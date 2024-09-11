Первое поражение «Авангарда», массовые потасовки в Балашихе. Итоги дня в КХЛ

11 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись три встречи. Подводим их итоги.

После отличного матча с «Ак Барсом» и трёх побед подряд «Авангард» завершал домашнюю серию встречей с «Амуром», который на старте сезона немного буксовал. К концу первого периода казалось, что проблем у омичей сегодня не возникнет — команда Сергея Звягина забросила две быстрые шайбы, открыв счёт на исходе первой же минуты.

Преимущество «ястребов» сохранялось почти до самого конца основного времени, однако хабаровчане умудрились перевернуть игру. Героем «тигров» стал Девин Броссо, который отквитал одну шайбу в середине третьего периода, а за 56 секунд до финальной сирены перевёл встречу в овертайм.

Дополнительное время прошло без голов, а в серии послематчевых бросков подопечные Андрея Мартемьянова вырвали победу — у хозяев отличился только Станислав Галиев, в то время как в составе дальневосточного клуба свои попытки реализовали Алекс Бродхёрст и Ян Дрозг.

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«Салават» после двух побед встретил «Автомобилист», на днях потерепевший первое поражение в сезоне. Первый период не предвещал голевого концерта — после 20 минут команды обменялись заброшенными шайбами. А после перерыва уфимцы довольно быстро вышли вперёд и удвоили преимущество незадолго до второго ухода в раздевалки.

Старт третьей двадцатиминутки внезапно получился очень событийным — сначала Григорий Панин увеличил разрыв до трёх голов, а через несколько минут соперники устроили целый шайбопад. В течение 49 секунд красный свет за теми или иными воротами зажёгся три раза — дважды авторами голов становились екатеринбуржцы, а ещё в одном случае удача улыбнулась хоккеисту хозяев.

Начало заключительной трети вышло очень многообещающим, однако на этом голевой концерт прекратился — до финальной сирены зрители не увидели ни одной заброшенной шайбы. «Салават» удержал победу и благодаря осечке «Авангарда» остался единственной командой на Востоке без потерянных очков. «Автомобилист» же потерпел второе поражение подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

После поражения от «Спартака» минчане отправились в Балашиху, обитатели которой одержали две победы подряд, и уже к 15-й минуте обеспечили себе весьма комфортное преимущество — «Динамо» трижды пробило Максима Дорожко и вынудило Павла Десяткова произвести замену голкипера.

Выход Дмитрия Шикина ненадолго взбодрил «Витязь» и даже позволил отыграть одну шайбу ещё до конца первого периода. Однако этот импульс был краткосрочным — после перерыва хозяева потеряли ключи к воротам Андрея Кареева.

Зато гости зарядились благодаря массовым потасковкам в середине встречи и ещё два раза смогли огорчить подмосковную команду — голы Дюбе и Усова во втором и третьем периодах соответственно обеспечили крупную победу банды Дмитрия Квартальнова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

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