«Не хочу ничего исключать». Босс НХЛ — о России на Олимпиаде, Овечкине и Кубке мира

Дэйли рассказал, есть ли проблемы с тем, что русский гонится за рекордом Гретцки, ждёт ли лига россиян в Милане и о датах Кубка мира.

В чём большой плюс НХЛ? Там стараются не скрывать ответы на вопросы, которые витают в воздухе, не закрывать глаза на острые темы и не игнорировать эту остроту со стороны журналистов.

Этой ночью заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли как раз подробно ответил на ряд животрепещущих вопросов. Функционер рассказал:

об ожиданиях НХЛ в отношении участия россиян в Олимпиаде-2026;

о сроках проведения и об участниках Кубка мира;

о возможном расширении НХЛ;

о новых лазейках клубов в отношении потолка зарплат и об отношении лиги к ним;

об отношении НХЛ к погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки;

о проблемах со списком долгосрочно травмированных.

Приводим ответы Дэйли на самые важные вопросы.

Билл Дэйли Фото: Joel Marklund/Zuma/ТАСС

«Мы с Беттмэном любим шутить, что потратили последние 20 лет, пытаясь сохранить хоккей в Аризоне»

— Что НХЛ думает об идее дальнейшего расширения?

— Я бы не сказал, что мы находимся в процессе расширения. Я бы даже не сказал, что расширение является приоритетом. Но скажу, что наши расширения в Лас-Вегас и Сиэтл, которые прошли по отдельности, были очень, крайне успешными. И я думаю, что это подстегнуло интерес по всей Северной Америке от других потенциальных групп владельцев и к другим потенциальным городам.

У нас семь команд в Канаде, и на деле мы охватываем только 22 рынка США, потому что у нас есть три команды на рынке Нью-Йорка и две команды на рынке Лос-Анджелеса. И это означает, что мы находимся на 22 рынках США, когда другие профессиональные спортивные лиги в основном находятся на 30-31 рынке. Это означает, что рынок доступен, что, думаю, помогает.

Знаю, что, когда я начал двигаться в этом направлении, была реальная обеспокоенность по поводу размывания талантов при расширении… Развитие навыков и развитие хоккея во всём мире, не только в Северной Америке, возросли до такой степени, что, я думаю, у нас появилось множество игроков. На мой взгляд, у нас есть очень хорошие игроки, которые могли бы играть в Национальной хоккейной лиге. И поэтому не думаю, что у нас есть такой потолок размывания талантов, по крайней мере, в ближайшее время.

— Помимо потенциального возвращения в Атланту, есть много убеждений, что вы вернётесь в Аризону. Как отмена аукциона на землю для строительства потенциальной новой арены замедляет ход событий? Есть ли план по строительству арены?

— Я не думаю, что это замедляет потенциальный процесс расширения, потому что, на мой взгляд, этот процесс в какой-то степени такой же, с каким [бывший владелец «Аризоны Койотс»] Алекс Меруэло должен был бы иметь дело в любом случае. Вышесказанное становится преградой для возвращения на этот рынок, пока у нас не будет окончательных планов и прогресса в области строительства современной арены, потому что прямо сейчас на этом рынке нет ни одной [арены], которая могла бы разместить хоккейную команду. Независимо от того, подразумевает ли это реконструкцию существующей арены, я полагаю, возможность для этого всегда будет оставаться.

Я бы сказал: если вы начинаете с чистого листа, вам бы хотелось иметь хоккейную арену, специально предназначенную для хоккея или преимущественно для хоккея. Так что посмотрим, как это сработает. Послушайте, комиссионер Гэри Беттмэн и я любим шутить, что мы потратили последние 20 лет, пытаясь сохранить хоккей в Аризоне. И в конечном счёте потерпели неудачу, повторяя это раз за разом. Но это не значит, что следующая попытка не будет успешной.

«Долгосрочный страх общей картины»

«Каролина» переподписала контракты с Джейккобом Славиным и Сетом Джарвисом, но нашла лазейку для них. Так, один из подписных бонусов в размере $ 4,55 млн, который технически привязан к предпоследнему по соглашению сезону-2031/2032, не будет выплачен до 1 июля 2033 года — дня завершения договора. В СМИ это назвали «псевдодевятым годом контракта».

Такую же схему «Каролина» провернёт с Джарвисом. Правда, нападающему должны заплатить куда бо́льшую сумму — $ 15,67 млн. Кроме того, эти деньги не получится выплатить до 1 июля 2032 года — дня завершения контракта Сета.

— Какова точка зрения лиги на отсроченную выплату «Каролины» Джейккобу Славину и Сету Джарвису? Вы обсуждали этот вопрос?

