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Интервью с Адамом Ружичкой, словацкий новичок Спартака — о переезде в Россию, Малкине, выборе клуба, сборной и об Овечкине

«Кого СМИ решат сбросить вниз, тот потеряет популярность». Откровения легионера «Спартака»
Владимир Лаевский
Интервью с Адамом Ружичкой
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Адам Ружичка — о причинах переезда в Россию, выборе клуба, плюсах и минусах НХЛ, погоне Овечкина и самых недооценённых хоккеистах.

Приезд Адама Ружички в Россию был окутан туманом тайны и сопровождался массой вопросов. В воздухе витало непонимание: зачем словаку из НХЛ Россия и зачем России словак из НХЛ?

Решение «Спартака» подписать бывшего нападающего «Калгари» и «Аризоны», на счету которого более сотни матчей в НХЛ и с которым «койоты» расторгли контракт в ходе сезона-2023/2024, также вызвало неоднозначную реакцию среди болельщиков. Фанаты не могли не задаваться вопросом о том, какой непростой путь привёл Ружичку в КХЛ…

…но на деле Адам оказался очень приятным парнем. Простым в общении, дружелюбным и весёлым.

И, что очень важно, открытым.

Адам Ружичка

Адам Ружичка

Фото: ХК «Спартак»

Адам уделил мне столько времени, сколько потребовалось, не спешил, был вовлечён в беседу, демонстрировал свои успехи в изучении русского языка и, как говорится, не отбывал номер. После интервью не покидало ощущение, что «Спартак» в лице Ружички заполучил хоккеиста, который не будет отбывать номер и на льду.

В начале сентября, за день до старта сезона для красно-белых, мы с Адамом пообщались на ряд важных и интересных тем. Ружичка рассказал:

— почему выбрал «Спартак» и кто ему помог с переходом;

— чем ему понравилась Москва;

— в чём сходства и различия между Россией и Словакией;

— как он оценивает свой опыт в НХЛ;

— какие в НХЛ есть плюсы и минусы, а также какое прозвище носит лига;

— какие ощущения он испытывал от искромётных дерби с «Эдмонтоном»;

— каково было играть против Овечкина и верит ли он, что Алекс побьёт рекорд Гретцки… в этом сезоне;

— кого считает лучшими игроками в мире и кто незаслуженно недооценён в НХЛ;

— за кем следил в детстве и кто был его идолом;

— сможет ли «Спартак» выиграть Кубок Гагарина;

— почему Малкина настолько недооценивают;

— и какая еда ему по душе.

«У России много сходств со Словакией»

— Ты в России уже около месяца. Уже успел погулять по Москве, посмотреть город?
— Да, я уже увидел несколько хороших мест в России, но у нас две недели был тренировочный лагерь, так что было тяжело что-то посмотреть. Я в Москве около трёх недель, она очень красивая.

— Что-нибудь понравилось, отметил для себя что-нибудь в городе за этот короткий отрезок? Может быть, какие-нибудь места?
— На самом деле, нет. Я просто плыву по течению. У нас много дел, связанных с игрой, с тренировками. Но это было хорошее время.

— После практически месяца здесь как тебе вообще в России? Заметил ли какие-то особенности?
— Здесь много сходств с домом, со Словакией. Схожий образ мышления, схожие реакции людей, схожая еда. Это всё немного отличается от того, что было в США, в этом заключаются основные различия.

Но у России много сходств со Словакией.

Адам Ружичка

Адам Ружичка

Фото: ХК «Спартак»

— Какую еду ты любишь больше всего здесь?
(Смеётся.) Пока что я попробовал не так много русской еды. Я любитель стейков! Здесь очень вкусные стейки.

— Ты уже пробовал котлеты?
— Ох, нет, не думаю, что пробовал.

— Уже выучил какие-нибудь слова на русском?
— Я достаточно хорошо понимаю на русском, уже могу говорить на нём, хоть и пробыл здесь меньше месяца. Я достаточно быстро выучил русский, но пока что не могу понимать вообще каждое слово.

— Что можешь говорить на русском?
— (Говорит на русском.) Я могу сказать, что хотите.

— О, здо́рово!

