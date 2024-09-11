Топ-события четверга: дерби «Спартак» — «Динамо» в КХЛ, баскетбол и летний биатлон

Спортивное 12 сентября: нас ждёт много крутого хоккея, а ещё яркие матчи в Суперкубке Единой лиги.

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Время в материале указано по Москве.

🎯 9:00: Биатлон, летний чемпионат России, Красноярск, индивидуальная гонка 20 км (мужчины)

Интрига: кто победит в отсутствие главных фаворитов?

Антон Смольский и другие биатлонисты сборной Беларуси не примут участия в открытом летнем чемпионате России в Красноярске, который стартует мужской индивидуалкой. Претендентов — масса. И победитель точно будет неожиданным, поскольку, помимо белорусов, турнир пропускают и лидеры сборной России. Причины у каждого разные, но Карим Халили, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Даниил Серохвостов в турнире участвовать не будут.

🎯 12:00: Биатлон, летний чемпионат России, Красноярск, индивидуальная гонка 15 км (женщины)

Интрига: сумеет ли Наталия Шевченко восстановиться после болезни?

На прошедшем Кубке Содружества лидер женского российского биатлона была не в своей тарелке. Оказалось, что Наталия Шевченко прилетела в Сибирь сразу после болезни на горном сборе в Сочи и не успела восстановиться. Хватило ли ей трёх дней отдыха, чтобы прийти в боевое состояние? Среди претенденток на победу также Виктория Сливко и Кристина Резцова.

🏀 17:00: «Зенит» — «Бешикташ», Суперкубок Единой лиги ВТБ, группа B

Интрига: действующий обладатель трофея начнёт турнир с победы?

Баскетбольный «Зенит» отлично провёл подготовку к предстоящему сезону Единой лиги. Сине-бело-голубые победили во всех пяти матчах предсезонных сборов, попутно выиграв Кубок Кондрашина и Белова. В первой игре Суперкубка Единой лиги клубу из Санкт-Петербурга предстоит встретиться лицом к лицу с «Бешикташем», который уже успел проиграть УНИКСу. Не стоит забывать, что «Зенит» в прошлом сезоне стал обладателем Суперкубка, в финале переиграв «Локомотив-Кубань». Удастся ли подопечным Хавьера Паскуаля в обновлённом составе добыть первую победу на турнире?

🏒 19:00: «Нефтехимик» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 сентября 2024, четверг. 19:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Металлург» взять реванш за сухое домашнее поражение?

Команды уже встречались в этом сезоне — 8 сентября встреча прошла в Магнитогорске, и там «Нефтехимик» смог одержать победу со счётом 2:0. У действующих обладателей Кубка Гагарина всего два очка после трёх матчей — чтобы чувствовать себя увереннее в таблице, надо брать реванш в Нижнекамске.

Впрочем, Андрей Разин говорит о других задачах: Разин: тот же пьяный Сапожников мог забить. Но нет задачи обязательно обыграть Нижнекамск

🏒 19:30: «Куньлунь Ред Стар» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 сентября 2024, четверг. 19:30 МСК Куньлунь Ред Стар Пекин Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Якупов снова забросит?

Российский форвард «Куньлуня» невероятно начал новый сезон — в трёх первых матчах на его счету три гола и один результативный пас. Наиль забросил по шайбе в каждой из встреч и был признан лучшим нападающим КХЛ по итогам первой недели регулярки. Получится ли у Якупова найти ключи к мощной обороне «Локомотива» и продолжить голевую серию?

🏒 19:30: «Спартак» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 сентября 2024, четверг. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Динамо» реабилитироваться за неудачный старт сезона?

Бело-голубые пока что выступают явно ниже ожидаемого — в матчах с «Куньлунем», «Северсталью» и «Ладой» команда Алексея Кудашова добыла всего одну победу. Для команды, в которой есть одна из самых сильных линий нападения в КХЛ, такой результат, мягко говоря, является далеко не лучшим. Теперь соседей проверит «Спартак», чьи цвета с нового сезона защищает экс-динамовец Андрей Миронов — и их первая встреча будет ещё одной интригой матча.

🏒 19:30: СКА — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как сыграет Евгений Кузнецов против родного клуба?

Первый же домашний матч армейцев в новом сезоне выпал на встречу с «Трактором» — родным клубом самого звёздного новичка петербуржцев Евгения Кузнецова. Челябинцы не очень оценили решение форварда выбрать Северную столицу, поэтому выездной десант в «Ледовом» может и пошуметь.

Мнение бывшего директора «Трактора» о Кузнецове: Экс-директор «Трактора»: Кузнецову страшно фартило в жизни, но он выбрал свой путь

🏒 19:30: ЦСКА — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: четвёртое звено армейцев продолжит зажигать?

Номинально четвёртое сочетание нападения ЦСКА Абрамов — Соркин — Полтапов в последних двух матчах было просто неудержимо — в играх с «Адмиралом» и «Сибирью» эта троица набрала 20 очков! При этом Виталий и Максим записали на свой счёт по хет-трику. Настала очередь Прохора разродиться голами?

Эта тройка уже лидирует в КХЛ: Три игрока ЦСКА в лидерах среди бомбардиров КХЛ, армейцы шесть раз реализовали большинство

🏀 20:00: ЦСКА — «Црвена Звезда», Суперкубок Единой лиги ВТБ, группа A

Интрига: новичок ЦСКА не раз играл в Вечном дерби, это сыграет на руку армейцам?

Московский ЦСКА, который является чемпионом Единой лиги ВТБ, сразится во втором матче группового этапа Суперкубка Единой лиги ВТБ с «Црвеной Звездой». Армейцы в нынешнее межсезонье подписали Алексу Аврамовича, ранее игравшего за сербский «Партизан». Защитник провёл в своей карьере немало встреч с «Црвеной», а их противостояние называется Вечным дерби в Сербии. Успел ли Аврамович поделиться опытом со своими партнёрами или подсказать, как добиться победы над участником Евролиги?