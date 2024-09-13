Я посмотрел матч СКА — «Трактор» с гостевой трибуны. Вот что челябинцы говорят о Кузнецове

Один из центральных сюжетов игрового дня 12 сентября, да и, пожалуй, всего первого месяца в КХЛ, — первая встреча Евгения Кузнецова с «Трактором» после возвращения из Северной Америки. Злая ирония судьбы столкнула форварда с родным клубом уже на второй неделе регулярного чемпионата, ещё и в качестве официального домашнего дебюта — в четверг СКА впервые в сезоне сыграл на своей площадке. Этот матч был также первым официальным в «Ледовом дворце» с января — концовку прошлого чемпионата армейцы провели на новой «СКА-Арене», однако были вынуждены вернуться на проспект Пятилеток.

Из Челябинска в Санкт-Петербург прилетел внушительный десант — два выделенных под него сектора были забиты практически под завязку, плюс многие болельщики «медведей» были разбросаны по остальной арене. Я же отправился на гостевую трибуну и пообщался с фанатами «Трактора», чтобы увидеть и услышать, как они впервые встречают своего самого известного воспитанника в XXI веке в свитере другого клуба. Спойлер: главная претензия к Кузнецову — нарушенное обещание.

Незадолго до стартового вбрасывания я пообщался с Анатолием, который проживает в Санкт-Петербурге, но регулярно посещает встречи с «Трактором» в качестве гостевого болельщика: »Ему просто не стоило обещать, что он вернётся в Челябинск. Тогда вопросов бы не было. Претензии только из-за обещаний. Без разницы, перешёл бы он вместо «Трактора» в СКА или любой другой клуб – отношение от этого не поменялось бы.

— Примут ли его болельщики, если он захочет вернуться?

— Думаю, что не примут.

— А как гостевой сектор будет реагировать сегодня?

— Мне кажется, его будут освистывать, — добавил Анатолий и продемонстрировал сообщение от друга из Челябинска, которое гласило — Кузнецов местной публике неинтересен.

Первой реакцией на появление Кузнецова на льду, однако, был не свист. Спустя считаные секунды после его выхода на площадку для первой смены из толпы болельщиков «Трактора» раздался одинокий крик «Кузя, родной!» — до определённого момента эта реакция была единственной, которую можно было услышать в адрес Евгения.

Какое-то время казалось, что челябинцам действительно нет никакого дела до 92-го номера армейцев — он несколько раз получал шайбу и даже создал опасный момент у ворот Зака Фукале, нанеся бросок между ног, однако реакция от болельщиков последовала только на сейв голкипера.

Евгений Кузнецов в матче с «Трактором» Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Однако в середине первого периода Кузнецов впервые надолго завладел шайбой — и тут же раздался оглушительный свист вперемешку с гудением. А закончился он ровно в тот момент, когда Евгений лишился шайбы.

«Понимаю ребят, которые освистывают его, но не поощряю», — прокомментировал ситуацию заводящий гостевого сектора Игорь. «Кто я такой, чтобы осуждать Кузнецова за его решение? Однако я понимаю негативную реакцию. Если бы Евгений не давал обещаний или же сразу честно обратился к болельщикам «Трактора» и объяснил ситуацию, многие бы его поняли. У нас и так половина воспитанников играет в клубах из других городов.

Мне кажется, что он не доиграет свой контракт в СКА и рано или поздно вернётся в «Трактор». Не удивлюсь, если уже в октябре Кузнецов откажется в списке отказов – для СКА это будет типичная ситуация».

Товарищ Игоря Денис, который давно путешествует вслед за чёрно-белыми, был более категоричен: «Переход Кузнецова в СКА — плевок в душу. У меня есть фотография с ним со времён победы на МЧМ-2011 – её я удалять не стану. Но футболку с его фамилией больше не надену. На мой взгляд, у него есть один способ загладить свою вину перед болельщиками – привезти Кубок Гагарина в Челябинск в качестве игрока «Трактора».

Пока же Кузнецов работает на то, чтобы вернуть трофей в Санкт-Петербург. Старт, правда, немного не задаётся: СКА одержал всего одну победу в четырёх матчах и не смог найти путь к воротам соперника в последних двух — Зак Фукале и оборона челябинцев засушили петербургских армейцев на их же площадке. Второй год подряд подопечные Романа Ротенберга проводят первый домашний матч сезона «всухую» — 12 сентября 2023 года точно такие же 0:3 горели в «Ледовом» после встречи «Спартаком».

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Болельщики «Трактора» покинули арену в прекрасном расположении духа, а вот Кузнецов после матча был в противоположном настроении: «Вроде атаковали-атаковали, а КПД нулевой вторую игру подряд. Они терпели и забили, мы отыграться не смогли. Тяжёлые два поражения. Надо переработать такие моменты, в них настоящий коллектив и строится. Думаю, мы наладим игру. Не хотелось бы искать отговорки, надо добавлять. Пока ни туда ни сюда».