«Переход в «Спартак» был очень лёгким выбором для меня. Я хотел играть в Москве»

— А как тебя приняли в команде? Успел ли уже с кем-то подружиться?
— Прежде всего здесь член моей семьи — Михал Чайковски (Чайковски приходится Ружичке шурином. — Прим. «Чемпионата»). Это был лёгкий переход. Но в целом все в раздевалке очень приятные парни, они доброжелательны ко мне — тренеры, одноклубники, вся команда. Все дружелюбны. Так что не могу выделить одного-двух человек, все относятся ко мне хорошо.

— К слову, как тебе тренировки под руководством таких хоккейных мастеров, как Алексей Жамнов и Алексей Ковалёв?
— Они дают нам очень много мыслей о нашей игре, над которыми можно подумать, объясняют, где мы можем стать лучше — с точки зрения навыков, позиции. Очевидно, они долго играли в НХЛ и не только, так что у них много знаний, которыми они могут поделиться с нами как с игроками.

— В прошлом сезоне тройка Морозов — Голдобин — Порядин была чуть ли не лучшей в КХЛ. Уже успел оценить уровень мастерства этих парней?
— Я много слышал о них. Надеюсь, в этом сезоне они будут играть так же хорошо.

— Какую цель ставишь для себя в этом сезоне?
— У меня много целей, но не хочу спойлерить их людям. Хочу оставить их при себе. Прежде всего я хочу побеждать, в каждой встрече, от матча к матчу. Не заглядываю далеко вперёд, двигаюсь вперёд день за днём. Моя цель — выигрывать в каждом конкретном матче. Такова моя цель на сезон.

— На твой взгляд, каковы шансы «Спартака» выиграть Кубок Гагарина?
— Я думаю, что шансы велики. У нас хорошая команда. В прошлом году она уже была реально хороша, команда несильно изменилась — почти все игроки те же самые. Так что, думаю, у нас есть большие шансы. Но ещё рано говорить. Нам нужно хорошо начать сезон, быть стабильными и выигрывать так много матчей, как только сможем.

Адам Ружичка

Адам Ружичка

Фото: ХК «Спартак»

— Почему выбрал «Спартак»?
— Потому что здесь играет член моей семьи, я многое слышал о команде. «Спартак» — очень атакующая и молодая команда. Это был очень лёгкий выбор для меня. Я также хотел играть в Москве (улыбается). Так что было достаточно легко решить, где я проведу этот сезон.

— Почему ты хотел играть в Москве?
— Я слышал, что это великолепный город, от многих игроков и людей, которые были здесь, жили здесь. Вот почему хотел приехать сюда.

— Были ли у тебя другие предложения из КХЛ, Европы или Америки?
— Не думаю, что нам стоит говорить об этом — сейчас я игрок «Спартака» и сосредоточен на игре за «Спартак».

— Получается, твой шурин Михал Чайковски внёс большой вклад в твой переход в «Спартак», правильно?
— Да. Мы много говорили в ходе межсезонья и летом, что это за команда, что за тренеры здесь, каково находиться в этой команде. Михал сделал этот переход очень лёгким для меня. Он также помог мне перебраться сюда.

— (На русском.) Получается, семейная команда.
— (Улыбается, тоже на русском.) Да.

— Какие плюсы и минусы в команде можешь отметить?
— У нас очень быстрая команда, каждый игрок очень быстрый, очень ловкий. Нападающие очень мастеровитые, все защитники — (на русском, улыбается) защитники — очень хорошие. У нас также есть очень хороший вратарь, мой соотечественник — Пача (улыбается), Патрик Рыбар.

— В каких аспектах ты сам хотел бы добавить?
— Возможно, играть более агрессивно в защите, играть быстрее с шайбой. Думаю, я в хорошем состоянии прямо сейчас, у меня было очень хорошее лето. Я хорошо подготовился к сезону.

Адам Ружичка

Адам Ружичка

Фото: ХК «Спартак»

— Футбольный «Спартак» считается одним из лучших клубов в истории России и СССР. Следишь ли ты за футболом? Знаешь что-нибудь о футбольном «Спартаке»?
— Пока что я ничего не знаю о футбольном «Спартаке», но посмотрю матчи. Конечно, хочу сходить на их игры, если какие-то будут в ближайшем будущем.

Да, я иногда смотрю футбол. Однако у нас много работы, тяжело найти свободное время. Я слышал, что футбольный «Спартак» — очень хорошая команда. Хочу как-нибудь посмотреть на неё.

