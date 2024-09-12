«Спартак» набрал мощный ход на старте сезона КХЛ! Но что происходит с «Динамо»?

Столичные дерби всегда вызывают повышенный интерес и привлекают к себе особое внимание. История противостояния между «Спартаком» и «Динамо» тянется ещё с советских времён. В КХЛ матчи между этими командами тоже получаются яркими, а порой и сверхрезультативными. Сразу вспоминается, как в прошлом регулярном чемпионате красно-белые выиграли в овертайме со счётом 8:7 (!).

На старте сезона команда Алексея Жамнова (кстати, коренного динамовца) уже успела обыграть ЦСКА и минское «Динамо», но неожиданно оступилась в игре с ХК «Сочи». Ситуация у Алексея Кудашова гораздо сложнее: успех во встрече с «Северсталью», но неудачи в матчах с «Куньлунем» и «Ладой» заставляют задуматься, а тут ещё вратарская бригада Миска — Моторыгин откровенно не выручает. Нервозность, разумеется, передаётся всей команде.

«Уже не раз говорил, что Комтуа и Миске потребуется время. Не знаю, сколько именно. Они уже находятся не так далеко. С комплектацией у нас всё нормально. Вопрос в другом, как правильно сказали: насколько быстро новички вольются и поймут наш хоккей. Это сейчас самый важный момент, потому что потенциал у обоих есть. Важно, чтобы они быстрее освоились», — заявил Кудашов.

Что касается первого периода, то бело-голубые владели инициативой, больше атаковали и вышли вперёд благодаря шайбе О'Делла в большинстве. У спартаковцев было несколько шансов в быстрых атаках, но они не смогли пробить Моторыгина. Именно ему доверили место в воротах номинальных гостей.

Во второй двадцатиминутке у красно-белых буквально открылось второе дыхание. Команду Алексея Жамнова было просто не остановить!

Динамовцы агрессивно провели старт второго периода, но не использовали несколько моментов, а затем игра выравнялась. У «Спартака» своё слово сказало первое звено — Голдобин, Морозов и Порядин забросили по шайбе. «Динамо», складывалось ощущение, всё больше находилось не в своей тарелке.

«Спартак» — «Динамо» — 4:2 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

К примеру, обычно корректный Михеев грубо встретил у борта Орлова. Спартаковец упал на лёд и долго не мог подняться. Защитник красно-белых серьёзно ударился лицом, после чего у него пошла кровь. В результате судьи приняли решение выписать нападающему динамовцев 5+20. На лице Алексея Кудашова было заметно недоумение и в какой-то степени непонимание.

В третьей двадцатиминутке «Спартак» по большей части играл по счёту. В концовке динамовцы получили шанс сыграть в большинстве, заменили вратаря на лишнего полевого хоккеиста, в результате чего смогли сократить счёт до минимума: отличился Пакетт.

Завершилась же встреча тем, что Ружичка поразил уже пустые ворота. Отметим очередную победу набравших ход спартаковцев (и первую в исполнении Андрея Миронова над бывшей командой), а вот с «Динамо» происходит что-то непонятное. Тренерскому штабу пора серьёзно задуматься и сделать выводы.