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Новости дня в хоккее за 13 сентября 2024 года, результаты игр регулярного чемпионата КХЛ, все подробности

«Барыс» терпит настоящую катастрофу, белорусский талант оформил рекорд. Итоги дня в хоккее
Денис Лутченко
Новости дня в хоккее за 13 сентября
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Минское «Динамо» победило на выезде, но потеряло основного вратаря, а «Витязь» проиграл в принципиальном матче для его главного тренера.

13 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось две встречи. Коротко подводим итоги матчей.

Минское «Динамо» крупно обыграло «Барыс» в гостевом матче

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между казахстанским «Барысом» и минским «Динамо» уверенную победу со счётом 5:1 одержали динамовцы.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 5
Динамо Мн
Минск
0:1 Мороз (Гросс) – 22:23 (5x5)     1:1 Маклауд (Бекетаев) – 23:54 (5x5)     1:2 Мороз (Лайл, Горбунов) – 24:38 (5x5)     1:3 Дюбе (Гросс, Усов) – 56:14 (5x5)     1:4 Сотишвили (Мелош) – 58:11 (en)     1:5 Мороз (Хэмилтон) – 58:58 (5x5)    

В составе минского «Динамо» заброшенными шайбами отметились: Вадим Мороз (оформил хет-трик), Диллон Дюбе и Даниил Сотишвили, поразивший пустые ворота. В составе «Барыса» единственную шайбу в ворота соперника удалось забросить Майклу Маклауду. Ещё один гол Маклауда был отменён из-за положения вне игры.

Мороз сегодня стал самым молодым автором хет-трика в составе минского «Динамо» в КХЛ – 20 лет и 298 дней. Предыдущим рекордсменом был Куинтон Хауден, сделавший хет-трик в возрасте 25 лет и 254 дней.

Ложкой дёгтя для минского клуба стала травма его основного голкипера. В начале третьего периода нападающий хозяев Уэйд Эллисон сначала не реализовал супермомент, а затем произвёл столкновение с голкипером Андреем Кареевым, в результате которого российский вратарь был вынужден покинуть площадку, не сумев продолжить встречу.

Отметим, на старте сезона-2024/2025 казахстанская команда не смогла выиграть ни одного матча и заработала всего одно очко. В общей турнирной таблице «Барыс» сейчас занимает последнюю строчку, оставаясь единственной командой в лиге, не одержавшей ни одной победы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ

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«Лада» обыграла «Витязь» благодаря голу в меньшинстве в третьем периоде

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между подмосковным «Витязем» и тольяттинской «Ладой» победу со счётом 2:1 одержали подопечные Олега Браташа.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2024, пятница. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 2
Лада
Тольятти
1:0 Воробьёв (Валенцов, Баптист) – 03:53 (5x5)     1:1 Червоненко (Грошев) – 18:57 (5x5)     1:2 Грошев (Сафин) – 49:49 (4x5)    

Счет открыть удалось «Витязю» (Иван Воробьёв), в конце первого периода «Лада» сравняла счёт (Владислав Червоненко). В середине третьего периода тольяттинская команда смогла вырваться вперёд благодаря голу Евгения Грошева, который отличился при игре в меньшинстве.

Примечательно, что главным тренером «Витязя» является Павел Десятков, который в прошлом сезоне входил в тренерский штаб Браташа в «Ладе». Сегодня Десятков и Браташ впервые встретились в официальном матче после своего рассоединения.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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