— У тебя есть любимый футбольный клуб?
— У меня нет какого-то одного, но раньше мне нравилась «Барселона», когда там играл Месси.

— Оу, мне очень жаль, что он ушёл.
(Улыбается, кивает.)

«Я никак не связан со Штефаном Ружичкой, он не часть моей семьи»

— Как бы ты мог описать свой стиль игры?
— Большой парень, который хорошо катается, хорошо прикрывает шайбу. Мне больше нравится отдавать передачи, чем бросать. Так что я в первую очередь распасовщик.

— До контрольного матча с «Торпедо» ты не играл в хоккей на протяжении семи месяцев. Насколько сложно сейчас вливаться в игровой процесс?
— Прямо сейчас — легко. Мы уже сыграли четыре матча, думаю, я вернулся в ритм. Первые несколько встреч было тяжело, всё-таки семь месяцев — это длительный период. Но я вернулся к тому состоянию, на котором остановился перед перерывом, так что я готов.

— По твоим ощущениям, через сколько времени мы увидим лучшую версию Ружички на льду?
(Смеётся.) Сложно сказать, но я очень близок к тому, чего хочу.

— Ты уже успел сыграть за «Спартак» на Кубке мэра Москвы. Какие ощущения после первых матчей в красно-белом джерси?
— Очень тяжёлый турнир, много хороших команд. Нам нужно поработать над некоторыми вещами, улучшить их. Мы финишировали вторыми на Кубке, но каждый матч ушёл в серию буллитов. Мы должны подправить некоторые небольшие детали, может быть, больше следовать установкам.

Адам Ружичка (слева) на Кубке мэра

Адам Ружичка (слева) на Кубке мэра

Фото: ХК «Спартак»

— Уже ощутил поддержку болельщиков «Спартака»?
— На турнире было много московских команд, так что на стадионе болельщики распределились 50 на 50. Но фанаты очень приятные, они все — замечательные люди. Я надеюсь, что арена будет заполнена на каждом нашем матче и болельщики продолжат нас активно поддерживать.

— Ты выходил в звене с Михаилом Мальцевым. Как тебе игра с ним?
— Поначалу нам надо создать с ним «химию», нужно больше играть вместе. Мы уже сыграли вместе нашей тройкой. Думаю, она будет хороша в этом сезоне. Нам нужно просто быть стабильными и продолжать играть вместе.

— Миша — известный шутник. Он уже как-нибудь подшучивал над тобой или с тобой? Или ещё нет?
(Смеётся.) Ещё нет. В какой-то момент мы дойдём до этого. Ребята сейчас просто хотят, чтобы я чувствовал себя комфортно здесь. Они не трогают меня, пока что оставляют шутки в стороне.

— Главным словаком в истории «Спартака» является твой однофамилец Штефан Ружичка. Знаком ли с ним лично?
— Нет, но все задают мне этот вопрос (улыбается). Я никак с ним не связан, он не часть моей семьи. И, честно говоря, не знаком с ним. Просто одна фамилия.

Штефан Ружичка

Штефан Ружичка

Фото: photo.khl.ru

— Может быть, ты знаешь Бранко Радивоевича, который зажигал за «Спартак» на заре существования КХЛ?
— Да.

— Знакомы лично?
— Нет… Ну, я встречал его несколько раз, видел его. Но у меня никогда не было возможности поговорить с ним. А так, конечно же, знаю его.

«В НХЛ никто не даст тебе что-то просто так»

— Немного хотел бы поговорить об НХЛ. Ты провёл там четыре сезона. Как оценишь свой опыт в лиге?
— Он оказался не таким, каким бы я хотел, чтобы он был. Иногда было немного тяжело. У меня были и хорошие, и плохие моменты во время игры там. В целом я многое узнал, это был хороший опыт для меня. Сейчас я просто расту, чтобы стать лучше как хоккеисту.

Четыре года в НХЛ были тяжёлыми, но хорошими. То, что я могу усвоить из этого опыта: нельзя ничего принимать как должное. Никто не даст тебе чего-то просто так, ты сам должен всего добиться.

— С какими сложностями ты столкнулся?
— Я хотел играть больше, чем играл, больше времени проводить на льду. А сложности… не могу сказать, что были какие-то сложности в НХЛ. Всё было так, как должно было быть. И это привело меня сюда. Так что, на мой взгляд, это хороший путь.

