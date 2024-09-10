За чем ещё следить 11 сентября: отбор на ЧМ-2026 Венесуэла — Уругвай и Парагвай — Бразилия. Всё самое главное — в вашем расписании дня!

Топ-матчи среды: Суперкубки в женском волейболе и Единой лиге ВТБ, КХЛ и футбол

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 1:00: Венесуэла — Уругвай, ЧМ-2026, Южная Америка, отбор, 8-й тур

Интрига: Венесуэла преподнесёт сенсацию?

Как минимум в последних четырёх отборочных кампаниях на ЧМ Уругвай не проигрывал Венесуэле. То есть либо побеждал, либо команды делили очки. Если ориентироваться на последние результаты, то венесуэльцам весьма сложно забить уругвайцам хотя бы один мяч. Да и форма у фаворита отличная – пять матчей без поражений. Хозяева же в последней встрече «сгорели» Боливии – 0:4. Остаётся надеяться на чудо.

⚽️ 3:30: Парагвай — Бразилия, ЧМ-2026, Южная Америка, отбор, 8-й тур

Интрига: Бразилия заставит забыть про ужасные результаты?

Вместо того чтобы соперничать с Аргентиной за право возглавить отбор ЧМ-2026 в Южной Америке, бразильцы спотыкаются, ошибаются и барахтаются где-то в середине таблицы. Прямо сейчас и не скажешь, что команда 100% квалифицируется на чемпионат мира. Но приблизиться к цели можно после победы над Парагваем. К тому же в последних трёх встречах пятикратные чемпионы мира неизменно побеждали. Так что вводные хорошие.

🏒 16:30: «Авангард» — «Амур», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 сентября 2024, среда. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжат ли омичи победную серию?

«Авангард» выиграл все три матча на старте сезона, при этом успев разобраться даже с «Ак Барсом». Омичи справляются без своих лидеров. Амур, в свою очередь, одержал лишь одну победу, при этом дважды потерпев сухие поражения. Станут ли хабаровчане той командой, которая впервые остановит «Авангард» в этом сезоне?

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 сентября 2024, среда. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: выиграют ли уфимцы все домашние матчи на старте сезона?

«Салават» удачно начал регулярку, одержав две победы. Юлаевцы обыграли принципиального соперника «Ак Барс» и крепкий «Трактор». Теперь предстоит встретиться с «Автомобилистом», который мощно выступает на старте сезона. Екатеринбургская команда потерпела лишь одно поражение, но всё равно выглядит интересно. Нанесёт ли «Автомобилист» первое поражение «Салавату» в сезоне?

🏀 17:00: УНИКС — «Бешикташ», Суперкубок Единой лиги ВТБ, группа B

Интрига: казанцы возьмут реванш у турецкого клуба?

В прошлом году в Суперкубке Единой лиги «Бешикташ» в матче за пятое место победил УНИКС со счётом 75:68. На этот раз судьба свела команды в одну группу, и они сыграют между собой в матче открытия международного турнира. Казанцы потеряли свою главную звезду последних двух лет – Ненада Димитриевича, поэтому будет интересно посмотреть за тем, как Велимир Перасович справился с уходом настолько важного для команды игрока. Удастся ли УНИКСу начать турнир с победы?

🏆🏐 19:30: «Динамо Ак-Барс» Казань — «Динамо» Москва, Суперкубок России, женщины, финал

Интрига: сможет ли московское «Динамо» выдать свою лучшую игру?

Три дня назад команды играли на Кубке Легенд, и наставник москвичек Александр Кошкин честно признался — команда пока не готова выступать на уровне казанского клуба. Но играть нужно сейчас, тем более на кону Суперкубок. Смогут ли москвички собраться и дать бой чемпиону?

🏀 20:00: ЦСКА — «Локомотив-Кубань», Суперкубок Единой лиги ВТБ, группа A

Интрига: чемпион Единой лиги и обновлённый «Локо» — кто победит в первом матче группы?

Московский ЦСКА в предсезонке проиграл лишь одну встречу из шести. Действующий чемпион Единой лиги уступил МБА-МАИ, а довольно сильные турецкие клубы – «Бешикташ», «Тюрк Телеком» – и нашу «Парму» победил без особых проблем. В матче открытия группы А на Суперкубке Единой лиги подопечным Андреаса Пистиолиса предстоит встретиться с «Локомотивом-Кубань». Краснодарцы сильно видоизменились по сравнению с прошлым сезоном, а главное – команда сменила главного тренера. На место Александра Секулича встал президент клуба Андрей Ведищев. Удастся ли «Локо» стартовать на турнире с победы над грозным соперником?

⚽️ 20:00: Звёзды «Спартака» (1) — Звёзды «Спартака» (2), товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: это будет самый посещаемый матч «Спартака» в 2024 году?

Клуб анонсировал в соцсетях, что на игру звёзд и ветеранов уже куплено 25 000 билетов. В РПЛ «Спартак» при Fan ID такие цифры не собирает и близко, а тут ну просто праздник футбола. Ари, Веллитон, Сальваторе Боккетти, Роман Павлюченко, Егор Титов, Александр Филимонов, хоккеист Илья Ковальчук – кого только не будет на поле в этот вечер. А тренерами команд выступят Деян Станкович и Олег Романцев. Ну красота!