Кто — в КХЛ, кто — за Кубком Стэнли. 10 игроков НХЛ, которые остаются без клубов

На днях сразу несколько опытных хоккеистов из НХЛ заключили пробные контракты.

34-летний Тайлер Джонсон попробует себя в «Бостоне», 35-летний Макс Пасиоретти после игры с Александром Овечкиным проведёт время с Остоном Мэттьюсом, 33-летний Тайсон Бэрри проверит свои силы в «Калгари», а 25-летний Кайлер Ямамото постарается остаться в новосозданной «Юте».

Однако менее чем за месяц до старта регулярного чемпионата в НХЛ остаётся сразу несколько заслуженных хоккеистов, до сих пор не нашедших себе клубы. Кто-то из них ещё отыщет себе новый дом в Северной Америке и пойдёт за Кубком Стэнли, а кого-то самое время ждать в России.

Кто же до сих пор остаётся на рынке?

Кэл Клаттербак

36 лет. Последний клуб: «Нью-Йорк Айлендерс»

Последний сезон: 87 матчей, 19 (7+12) очков, «+1»

Кэл Клаттербак Фото: Joe Maiorana/Ap/ТАСС

Хоть нападающему в ноябре исполнится уже 37 лет, он по-прежнему находится в отличной форме. Минувший сезон и вовсе оказался для Клаттербака лучшим за последние годы. Кэл всё ещё способен отлично исполнить роль хоккеиста четвёртого звена и внести свой вклад в успехи команды. Если и не голами, то хотя бы силовой игрой. Не зря же он с отрывом лучший в истории НХЛ по количеству хитов и первый, кто преодолел отметку в четыре тысячи силовых (сейчас — 4029). Да и денег много тратить на него не придётся.

Возможно, Клаттербак пригодился бы «Нэшвиллу». Барри Тротц за своё короткое время в «Предаторз» уже пригласил в клуб несколько бывших «островитян» и, как отмечает The Athletic, относится с симпатией к Кэлу. Альтернативой можно было бы назвать «Нью-Джерси». Клуб находится поближе к дому нападающего, да и такой опытный ветеран наверняка пригодится молодой команде.

Кевин Лабанк

28 лет. Последний клуб: «Сан-Хосе»

Последний сезон: 46 матчей, 9 (2+7) очков, «-27»

Кевин Лабанк Фото: Ellen Schmidt/AP/ТАСС

Нападающий на протяжении восьми сезонов был важной частью «Сан-Хосе», да и сейчас он находится в возрасте хоккейного расцвета. Лабанка точно заберут, хоть, будем честны, за последние пару лет форвард настолько сросся с «акулами», что вместе с ними и сдал.

Кевин всё ещё мог бы заинтересовать немало клубов, но, вероятно, больше он подошёл бы командам, которые находятся в процессе перестройки. Например, «Калгари», «Коламбусу» или «Чикаго».

Мэтт Мартин

35 лет. Последний клуб: «Нью-Йорк Айлендерс»

Последний сезон: 60 матчей, 8 (4+4) очков, «+6»

Мэтт Мартин Фото: Joshua Bessex/AP/ТАСС

35-летний нападающий находится в шаге (а вернее, в 45 шагах) от рубежа в 1000 матчей в НХЛ. Мартин приходил в лигу как тафгай и «головорез», но смог перестроиться и стал ценным игроком четвёртого звена для «Айлендерс». Прямо сейчас Мэтт — второй в истории НХЛ по количеству силовых приёмов, так что он добавит будущему клубу крепкости и мощи. Да и в атаке картину не испортит.

Пожалуй, лучшим вариантом для Мартина было бы остаться в стане «островитян», где его ценят и любят. Если Лу Ламорелло сможет найти для него место, мы получим красивую историю. А если нет, то тот же Тротц наверняка подсуетится.