— Сможешь назвать три лучшие вещи в НХЛ?
— (Широко улыбается.) Очень комфортно. Очень хорошая еда — куча еды, постоянно, везде! И, я думаю, это лучшая лига в мире.

— Что ты имеешь в виду под комфортом?
— Сервис для игроков, отношение к хоккеистам, то, как с игроками обращаются. В НХЛ хотят поместить тебя в зону комфорта, где ты будешь чувствовать себя хорошо и сможешь хорошо играть.

— А под едой ты имел в виду стейки?
— (Смеётся.) Да-а-а. Необязательно, что это была лучшая еда, которую я когда-либо ел, но там еда везде, всегда! В самолётах, в раздевалках, после матчей, до матчей — еда везде. В НХЛ лигу называют «Никогда-Не-Будешь-Голодным-Лига».

— Там сложно не растолстеть…
(Улыбается.) Не так уж сложно! Ты должен следить за тем, что ешь, но вся пища — здоровая.

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— И, наоборот, какие три худшие вещи в НХЛ ты можешь называть?
— Слишком много матчей, очень много путешествий… Это всё. Слишком много разъездов — мы всё время в самолёте. Так что путешествия — это худшая вещь в НХЛ, особенно в нашей конференции. Мы были в числе команд, которые путешествовали больше всех в лиге, так что для организма было сложно летать так много.

— Но тебе придётся летать во Владивосток, в Хабаровск…
— Да, но большинство матчей мы будем играть в Москве, не так ли? Придётся летать не так много, как было в НХЛ.

— Уже заметил какие-нибудь различия между организацией в НХЛ и в России?
— Я не думаю, что здесь много различий. Вопрос в том, как ты смотришь на это. В России привыкли что-то делать вот так, а в Америке люди привыкли делать это по-другому. Ты не можешь сравнивать их. В КХЛ привыкли поступать так, а в НХЛ привыкли к чему-то другому. Я не думаю, что ты можешь сравнивать эти лиги. Это две разные лиги. Конечно, и команды, все команды отличаются. Не получится сравнить.

— Недавно The Athletic выпускал материал о сложностях адаптации в НХЛ для европейцев. Как игрок, переехавший в Америку в 17 лет, расскажи о главных проблемах, с которыми столкнулся во время адаптации.
— Другой стиль игры. Там всё более прямолинейно, вперёд-назад. Прежде всего маленькие площадки. Я впервые играл на маленьком льду. До этого выступал в Чехии, мы играли на больших площадках. Когда в первый раз вышел на лёд в OHL в 17-летнем возрасте, там была маленькая площадка. У меня не было времени думать, что делать. Это была самая большая сложность в плане адаптации для меня.

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«Саттер устрашающий, когда работает. Такой имидж он хочет создать»

— Ещё два года назад «Калгари» был одним из топ-клубов НХЛ. Но команда уже два сезона подряд не выходит в плей-офф. Как думаешь, с чем могут быть связаны проблемы «Флэймз»?
— Я правда не знаю. Думаю, «Калгари» прямо сейчас проходит процесс перестройки. Много молодых парней заявляет о себе. Так что «Калгари» потребуется некоторое время, чтобы привести себя в порядок и вновь вернуться в гонку. Главное для них — сохранять последовательность и играть вне зависимости от того, в какой они сейчас ситуации.

Я не играю за «Калгари» уже семь месяцев (смеётся), не знаю, какие сделки они совершили. Я больше не пользуюсь социальными сетями, так что не следил за этим. Но, думаю, клуб движется в правильном направлении. Команда всегда была отличной, ребята там всегда были приятными. И в клубе есть много молодёжи, которая готова играть в основе.

— Будешь ли следить за «Калгари» в обозримом будущем?
(Смеётся.) Очень постараюсь, но сейчас я концентрируюсь на «Спартаке» и КХЛ. Очевидно, у Америки и России разные часовые пояса, поэтому будет сложно зацепить матчи НХЛ и последить за ними. Но я постараюсь посмотреть все игры, которые смогу. Необязательно, что только «Калгари» — и другие хорошие матчи тоже.

