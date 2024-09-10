ЦСКА уничтожил «Сибирь» за период, Зарипов стал депутатом. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея и обзор матчей КХЛ за 10 сентября 2024 года.

Нападающий «Трактора» Сикура выбыл на месяц из-за травмы

Нападающий «Трактора» Дилан Сикура получил травму верхней части тела во встрече с «Салаватом Юлаевым» и выбыл на срок три-четыре недели.

«Дилан Сикура получил травму верхней части тела в игре с «Салаватом Юлаевым». Обследование в Челябинске показало, что сроки восстановления нападающего составят приблизительно три-четыре недели», — сообщили в пресс-службе челябинского клуба «РБ Спорт».

29-летний Сикура пополнил состав «Трактора» в июне 2024 года. В рамках предсезонных матчей форвард забросил семь шайб в шести играх. В регулярном чемпионате КХЛ у Дилана одна передача в трёх встречах. Челябинский «Трактор» в трёх матчах набрал три очка и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Данис Зарипов стал депутатом Госсовета Республики Татарстан

Пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов стал депутатом Госсовета Республики Татарстан VII созыва, сообщает «БО Хоккей». Бывший форвард представляет партию «Единая Россия». Зарипов в мандатном листе занимал 43-е место, всего же в Госсовет прошли 44 представителя данной партии.

В предварительном голосовании из 180 кандидатов по партийному списку 43-летний Зарипов расположился на 44-й позиции. Экс-хоккеист получил 27 842 голоса.

Напомним, Данис объявил о завершении карьеры после окончания сезона-2022/2023. Зарипов — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»). Кроме того, Данис является трёхкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014), серебряным и бронзовым призёром мировых первенств.

«Лада» одержала первую победу в сезоне-2024/2025, обыграв дома московское «Динамо». Команда Олега Браташа великолепно провела первый период и обеспечила себе вполне комфортное преимущество, забив три гола и пропустив только один. В середины игры тольяттинцы забросили четвёртую шайбу и отправили на скамейку Максима Моторыгина. Смена вратаря немного привела «Динамо» в чувство, довольно быстро Максим Джиошвили вновь сократил отставание до двух шайб.

Никита Попугаев забил на первой минуте третьего периода, Владислав Подъяпольский обеспечил надёжность в воротах (16 сейвов с 17 бросков за период), пропустив только от Комтуа, а Никита Михайлов поставил точку голом в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

ЦСКА добился второй победы подряд после поражения на старте регулярки, пусть первые 40 минут им пришлось и непросто. «Сибирь» два периода давила на ворота Дмитрия Гамзина, но смогла забросить лишь одну шайбу – усилиями Сергея Широкова.

В составе армейцев Виталий Абрамов оформил свой первый хет-трик в КХЛ. Примечательно, что в предыдущей игре с «Адмиралом» сам Абрамов сделал дубль, а хет-триком отметился его партнёр по звену Максим Соркин.

Третий гол Абрамова пришёлся на начало третьего периода, за который ЦСКА буквально уничтожил «Сибирь». Гол в меньшинстве, два – в большинстве, три – в равных составах. Сибиряки совсем развалились, а армейцев было не остановить. Команда Ильи Воробьёва забила 14 голов за два последних матча! А «Сибирь» по-прежнему не одержала ни одной победы в сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

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