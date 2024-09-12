Безымянный легион. Иностранцы блёкло выглядят на старте сезона КХЛ

Пожалуй, главный антигерой старта сезона — вратарь «Динамо» Хантер Миска. Нельзя сказать, что неубедительный старт бело-голубых связан только с его ошибками, однако американский новичок в каждом матче этого года (включая предсезонку) допускает какой-то запоминающийся ляпсус. Даже с учётом того, что в Тольятти Миска пропустил гол уже при счёте 2:4, это не снимает личной ответственности с него самого.

И здесь, конечно, у Алексея Сопина и динамовского менеджмента было не так много опций. В прежние годы клубы КХЛ закрывали позиции иностранных вратарей финнами, чехами или шведами: времена, когда звездил Майкл Гарнетт, остались далеко позади. Сейчас же единственный европейский вратарь в КХЛ — весьма средний по своему уровню Юхан Маттссон. Уровень американских вратарей, играющих в Европе, можно понять по тому, как Канада и США подбирали вратарей на Олимпиаду в Пекине: американцам даже пришлось везти в Китай ветерана из ECHL.

Однако встаёт другой вопрос: а зачем тогда надо было устраивать кардинальную смену скатерти весной? Известно, что Илья Коновалов играл против «Трактора» с травмой — впрочем, серию с «Торпедо» в 2023-м он вроде бы проводил здоровым и к концу противостояния уступил место в воротах Константину Волкову. Отношения с тем же Волковым, судя по всему, реанимировать даже не пытались — в прошлом году он полгода просидел в запасе, а сейчас уехал в «Куньлунь».

Леонид Вайсфельд в телеэфире уже удивился тому, что «Динамо» взяло вратаря из немецкой лиги, и предложил бело-голубым поискать вратаря «в Папуа — Новой Гвинее». Но делать выводы даже по двум матчам желания нет никакого: мало ли в истории лиги примеров неудачного дебюта на новом месте? Тот же Шимон Грубец в «Куньлуне» начинал ни шатко ни валко и проигрывал конкуренцию на старте — ну а в «Динамо» пока очень много вопросов можно предъявить именно полевым игрокам.

Хантер Миска Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Пока коллеги весело пинают Миску, после первой недели сезона КХЛ явно рисуется тренд на неудачный старт большинства именитых легионеров. В топе бомбардиров КХЛ (пусть и очень рано что-то по нему судить) идут в основном русские имена, хотя даже после сокращения лимита иностранцы занимали хорошие позиции в топ-20. Исключений здесь не так много — весьма ярко проводящий первые матчи в России Ник Петан, сделавший хет-трик в ворота «Сочи» Дерек «Не Обама» Барак и Джош Ливо, у которого в партнёрах целое звено североамериканцев.

Конечно, грустнее всего здесь выглядит троица из «Сибири». Парочка Тейлор Бек — Тревор Мёрфи ещё два года назад обеспечила «Сибири» гениальное большинство с очень быстрым розыгрышем шайбы, которое стало залогом сезона, превосходившего ожидания. Обоим в «Сибири» создавали максимально благоприятные бытовые усилия, потакали всем им прихотям — как жизненным, так и игровым. Однако когда оба этих игрока капризничают, то урон от их действий становится чудовищным: забившим на игру Бека можно было увидеть и на старте прошлого сезона, когда канадец даже не имитировал, что возвращается в оборону.

Вот и сейчас порой создаётся ощущение, что оба занимаются каким-то саботажем. Бек в в игре с «Автомобилистом» сделал очень красивый пас вслепую, пока его партнёры менялись, что привело к успешной контратаке соперника. Однако Мёрфи смотрится ещё хуже — в Екатеринбурге пару раз падал на ровном месте, в игре с ЦСКА в большинстве зарядил максимально прямолинейный бросок прямо в ноги убежавшего в отрыв Прохора Полтапова.

Однако сибирские легионеры идут по своей статье — ребята эти, мягко говоря, капризные и своенравные. Но другие бригады, от которых ждали многого, стартуют тоже крайне медленно. Динамовский телеграм-канал «Улитки Кокарева» пишет прямым текстом: «Мы плюшевые. А залог этой плюшевости на сегодня ребята, которые не говорят по-русски». И действительно: на фоне проблем Миски четыре канадца в атаке, получающие куда больше вратаря из DEL, на старте сезона устроились на совокупные два очка и «-10».

Понятно, что переход Макса Комтуа — это очень круто на бумаге, но при этом чемпион мира в последние сезоны стремительно вылетел из НХЛ, в начале прошлого сезона подписав односторонний контракт в АХЛ из-за отсутствия других опций. На старте сезона канадец больше обращал на себя внимание стычками, после которых следовали слегка картинные падения. Но где же уже давно адаптировавшиеся и к КХЛ, и к «Динамо» канадцы Уил, Пакетт и О’Делл, которые в прошлом году помогали бело-голубым строить самое убойное большинство регулярного сезона?

Макс Комтуа Фото: ХК «Динамо»

В «Тракторе» удивительно блёкло на старте выглядел Зак Фукале: вратарь, которого Овечкин не успел порекомендовать в «Динамо», совсем не выручил в Екатеринбурге и пропустил довольно «слабенький» гол в Астане. Дилан Сикура после мощной предсезонки не только закис в третьем звене, но и выбыл с травмой. В «Автомобилисте» пока самым эффективным иностранцем является защитник Ник Эберт, а другие легионеры, в том числе и новички, пока лучше всего показывают себя в большинстве, а не в формате «5 на 5». В «Барысе» вся североамериканская бригада на круг соорудила лишь один гол.

Часто можно увидеть мнение, что для американских игроков сезон стартует только в октябре. Несмотря на то что многие американцы и канадцы уже очень давно играют в Европе, бо́льшую часть карьеры в них всё равно закладывали, что сентябрь — это всё-таки ещё предсезонка. Тем не менее абсолютное большинство иностранных игроков получает здесь деньги, которые сильно превосходят средние контракты в КХЛ и уж тем более те деньги, что они могут получить в АХЛ и в большинстве европейских чемпионатов (кроме Швейцарии).

Можно подумать об экзотических версиях. Например, два иностранных игрока баскетбольного «Автодора» из Саратова разорвали контракты ещё до начала сезона по соображениям безопасности. Тем не менее, когда Минспорта расщедрилось и вернуло старый лимит, все — и руководители клубов в том числе — ожидали, что ценные зарубежные специалисты будут тащить с первых игр. Пока этого нет.