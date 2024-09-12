У СКА нет голов и нет побед, Кузнецова не видно, потухли другие звёзды. Что происходит?

В межсезонье СКА сделал всё, чтобы собрать мощнейший по именам состав, несмотря на жёсткий потолок зарплат. Кто-то, как Григоренко и Андронов, перешли в Санкт-Петербург, существенно снизив финансовые запросы. А Арсению Грицюку пришлось добровольно (как нас пытаются убедить) подвинуться в деньгах аж в пять раз при действующем контракте. Вишенкой на торте стал переход в СКА Евгения Кузнецова, с помпой обставленный армейским маркетингом и лично Романом Ротенбергом.

В результате петербургский клуб получил возможность формировать состав на матчи таким образом, что четвёртая тройка нападения СКА выглядит как первая в любом другом клубе КХЛ. И это при том, что несколько отличных мастеров всякий раз вынуждены оставаться вне заявки на матч, так как просто не влезают в неё.

Но на старте сезона весь этот глянец совершенно не сияет. По сути, СКА сыграл так, как должен был, только в первом периоде первой игры регулярки с «Магниткой». Тогда армейцы красиво возили уральцев всеми тройками, генерируя момент за моментом и показывая комбинационный, агрессивный хоккей высокого класса. Затем же – сплошное разочарование. «Металлург» перестроился за один перерыв и в результате вырвал у СКА победу. В следующем матче армейцы выиграли в Тольятти, но в рабочем, очень простом для такого подбора игроков стиле, да ещё и едва не позволив «Ладе» сравнять счёт в третьем периоде. В Ярославле всю звёздную атаку СКА умело задушил «Локомотив», а сейчас команда Романа Ротенберга не смогла забросить ни одной шайбы дома «Трактору».

Почти все лидеры СКА растворились. В первых двух матчах ещё здорово проявил себя главный альтруист КХЛ Грицюк, но в играх против мощной и организованной обороны «Локомотива» и «Трактора» пропал и он. А где Толчинский? Где Григоренко? Где Алистров? Где Зыков, Хайруллин, Воробьёв? На семерых вышеперечисленных пока только две заброшенные шайбы, одна из которых – в пустые ворота. Энерджайзер Толчинский просто потух, хладнокровный снайпер Григоренко не может забить в пустые ворота, позволяя Заку Фукале совершать безумное спасение. Но любой космический сейв вратаря – это ведь в первую очередь плохой бросок нападающего.

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Ну и совсем печально выглядит Кузнецов. Забив «Магнитке» в первом же матче, вчерашний энхаэловец, в мотивации которого призывали не сомневаться, просто исчез. Евгений не забивает, не отдаёт, не создаёт. Напоминая о том, что его карьера в НХЛ неспроста так быстро покатилась под откос. В первой домашней игре сезона Кузнецов не проявил ни малейшего желания показать товар лицом и был совершенно незаметен, не считая кистевого броска с ползоны во втором периоде, с которым без проблем справился Фукале. В остальном от «главной звезды лиги» — ни полезных действий, ни эмоций. Хотя есть исключение — игра на точке у Кузнецова в матче с «Трактором» фантастическая. 85% выигранных вбрасываний, 17 из 20! Но, конечно, отдельную презентацию Евгению устраивали не ради таких локальных успехов, из которых СКА даже не может извлечь дивидендов.

Евгений Кузнецов Фото: ska.ru

Армейцы Петербурга проиграли три матча из четырёх на старте сезона. Мощнейшая по именам атака СКА не забивает две игры подряд – это нонсенс. Однако стоит ли удивляться всерьёз? Очевидно ведь было, что гигантская конкуренция и постоянное нервное напряжение внутри команды не способствуют продуктивности хоккеистов, у которых фактически нет права на ошибку с такой-то длиной и глубиной скамейки. Очевидно ведь было, что стиль СКА (по сути, беги-бросай) не помогает раскрыться многочисленным талантливым, креативным форвардам, а постоянная тасовка троек не даёт порассуждать о какой-то сыгранности, «химии». А на старте этого сезона армейцы ещё и отвратительно реализуют большинство, что лишает команду спасительного козыря.

Сегодня вот «Трактор» приехал в Санкт-Петербург, сыграл терпеливо и дисциплинированно, дождался ошибок хозяев и наказал их за это волшебными руками Максима Шабанова и Виталия Кравцова. Да, у челябинцев блестяще сыграл Фукале, сделавший 38 сейвов. Но какие из этих бросков можно вспомнить как действительно упущенный шанс на гол, кроме того самого эпизода с суперспасением от канадского вратаря?

Слабая совместимость состава СКА со стилем, который проповедует тренерский штаб армейцев, читалась ещё летом. Также читалось, что петербуржцам не пойдёт на пользу такое количество нападающих и что Ротенберг при первой же возможности начнёт масштабные ротационные манёвры. И вот к чему это приводит уже сейчас.

Тут, правда, надо сказать, что ситуация для СКА не нова. Например, прошлый сезон армейцы тоже начали ужасно и барахтались вне зоны плей-офф до ноября, а потом рванули на самый верх с сериями побед. Скорее всего, что-то похожее будет и сейчас, трудности регулярки СКА за счёт своей мощности преодолеет.

Однако самое печальное для петербуржцев в том, что ничего нового в нынешнем сезоне в армейцах нет, несмотря на колоссальное усиление атаки. Не видно, чтобы команда росла и развивалась как команда, чтобы проводилась реальная работа над ошибками. А это значит, что первая же встреча в плей-офф с организованным и терпеливым соперником превратится для СКА в катастрофу. Это видно уже сейчас.