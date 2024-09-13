Травмы и месть бывших. Почему «Металлург» буксует на старте сезона КХЛ?

Старт сезона ознаменован жёсткой пробуксовкой фаворитов. При этом спотыкаются в основном те клубы, что на бумаге вроде бы делали только правильные шаги. Самыми убедительными по игре на первой неделе выглядит резко потерявший в глубине «Салават Юлаев» и довольно быстро подстроившийся под новую тактическую модель, при этом обновлённый чуть ли не на 50% ЦСКА.

Зато резко хромает «Динамо», где вратарская перестройка в межсезонье на короткой дистанции делает только хуже. От чисто игровых проблем СКА вчера всех снова отвлёк Роман Ротенберг, который заявил, что комментарии про клуб пишутся из-за границы — и вот уже 120 минут без заброшенных шайб отходят на второй план. И пока центральные клубы оттягивают на себя внимание, чемпионы из «Металлурга» проиграли три игры из четырёх на старте сезона, причём две из них — «Нефтехимику». Что вообще происходит?

Первой причиной здесь можно указать травмы — да и ничего после этого не писать в принципе. «Металлург» на старте сезона играет без двух своих ключевых центров — лучшего бомбардира прошлого сезона Данилы Юрова и Дениса Зернова. На предсезонной презентации команды Андрей Разин обещал, что Юров вернётся в состав в середине сентября, а Зернов — лишь к ноябрю. При этом даже в оптимальном варианте команды, которая стала чемпионом, в центре выходил Игорь Гераськин, выигрывающий на точке менее 40% вбрасываний. Летом «Металлург» вроде как искал центра: уже писалось, что в Магнитогорск едет Байрон Фрейз, но опытный канадец свернул на северо-запад.

Данила Юров Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Однако нет и двух важных вингеров. Жизнь Даниила Вовченко в последний год приняла странный оборот: год назад его переход в «Металлург» все воспринимали с недоумением, потом Вовченко ответил критикам чемпионским голом в четвёртом матче с «Локомотивом». В конце августа Даниил попал под жуткий силовой Романа Абросимова, который вызвал грандиозный скандал — ну а уже когда хоккеист лежал на больничной койке, его жена выступила с откровениями в соцсетях. Когда теперь Даниил сыграет в хоккей и в какой форме вернётся, вообще непонятно.

Роман Канцеров, ставший сенсацией прошлого плей-офф, тоже вернётся лишь в ноябре — как и Зернов. Вот так и получается, что у «Металлурга» на старте сезона не могла играть почти половина чемпионской атаки. Кто-то удивился, увидев в первом звене в первом матче сезона 19-летнего Андрея Козлова — а просто у Разина больше и вариантов особо не было. В последних играх компанию ему составляет ещё один 19-летний — Валентин Жугин, плюс игравшие в прошлом сезоне в ВХЛ Николай Майоров и Валерий Сапожников (нет, не сын «пьяного Сапожникова» из «Металлурга» 1990-х, про которого недавно вспоминал Разин).

Команду в межсезонье также покинули Максим Карпов (и это скорее ожидалось) и Никита Гребёнкин — что уж точно стало неприятным сюрпризом. На бумаге контракты с «Металлургом» подписало множество игроков, но большинство из них пришло в свежесозданный фарм-клуб. Для основного состава были подписаны обладатель Кубка Стэнли Скотт Уилсон и молодой Даниил Башкиров из «Салавата». При этом, откровенно говоря, оффершит для Башкирова больше выглядел не запросом от тренерского штаба, а частью каких-то агентских игр.

Со всем этим «Металлург» и въезжал в сезон. Причём если год назад перспективы обновлённой «Магнитки» на старте сезона казались очень смутными и сама команда была откровенно сырой, то сейчас на чемпионов, как отметил Разин, все настраиваются иначе. Правда, сложно было представить, что «Локомотив» и СКА как-то на «Металлург» нужного настроя не найдут — зато у «Нефтехимика» история совершенно другая.

Историю дружбы и вражды Разина с Олегом Леонтьевым уже описывали в телеграм-каналах, но напомним её ещё раз. Разин начал свою тренерскую карьеру в ВХЛ в саратовском «Кристалле», сменив на посту как раз Леонтьева — однако бывший защитник «Магнитки» остался в штабе. Леонтьев прошёл с бывшим одноклубником путь из ВХЛ в КХЛ, ассистировал ему в «Автомобилисте». Когда в декабре 2017-го Разин вернулся в лигу после полугодового отсутствия, он собрал старый штаб — но ушёл из клуба уже через пять игр из-за того, что получил не полноценный контракт, а лишь трудовой договор. Леонтьева юридические тонкости не смутили, и он остался в «моряках», где полноценно и дебютировал в роли главного в КХЛ.

Ну а в прошлом году в «Нефтехимик» подтянулись два игрока, которых из «Магнитки» отчислили. Это не было формированием какого-то отряда мести Разину — в Нижнекамске собирали игроков, которые должны были помочь здесь и сейчас. Так в Татарстане оказался Артём Загидулин, перед стартом прошлого сезона воспринимавшийся как первый номер «Металлурга», но проигравший конкуренцию Илье Набокову. Вместе с ним в «Нефтехимике» играет Жан-Себастьен Ди, получивший 80 млн в «Магнитке», но проведший за клуб лишь 19 игр. Результат поражает воображение: Загидулин за два матча с родным клубом отразил 57 бросков из 59, Ди на последней минуте второй игры забил победный гол.

Так и получилось, что в «Нефтехимике» есть минимум три человека, которые очень сильно хотят обыграть этот «Металлург». Календарь отвёл сразу два матча на старте сезона под реализацию этих планов. В моменте это паники не вызывает, однако календарь у «Магнитки» довольно неприятный: впереди маячат «Ак Барс», «Салават», третья порция «Нефтехимика» и такие же играющие «Спартак» и «Северсталь».

Что могут сделать в «Металлурге» после такого старта, не дожидаясь выздоровления травмированных? Во-первых, как-то прийти в себя психологически. Со стороны создаётся впечатление, что чемпионство на подготовительной стадии то ли успокоило игроков и тренеров, то ли создало ощущение, что они всё делают вообще без ошибок и любой их шаг уже приведёт к победе. В общем, нужно прийти в себя: липкое шампанское осталось в весне.

Сергей Гомоляко Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Ну а Сергею Гомоляко и менеджменту всё равно надо усиливать состав. Проблема центра, как уже писалось выше, рисовалась даже до старта сезона и не была решена. Кроме того, на рынке до сих пор сидит огромное количество хоккеистов без контрактов, которые теперь вряд ли находятся в таком положении, чтобы торговаться и выбивать наилучшие усилия. Команды за полгода попытались скопировать рецепт успеха «Металлурга» — и теперь одних прошлогодних методов будет мало.