— Ты выступал под руководством Дэррила Саттера. Его считают одним из самых жёстких тренеров в НХЛ современной эпохи. Как тебе работалось под его руководством?
— Я играл не так много при нём, он предпочитал выпускать других парней. Но Саттер был великолепным тренером. Он закалял тебя, потому что хотел, чтобы ты добился успеха. Когда он был спокоен и ничего тебе не говорил, переставал делать замечания, то ему было уже плевать на тебя. Так что, когда он поддевал тебя, когда говорил, что что-то нужно делать по-другому или когда орал на тебя, то, на мой взгляд, делал это потому, что ему было не всё равно.

Да, это было тяжело, но я думаю, что он был очень хорошим тренером. А когда мы выходили из раздевалки и оказывались вне мира хоккея, он становился очень добрым, внимательным и заботливым человеком, всегда был готов помочь.

Дэррил Саттер

Дэррил Саттер

Фото: AP/TASS

— Получается, Саттер не настолько устрашающий человек?
(Смеётся.) Он устрашающий, когда работает. Такой имидж он хочет создать. Хочет, чтобы его образ был таким. Но мне кажется, что внутри он очень добрый и любящий человек.

— Одно из главных дерби в НХЛ — матчи между «Калгари» и «Эдмонтоном», и ты участвовал в них. Какие эмоции были тогда?
— Растёт напряжение. Ты очень нервничаешь перед матчами, больше обычного. Парни играют жёстче обычного, защита в этих встречах сумасшедшая! Ты должен оставаться спокойным и просто играть, но в дерби с «Эдмонтоном» происходит много драк, много потасовок, много грязи, потому что ты хочешь победить — а в таких матчах ты хочешь победить ещё сильнее. Когда проигрываешь, то чувствуешь себя потерянно, очень плохо. Так что ты всегда хочешь победить в дерби.

Я слышал, что здесь много московских команд, так что и тут будет много дерби. С нетерпением жду этих матчей.

— Кстати, один из главных, принципиальных соперников для «Спартака» — ЦСКА.
— Я уже сыграл с ними один матч.

— Да. И вот как раз ЦСКА массово усилился россиянами из НХЛ, подписав шесть игроков. Часть экспертов связывает это с повышением конкуренции в НХЛ. На твой взгляд, стала ли лига за последние годы ещё более конкурентной?
— Да, потому что много молодых игроков попадает в основу клубов. Многие 18-летние, 19-летние, 20-летние ребята хотят играть в НХЛ, где они забирают работу у парней постарше. А старшим это не нравится, верно? (Улыбается.) Так что НХЛ становится более конкурентной — внутри самих команд и как лига в целом. Ты видишь, что каждый год Кубок Стэнли выигрывает новая команда, не какой-то один клуб. Победитель всегда меняется, это всегда кто-то новый. Так что, думаю, НХЛ — очень конкурентная лига, и она движется в правильном направлении.

«Овечкин — легендарный хоккеист, Макдэвид безупречен»

— За время в НХЛ ты провёл сразу четыре матча с «Вашингтоном» и в них забил столько же, сколько и Александр Овечкин — у вас по три гола. Что думаешь об игре Ови? Каково это — встретиться с ним вживую, на льду?
— Очень легко ответить на этот вопрос — он легенда. Легендарный хоккеист! Я надеюсь, Овечкин забьёт достаточно голов, чтобы обойти Гретцки. Сколько ему осталось?

— 42 гола.
— Вот, да. Надеюсь, что он сделает это. В этом сезоне! (Улыбается.)

Очень приятно играть против таких хоккеистов. Когда растёшь, взрослеешь, то много следишь за ними. А затем выходишь против них на лёд… Ты ждёшь этого, будучи молодым, надеешься на это. Когда всё происходит, это потрясающий момент. Это было круто, отличные игры.

— Получается, ты веришь, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне?
— Надеюсь на это, да.

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— Как бывший игрок «Калгари», что ты думаешь о Конноре Макдэвиде?
— (Улыбается.) Думаю, он лучший игрок в мире. В его игре нет ничего, что можно было бы назвать плохим. Он безупречен. Каждый год он набирает по 100-150 очков, что тут можно сказать? Невероятный игрок. И я думаю, что если он сможет оставаться здоровым до конца своей карьеры, то каждый год будет становиться всё лучше и лучше.

— Кто, на твой взгляд, лучший хоккеист НХЛ на данный момент, не считая Макдэвида?
— Маккиннон. Это если брать нападающих. Кейл Макар. Оба из «Колорадо». Некоторые команды можно полностью назвать (смеётся).