— О да. Я знаю о ситуации. Не собираюсь вдаваться в достоинства отсроченной выплаты. Скажу лишь, что она специально предусмотрена в коллективном соглашении и призывает к тому, чтобы контракты могли быть структурированы таким образом.

Есть некоторые вещи в системе потолка зарплат, требующие некоторой интерпретации, которой мы заранее поделились с «Каролиной». Мы заранее поделились с профсоюзом тем, как интерпретируем положения. Я не говорю, что считаю отсроченную выплату величайшим механизмом в такой системе, как у нас, и, возможно, в будущем её можно будет рассмотреть в коллективных переговорах. Но сейчас до окончания коллективного соглашения ещё половина срока, так что мы имеем то, что имеем.

— Лиге эта идея не нравится?

— Да, она выводит из строя некоторые другие механизмы контроля и противовесы, которые у нас есть в коллективном соглашении, что заставляет нас трактовать то, в каком виде мы разрешаем ту или иную лазейку и что допустимо, а что — нет. Первоначальные правила отложенной выплаты были разработаны в мире без ограничений, а не в мире с ограничениями, поэтому они были унаследованы и поэтому, вероятно, нуждаются в корректировке на какой-то основе в будущем.

— Может ли это дойти до точки, когда это станет обходом ограничений?

— Конечно, может.

— Вы боитесь этого?

— Я полагаю, это долгосрочный страх общей картины. Это не микродинамический страх, особенно потому, что, как я уже сказал, нам пришлось интерпретировать детали, которые, вероятно, будут оставаться обязательными, пока мы не пересмотрим их.

— Мы всё время говорим о списке долгосрочно травмированных. Сохраняется ли ещё желание ввести ограничение зарплат в плей-офф?

— Есть разные способы решения этой проблемы, и некоторые из тех, что были вброшены в СМИ, необязательно будут справедливыми или лучшими, я думаю, из-за того как мы ведём учёт по методу начисления. Так что вы можете взять дорогой контракт в конце его срока, и тогда с вас взимается только определённая сумма. Но если этот, скажем, $ 1 млн, как вы предполагаете, внезапно станет $ 5 млн в первом матче плей-офф и в результате вы не сможете выпустить этого игрока на лёд, я не уверен, что это справедливый результат, потому что команды соблюдали правила.

Есть другие способы решения этой проблемы. Я выслушал всех 32 генеральных менеджеров. Думаю, большинство хотело бы, чтобы мы продолжили рассматривать возможность внесения каких-то корректировок, которые смягчили бы некоторые опасения по этому поводу. Вот это мы рассмотрим и обсудим с генеральными менеджерами, прежде чем провести дискуссию об этом с Ассоциацией игроков.

Билл Дэйли Фото: Joel Marklund/Zuma/ТАСС

— Получается, вы бы подождали следующего коллективного соглашения после сезона-2025/2026 или можете внести поправки в коллективное соглашение?

— Ну, вы всегда можете внести поправки до нового соглашения, но должны получить согласие на их внесение. Мы провели предварительные переговоры с Ассоциацией игроков, чтобы они знали о проблеме. Они тоже читали об этом. И я, честно говоря, не знаю, что думают об этом игроки. Так что это действительно будет зависеть от ситуации. Я не знаю, как воспримут попытки решить эту проблему. И, вероятно, это зависит от того, насколько сложным будет решение.

— Какова температура в отношениях между лигой и профсоюзом и чего вы ожидаете от следующих переговоров по коллективному соглашению?

— Конечно, есть вещи, с которыми мы не согласны. И есть вещи, которые мы хотим видеть в следующем коллективном договоре, но которым они будут сопротивляться — и, вероятно, наоборот.

Но я не вижу никаких споров, которые видел в прошлом, особенно в преддверии переговоров в сезоне-2004/2005 и даже 2012-2013 годов. Я думаю, мы все знали, что у нас были сильные встречные ветры относительно этой темы.

«Игроки НХЛ защищают себя лучше, чем раньше»

— Игроки сказали, что они тестируют пару защитных шейных щитков. АХЛ ввела их в обязательном порядке в этом сезоне. Наступит ли день, когда защита шеи станет обязательной?

— Я надеюсь, что да, на каком-то основании. Думаю, мы движемся в этом направлении. На самом деле, это три разных вида защитной экипировки, которую мы видели в процессе её эволюции. Мы начали с носков, устойчивых к порезам, и теперь подавляющее большинство, если не все игроки, носит стойкие к порезам материалы вокруг области, куда надевают носки. Затем — защитные щитки на запястьях, на которые делался основной акцент в прошлом году. Они были обязательными как в ECHL, так и в АХЛ. Мы привлекли профсоюз, чтобы настоятельно рекомендовать игрокам использовать их или, по крайней мере, рассмотреть такую возможность.