Блейк Уилер

38 лет. Последний клуб: «Нью-Йорк Рейнджерс»

Последний сезон: 55 матчей, 21 (9+12) очко, «+2»

Блейк Уилер Фото: Peter K. Afriyie/AP/ТАСС

Самый возрастной представитель нашего списка. Несмотря на свои года, Блейк явно не испортил картину в «Рейнджерс», но травма помешала ему провести по-настоящему хороший сезон. Уилер в начале лета даже говорил, что, возможно, завершит карьеру — из-за желания больше времени проводить со своей семьёй. Прошло три месяца, хоккеист до сих пор не сделал новых заявлений — и мы будем рассматривать его как потенциальную возможность на усиление для клубов.

Уилеру вряд ли стоит надеяться на предложения команд, претендующих на Кубок Стэнли, но он точно пригодился бы менее высококлассным коллективам. Да, его лучшие годы давно позади, но хоккеист с 1100+ матчами и 900+ очками в НХЛ может сыграть решающую роль в важных встречах. Так что, возможно, Уилер предпримет последнюю попытку наконец завоевать заветный кубок, проявив себя в клубе средней руки и в дедлайн получив приглашение от кого-нибудь посерьёзнее.

Майк Хоффман

34 года. Последний клуб: «Сан-Хосе»

Последний сезон: 66 матчей, 23 (10+13) очка, «-21»

Майк Хоффман Фото: Nic Coury/AP/ТАСС

Ещё один представитель «акул» в списке. Ещё один хоккеист, которого сложно объективно оценивать — всё-таки игра в худшем клубе лиги накладывает свои издержки. Вероятно, Хоффман действительно сдал, но он всё ещё способен принести пользу. Наверняка — за небольшие деньги. Так что Майка также можно ждать в НХЛ в новом сезоне.

Одним из вариантов мог бы стать «Детройт», особенно после того, как «красные крылья» упустили Пасиоретти. В любом случае вряд ли к Хоффману обратятся клубы-претенденты, но средние команды, чей целью будет борьба за попадание в плей-офф, могли бы закрыть проблемные позиции благодаря Майку.

Джастин Шульц

34 года. Последний клуб: «Сиэтл»

Последний сезон: 70 матчей, 26 (7+19) очков, «-23»

Джастин Шульц Фото: Lindsey Wasson/AP/ТАСС

Лучшие годы защитника, когда он брал два Кубка Стэнли с «Питтсбургом», уже в прошлом. Сейчас Шульц — бледная тень самого себя тех счастливых лет. Тем не менее даже в таком состоянии Джастин способен приносить пользу. Известный скорее как атакующий защитник, в последние годы он демонстрировал стабильный уровень результативности. Другим плюсом является тот факт, что Шульц — носитель достаточно редких качеств. Джастин — опытный праворукий защитник, а это редкое и дефицитное сочетание. Несколько удивительно, что он до сих пор без клуба.

Куда бы он мог податься? Возможно, всё тот же «Нэшвилл», у которого есть пространство под потолком зарплат и которому не хватает глубины в защите, стал бы хорошим местом назначения для Шульца. «Питтсбург» мог бы заинтересоваться защитником, всё-таки он знаком с половиной состава и с главным тренером Майком Салливаном. Или на худой конец вновь попробовать себя в «Эдмонтоне», где точно потребуется помощь в атаке из глубины.

Кевин Шаттенкирк

35 лет. Последний клуб: «Бостон»

Последний сезон: 67 матчей, 25 (6+19) очков, «-3»

Кевин Шаттенкирк Фото: Nick Wass/AP/ТАСС

Шаттенкирк — один из тех редких представителей списка, кто может играть в своё удовольствие. К своим 35 годам Кевин уже выиграл Кубок Стэнли, прилично заработал. Может быть, он не так хорош в плане своих прямых обязанностей, но защитник по-прежнему один из лучших в НХЛ по части наставничества. Слово Шаттенкирка имеет вес в раздевалке, а поэтому он станет идеальным дополнением для клуба, которому нужен недорогой дядька-наставник для молодёжи.