Макар — из защитников. А так, Маккиннон, Макдэвид… Я бы ещё назвал Пастрняка здесь. Думаю, эти трое — лучшие.

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— А что думаешь об игре Никиты Кучерова?
— Очень мастеровитый, очень хороший игрок. Я играл против него несколько раз. Он тоже среди лучших хоккеистов, вместе с этой троицей.

Знаешь, сложно выбирать. Это зависит от твоих вкусов. Есть 50 лучших игроков в мире, и ты можешь выбирать, кто тебе нравится больше.

— Можешь назвать игроков НХЛ, которых, на твой взгляд, незаслуженно недооценивают?
— Саша Барков. Мэттью Ткачук. Оба из «Флориды». И я бы назвал Элиаса Линдхольма.

«Малкин не получил столько известности, сколько заслуживал»

— Недавно ты называл Ягра своим кумиром. Что тебя восхищает в нём?
(Смеётся.) Он играет дольше, чем я живу! Следил за ним, за его игрой с тех пор, когда был ребёнком. То, что он делал на льду, было невероятно. Второй лучший бомбардир в истории НХЛ! Думаю, Ягр — кумир для многих игроков. Всё, что он делал, и всё, что он до сих пор даёт миру хоккея — вот почему я назвал его имя.

— Как, на твой взгляд, Яромир даже в 52 года умудряется играть на высоком уровне?
— Без понятия! Может быть, какая-то магия (улыбается).

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— Кого из соперников прямо сейчас ты мог бы назвать лучшими хоккеистами?
— Прямо сейчас я ещё мало кого видел. Мне только предстоит встретиться со многими соперниками. Но из тех, с кем играю сейчас, назову своих товарищей по звену — Мальцева и Пашина.

— Следил ли за игрой каких-нибудь российских хоккеистов в детстве?
— Малкин! Старался играть, как он. Когда я играл в НХЛ, то равнялся на него и старался формировать свою игру в его стиле, играть, как он.

— Не думаешь, что его недооценивают в НХЛ?
— Да. Он недооценённый игрок, очень недооценённый. Несмотря на его возраст, на его мастеровитость, на всё, что он сделал, на три Кубка Стэнли. Он очень-очень недооценённый игрок, который всегда был очень хорошим хоккеистом.

— Почему, на твой взгляд, его так недооценивают в НХЛ?
— В наше время многое зависит от СМИ. Кого СМИ решат сделать популярным или сбросить с вершины, тот игрок в твоих глазах, в глазах болельщиков будет популярным или перестанет быть популярным. Мне кажется, журналисты просто не говорили о Малкине столько, сколько должны были. Он не получил столько известности, сколько заслуживал. Вот почему, на мой взгляд, его так недооценивают, почему не особо много говорят о нём.

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«Не знаю, сыграю ли когда-нибудь за сборную вновь»

— Ты не играл за сборную Словакии уже больше двух лет. Мечтаешь вернуться туда?
— Каждый хочет вернуться, каждый хочет играть за свою национальную команду. Не знаю, сыграю ли когда-нибудь за сборную вновь. С тех пор я не общался ни с кем из руководства сборной. Посмотрим, получу приглашение или нет, но я бы хотел сыграть за Словакию.

— Какова твоя мечта относительно игры в сборной?
— Олимпийские игры. Предстоящая Олимпиада. И, конечно, чемпионаты мира. Каждый год ты играешь с одними из лучших хоккеистов из каждой страны. А Олимпиада — надеюсь, они позволят приехать игрокам НХЛ, это будет очень хороший турнир.

— На прошлой Олимпиаде сборная Словакии показала очень высокий уровень игры и очень хороший результат.
— Да, мы стали третьими. Это великолепное достижение! Чайки [Михал Чайковски] был там.

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— Ты видел его медаль?
— Да, видел. Я прикасался к ней. Это отличная медаль (смеётся).

— И последний вопрос. Что бы ты хотел сказать болельщикам «Спартака»?
— Всё просто. Приходите на каждый матч, на какой только сможете. Поддерживайте так громко, как только сможете. Надеюсь, скоро увижусь с вами. Сезон начинается для нас в эти дни. And let's get ready to rumble! (Ружичка использовал культовую фразу конферансье из мира бокса и реслинга Майкла Баффера, которая переводится как «Приготовимся к рубилову!». — Прим. «Чемпионата».)

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