Смотрите, эти парни — игроки высшего уровня. Хоккеисты НХЛ не хотят, чтобы им обязательно говорили, что делать, а что нет, особенно когда это может как-то повлиять на результаты. Поэтому они не собираются торопиться с тем, чтобы позволить нам сделать это чем-то обязательным. Но я думаю, что они защищают себя лучше, чем раньше. Мы предложили обязательное правило, однако чётко понимаем, откуда исходит желание профсоюза и какие трудности у них возникают с их членами. Это долгий процесс.

— Если игрока поднимают из фарм-клуба в АХЛ, он может снять шейную защиту?

— Да.

«Люди предполагают, что на самом деле решение по участию России в ОИ-2026 уже принято»

— Подготовка к Олимпиаде 2026 года идёт полным ходом?

— Мы ещё не подписали окончательные документы, но должны собраться с МОК и ИИХФ по поводу наших матчей Глобальной серии. Конечно, с точки зрения НХЛ я не вижу никаких реальных проблем, которые могут помешать подписать эти документы. Могут быть более существенные проблемы со стороны игроков, но мы дадим им решить их самостоятельно.

(Примечание The Athletic: источник в NHLPA на условиях анонимности сказал, что нерешённым вопросом являются поездки и проживание, но это должно быть решено примерно к 4-5 октября, когда в Праге состоятся матчи Глобальной серии.)

— Как выглядит календарь Кубка мира после Турнира четырёх наций?

— Мы на 100% настроены провести его в феврале. Отчасти именно поэтому проводим Турнир четырёх наций в том виде, в котором планируем провести его. Хотели заранее обратиться к лигам, европейским клубам и федерациям, чтобы дать им знать, на чём мы сосредоточены и что намерены делать. В Европе по-прежнему есть некоторые организации, которые сопротивляются этому. Но я думаю, что в конце концов у нас достаточно времени, чтобы турнир состоялся. На мой взгляд, большинство игроков, которые выступают в Европе и которые были бы достаточно хороши, чтобы попасть в команду на Кубок мира, сможет индивидуально защитить себя контрактом, чтобы иметь возможность сыграть за сборную. Мы планируем поучаствовать в Олимпиаде 2026 года, Кубке мира 2028 года, Олимпиаде 2030 года, Кубке мира 2032 года.

Игроки сборной Канады Фото: Grzegorz Wajda/Getty Images

— Сколько будет команд?

— Что ж, у нас исторически было восемь команд, и мы, вероятно, захотим создать квалификационный турнир для двух из восьми команд. Другими словами, четыре команды соревнуются за последние два места, а остальные шесть уже приглашены.

— Если политический климат касаемо России не изменится, вы придумали планы на случай непредвиденных обстоятельств?

— Что ж, хочу сказать, что не думали наперёд так далеко, потому что ситуация очень быстро меняется. В значительной степени мы хотели бы посмотреть, что думает международное сообщество в отношении участия России в соревнованиях. Это не будет определяющим фактором для нас, но, вероятно, будет несколько убедительным в зависимости от ситуации. Я не хочу ничего исключать. Я не хочу ничего разрешать [за других].

— Когда МОК примет официальное решение, может ли Россия участвовать в Олимпиаде 2026 года?

— Люди предполагают, что на самом деле решение уже принято, если только не произойдёт кардинальных изменений в ходе событий. Российской сборной не разрешили принять участие в летних Олимпийских играх, в отличие от некоторых других сценариев, которые использовались в прошлом. Поэтому я ожидаю, что будет применяться то же самое правило.

«Овечкин многое сделал, чтобы поднять уровень НХЛ и всех игроков»

— Алексу Овечкину осталось 42 гола, чтобы обойти Уэйна Гретцки и стать рекордсменом по количеству голов. Что означает для лиги возможность такого события, которое потенциально может произойти в этом сезоне?

— Оно занимает одно из первых мест в нашем списке потенциальных событий, которые мы хотим продвигать и не допустить их исчезновения с радаров.

Некоторые люди предположили, что, поскольку Алекс — русский, это должно каким-то образом обесценивать его достижения. Мы не могли бы выразить большее несогласие с этим! Он был великолепным послом хоккея в течение 20 лет, а его энтузиазм и страсть к игре заразительны. Он многое сделал, чтобы поднять уровень и популярность лиги и всех игроков за время своего «правления».