Возможно, в финале Кубка Стэнли — 2024 «Эдмонтону» не хватило примерно такого хоккеиста, так что прямо сейчас «Ойлерз», ищущие дешёвые варианты на рынке, стали бы идеальным местом для Кевина. «Флориду» мог бы заинтересовать Шаттенкирк, но у «пантер» почти нет места под потолком зарплат. А если защитник ещё не наигрался, то в «Чикаго» ему предоставили бы нужное время.

Кален Эддисон

24 года. Последний клуб: «Сан-Хосе»

Последний сезон: 60 матчей, 12 (1+11) очков, «-35»

Кален Эддисон Фото: Maddy Grassy/AP/ТАСС

Эддисон — самый молодой представитель списка, но при этом ещё и хоккеист с худшим показателем полезности. Несмотря на свой возраст, Кален сначала выпал из ротации в «Миннесоте», а затем не получил предложения о продлении и от «Сан-Хосе». Эддисону ещё есть над чем поработать, но его возраст и невысокие требования по зарплате наверняка сыграют свою роль. Ещё один шанс проявить себя Кален точно заслуживает.

Где бы защитник мог пригодиться? Вероятно, он бы стал отличным вариантом для «Колорадо», с учётом того, что «лавинам» недостаёт праворуких защитников. «Эвеланш» приближаются к непростой ситуации из-за контрактов (уже подписанных и ещё требующих подписания) своих звёзд, так что недорогой, как Калена назвали в The Athletic, «лотерейный билет» станет для клуба интересным вариантом. Эддисон также может заинтересовать команды, что находятся в процессе перестройки. Например, «Калгари» или «Коламбус». Там защитник получит достаточно возможностей, чтобы проявить себя.

Тони Деанджело

28 лет. Последний клуб: «Каролина»

Последний сезон: 31 матч, 13 (3+10) очков, «-8»

Тони Деанджело Фото: Jeffrey T. Barnes/AP/ТАСС

За защитником тянется долгий шлейф неприятных, сомнительных историй и поступков: от дисквалификаций до драк с одноклубниками. Об этом никто не забывает. Тем не менее Деанджело по-прежнему находится в возрасте хоккейного расцвета, поэтому мог бы сгодиться на роль, подобную шаттенкирковской или шульцевской.

Всем известны слухи о возможном переходе Тони в СКА, но пока до их реализации ещё не дошло. Слишком много противоречивой информации. Но Деанджело мог бы пригодиться и в НХЛ. «Эдмонтон» стал бы для защитника хорошей остановкой. Там он наверняка проявит свои лучшие качества в атаке, да и в стане «нефтяников» достаточно дядек-наставников и суперзвёзд, чтобы приструнить строптивого американца.

Кевин Ланкинен

29 лет. Последний клуб: «Нэшвилл»

Последний сезон: 24 матча, 11 побед, 90,8% ОБ, КН 2,82

Кевин Ланкинен Фото: Erin Hooley/AP/ТАСС

Ланкинен — единственный вратарь в списке. Несколько удивляет, что финн до сих пор никому не пригодился. «Нэшвилл» сохранил Юусе Сароса, но в остальном устроил перестройку своей вратарской линии, отказавшись и от Ланкинена, и от Ярослава Аскарова. За плечами Кевина парочка хороших сезонов в качестве бэкапа, да и 29 лет — не возраст для голкипера. На рынке не осталось тех, кто подошёл бы на роль основного вратаря, так что время Ланкинена в НХЛ ещё не подошло к концу.

Возможно, кандидатуру финна стоит рассмотреть «Ванкуверу». В прошлом сезоне вратарскую линию «косаток» постиг настоящий кошмар, когда клуб в плей-офф остался фактически с одним голкипером — да и тот был новичком без особого опыта. До сих пор непонятно, в каком состоянии находится Тэтчер Демко, так что «Кэнакс» рискуют начать сезон с одним только Артуром Шиловым. Ланкинен наверняка пригодился бы «Ванкуверу» — и на старт регулярки, и на весь сезон.