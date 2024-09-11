«Не хотим, чтобы расширение КХЛ привело к балласту». Главные тезисы президента лиги

Сегодня в Москве состоялся совет директоров КХЛ, на котором был утверждён его новый состав участников и определён председатель. Сразу после окончания официального мероприятия на вопросы журналистов традиционно ответил президент лиги Алексей Морозов.

Новый состав участников совета директоров КХЛ: Официально Стал известен новый состав совета директоров КХЛ на сезон-2024/2025

Переизбрание Тимченко

«Хочу поблагодарить всех членов совета директоров КХЛ за то, что новым составом его председателем был переизбран Геннадий Тимченко. Нам с ним комфортно работать, и это идёт на благо развития лиги».

Будет ли клуб из Азербайджана в КХЛ?

«Мы не общались с Михаилом Дегтярёвым (министр спорта России. — Прим. «Чемпионата») по этому поводу, такого разговора между нами не было. Лига смотрит на расширение во многие дружественные на данный момент страны. Но далеко не во всех этих странах есть дворцы, которые нам подходят. Для расширения должна быть проведена тщательная работа, причём проведена заблаговременно до старта сезона. Его надо прорабатывать детально. Много что завязано в регламенте. Мы не хотим, чтобы такие вступления приводили к балласту в лиге. Это должно происходить для популяризации хоккея в лиге».

Задолженности по зарплатам

«Только сегодня мне пришла информация, что у «Барыса» возникла небольшая проблема с долгами, но руководство клуба обязуется закрыть этот вопрос до конца месяца. Мы будем следить».

Ситуация с Заседой

«Конечно, мы общались со всеми сторонами, наши юристы не увидели нарушения регламента от «Спартака». Они хотят поменять игрока на того, кто будет им помогать зарабатывать победы. Как было сказано на дисциплинарном комитете, они не получили никакого предложения, кроме вот того разговора о сумме в девять миллионов. Мы коммерческая лига, и перераспределение игроков происходит тоже на рыночной основе.

Компромисс может быть найден только за столом переговоров. Дисциплинарный комитет изучает, были ли допущены нарушения по регламенту. Там председательствует юрист. Он не занимается спортивным вопросом спора».

Топ-матчи начинаются в одно и то же время. Что делать?

«Нельзя развести все топ-матчи по разным дням, потому что у нас клубы едут в поездки, и эти матчи должны играться через день. Клубы не могут застревать в поездке на два дня. Поэтому вот так получается. Но хорошо, что становится всё больше интересных матчей, которые вам хочется смотреть».

Алексей Морозов Фото: Пресс-служба КХЛ

Поведение Разина и его слова о Леонтьеве

«Я понимаю, что такие высказывания не красят Разина. И всю лигу это не красит. Но раньше у нас работал комитет по этике, он был прикреплён к ФХР, и туда входили наши юристы.

Сейчас же мы делаем своё положение по этике. За такими вещами мы будем следить и будем вызывать, если увидим, что произошёл стоящий того эпизод. Тогда мы будем накладывать штрафы».

Матчи регулярки в Ташкенте

«КХЛ прорабатывает проведение в Ташкенте матча «Спартака» и минского «Динамо». Клубы к этому готовы. Мы с ними уже общались. Кроме того, Нижний Новгород хочет провести игру на открытом воздухе. Этот вариант тоже рассматриваем».

Институт драфта

«На данный момент у нас много времени заняла подготовка к текущему сезону. Мы вернёмся к доработке этой идеи в ближайшее время и уже в декабре сможем с клубами что‑то обсуждать, какие у нас будут наработки по драфту. Обсудим перед Новым годом на общем собрании».