальной команде?
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Луис Суарес завершил карьеру в сборной Уругвая. Каким был его путь в национальной команде?

⚽️ 3:30: Парагвай — Бразилия, ЧМ-2026, Южная Америка, отбор, 8-й тур

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 8-й тур
11 сентября 2024, среда. 03:30 МСК
Парагвай
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Бразилия заставит забыть про ужасные результаты?

Вместо того чтобы соперничать с Аргентиной за право возглавить отбор ЧМ-2026 в Южной Америке, бразильцы спотыкаются, ошибаются и барахтаются где-то в середине таблицы. Прямо сейчас и не скажешь, что команда 100% квалифицируется на чемпионат мира. Но приблизиться к цели можно после победы над Парагваем. К тому же в последних трёх встречах пятикратные чемпионы мира неизменно побеждали. Так что вводные хорошие.

Бывает и такое:
В Бразилии перенесли матч с Эквадором на 15 минут из-за последней серии мыльной оперы
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В Бразилии перенесли матч с Эквадором на 15 минут из-за последней серии мыльной оперы

🏒 16:30: «Авангард» — «Амур», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжат ли омичи победную серию?

«Авангард» выиграл все три матча на старте сезона, при этом успев разобраться даже с «Ак Барсом». Омичи справляются без своих лидеров. Амур, в свою очередь, одержал лишь одну победу, при этом дважды потерпев сухие поражения. Станут ли хабаровчане той командой, которая впервые остановит «Авангард» в этом сезоне?

Как омичи справляются?
«Авангард», что происходит? Разрывают на старте сезона с тренером-новичком, без суперзвёзд
«Авангард», что происходит? Разрывают на старте сезона с тренером-новичком, без суперзвёзд

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2024, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выиграют ли уфимцы все домашние матчи на старте сезона?

«Салават» удачно начал регулярку, одержав две победы. Юлаевцы обыграли принципиального соперника «Ак Барс» и крепкий «Трактор». Теперь предстоит встретиться с «Автомобилистом», который мощно выступает на старте сезона. Екатеринбургская команда потерпела лишь одно поражение, но всё равно выглядит интересно. Нанесёт ли «Автомобилист» первое поражение «Салавату» в сезоне?

Как уфимцы переиграли челябинцев?
Видео
«Салават Юлаев» одержал победу над «Трактором» в серии буллитов

🏀 17:00: УНИКС — «Бешикташ», Суперкубок Единой лиги ВТБ, группа B

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа B
11 сентября 2024, среда. 17:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Бешикташ
Стамбул
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: казанцы возьмут реванш у турецкого клуба?

В прошлом году в Суперкубке Единой лиги «Бешикташ» в матче за пятое место победил УНИКС со счётом 75:68. На этот раз судьба свела команды в одну группу, и они сыграют между собой в матче открытия международного турнира. Казанцы потеряли свою главную звезду последних двух лет – Ненада Димитриевича, поэтому будет интересно посмотреть за тем, как Велимир Перасович справился с уходом настолько важного для команды игрока. Удастся ли УНИКСу начать турнир с победы?

Превью Суперкубка Единой лиги:
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Топовые участники и море баскетбола. Что нас ждёт на Суперкубке Единой лиги — 2024

🏆🏐 19:30: «Динамо Ак-Барс» Казань — «Динамо» Москва, Суперкубок России, женщины, финал

Суперкубок (ж) . Финал
11 сентября 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо-Ак Барс (ж)
Казань
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли московское «Динамо» выдать свою лучшую игру?

Три дня назад команды играли на Кубке Легенд, и наставник москвичек Александр Кошкин честно признался — команда пока не готова выступать на уровне казанского клуба. Но играть нужно сейчас, тем более на кону Суперкубок. Смогут ли москвички собраться и дать бой чемпиону?

Обе команды прошли в «Финал четырёх» Кубка Легенд:
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Досрочный выход Казани и хет-трик «Ленинградки». Итоги группового этапа Кубка Легенд

🏀 20:00: ЦСКА — «Локомотив-Кубань», Суперкубок Единой лиги ВТБ, группа A

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа A
11 сентября 2024, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Нет данных
Локомотив-Кубань
Краснодар
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Интрига: чемпион Единой лиги и обновлённый «Локо» — кто победит в первом матче группы?

Московский ЦСКА в предсезонке проиграл лишь одну встречу из шести. Действующий чемпион Единой лиги уступил МБА-МАИ, а довольно сильные турецкие клубы – «Бешикташ», «Тюрк Телеком» – и нашу «Парму» победил без особых проблем. В матче открытия группы А на Суперкубке Единой лиги подопечным Андреаса Пистиолиса предстоит встретиться с «Локомотивом-Кубань». Краснодарцы сильно видоизменились по сравнению с прошлым сезоном, а главное – команда сменила главного тренера. На место Александра Секулича встал президент клуба Андрей Ведищев. Удастся ли «Локо» стартовать на турнире с победы над грозным соперником?

Как проявили себя бывшие игроки ЦСКА в матче с легендами НБА:
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Встреча с династией: как Швед и Кириленко сразились с молодыми Карри, Томпсоном и Грином

⚽️ 20:00: Звёзды «Спартака» (1) — Звёзды «Спартака» (2), товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Матч звёзд Спартака . Матч звёзд Спартака
11 сентября 2024, среда. 20:00 МСК
Звёзды Спартака-1
Не начался
Звёзды Спартака-2
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: это будет самый посещаемый матч «Спартака» в 2024 году?

Клуб анонсировал в соцсетях, что на игру звёзд и ветеранов уже куплено 25 000 билетов. В РПЛ «Спартак» при Fan ID такие цифры не собирает и близко, а тут ну просто праздник футбола. Ари, Веллитон, Сальваторе Боккетти, Роман Павлюченко, Егор Титов, Александр Филимонов, хоккеист Илья Ковальчук – кого только не будет на поле в этот вечер. А тренерами команд выступят Деян Станкович и Олег Романцев. Ну красота!

«Сердце «Спартака» — Олег Романцев против Деяна Станковича:
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