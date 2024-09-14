«Хочется поехать в НХЛ. Но нужен ли я там?» Интервью с вратарём «Ак Барса» Биляловым

На протяжении последних лет Тимур Билялов был одним из лучших голкиперов Континентальной хоккейной лиги. В прошедшее межсезонье он, по слухам, едва не сменил клуб — в 29-летнем вратаре были заинтересованы многие команды лиги, однако он принял решение остаться в родном клубе.

В эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тимур рассказал о переговорах с «Ак Барсом», масштабной перестройке в команде и желании уехать в НХЛ. А ещё оценил новые правила в КХЛ, внедрённые в межсезонье. Одно из них ему очень понравилось!

«Должно быть такое предложение, чтобы ехать сразу в НХЛ»

— Как принимали решение о продлении контракта с «Ак Барсом»?

— Переговоры были длинными. Большую роль сыграло, что семья в Казани, что это мой родной клуб. Больше хотелось остаться в «Ак Барсе» и поднять Кубок Гагарина здесь, в своём клубе.

— Почему новое соглашение именно на два года?

— У нас практически всегда подписывают соглашения на такой срок. Такой курс у клуба.

Тимур Билялов Фото: photo.khl.ru

— Два года назад вы говорили, что в НХЛ надо ехать состоявшимся вратарём. Почему не попробовали сейчас?

— Тут много факторов. Травмы у меня были. Опять же, должно быть такое предложение, чтобы ехать сразу играть в НХЛ, а не в АХЛ. Такого предложения на данном этапе карьеры не было, поэтому пока нечего об этом задумываться. Если в жизни повезёт, то зацеплю шанс поиграть там. Конечно, хочется поехать и попробовать свои силы. Другой вопрос, нужен ли я там кому-то.

— А была заинтересованность от клубов?

— Когда-то она была, но затем пошли травмы, были скомканные сезоны. Поэтому немножко не срослось.

— Как считаете, кто из российских вратарей входит в число первых кандидатов на отъезд в Северную Америку?

— Тяжело сказать. Посмотрим, как сыграют молодые ребята. Как проведёт второй сезон Илья Набоков. Если он сыграет так же хорошо, у него есть все шансы поехать в НХЛ.

«После лакросс-голов полночи не спишь»

— Удивило ли возвращение Евгения Кузнецова в Россию?

— В какой-то степени удивило, но, с другой стороны, я его понимаю.

— Каково было играть против него на турнире Пучкова?

— Видно, что человек с огромным мастерством. Было очень интересно.

— Он исполнил буллит в ваши ворота в своём фирменном стиле.

— Да, посмотрел на это. Дальше буду думать, что с этим делать (улыбается).

— В Америке такая манера многих бесила. Как вы к этому относитесь?

— Абсолютно нормально. У каждого игрока есть свой выбор, как он будет исполнять буллиты. Задача вратаря — поймать шайбу. У нас же нет правил, что нельзя двигаться со скоростью 1 км/ч. Отношусь к этому спокойно. Нужно просто придумать, как справляться с этим буллитом.

— А есть что-то, что вас как вратаря раздражает? Многие не любят лакроссы.

— Лакроссы — да, неприятно. Наверное, это больше всего не нравится вратарям. Мне тоже забивали лакросс в ВХЛ. Потом полночи не спишь вообще. Думаешь, что за фигня произошла (смеётся).

— Знали, что Кузнецов мог стать вашим одноклубником? Обсуждалось ли это в команде?

— Да, но не обсуждали это. Если бы к нам подписали Женю, мы бы были только рады. Повторюсь, огромный багаж мастерства у него. Такой человек точно нужен команде.

Евгений Кузнецов и Тимур Билялов Фото: ak-bars.ru

— Частенько говорят, что против СКА каждый вратарь чуть ли не Третьяком становится — у армейцев много бросков, но страдает реализация, опасных бросков не так много. Вам в первом периоде постоянно летело либо в щитки, либо в живот.

— По первому периоду соглашусь, а во втором было очень много опасных моментов. Бросок броску рознь, но СКА постоянно создаёт активность, нагружает вратаря. Тяжело садиться, перемещаться. Если у СКА есть возможность так часто бросать, то это наша проблема, которую мы должны искоренять, чтобы шайбу до ворот доводили реже.

«Думаю, «Ак Барс» не попрощался с Билялетдиновым»

— Вы один из главных старожилов «Ак Барса». Как себя чувствуете в таком амплуа? Стала ли ваша роль в раздевалке больше?

— Возможно, есть такой момент. В принципе, я спокойный человек, всегда всех поддержу, всем помогу. Молодым ребятам обязательно помогу тоже. Сейчас все взрослые ребята понимают нашу роль в команде. Постараемся помочь построить хороший коллектив, который замахнётся на высокие цели.

— Что ощущали, когда увидели комментарии Шипачёва, Кагарлицкого, Войнова после ухода из «Ак Барса»?

— Не сидел между ними и не разговаривал об этом. Полностью правду никто не узнает. Кроме того, что появилось в этих комментариях.

— Сами чувствовали, что клубу нужна перестройка?

— Жалко терять таких игроков. У Каги, Шипы, Славы огромное мастерство, которое они демонстрировали. Вадик был лучшим бомбардиром команды. Если клуб так решил, значит, так нужно.

— Как попрощались с Зинэтулой Билялетдиновым?

— Думаю, что мы не попрощались (улыбается). Он будет приезжать в Казань и приходить в раздевалку. Будет советовать клубу и тренерскому штабу. Пока не прощались.

— Какие у вас отношения с Анваром Гатиятулиным?

— Он ещё летом приезжал, мы с ним разговаривали. Он очень хороший человек. Поделился своими мыслями о том хоккее, в который мы будем играть. Мне понравилось, это тоже сыграло свою роль в том, что я остался здесь.

«Не согласен, что буллиты — это лотерея»

— Георгий Гелашвили привнёс что-то новое в вашу игру?

— Когда он пришёл, то сразу сказал, что меня менять не будет. Есть моменты, которые надо доработать. Первый месяц мы отрабатывали эти моменты.

— В своё время он признавался лучшим голкипером КХЛ. Обращали внимание на его игру в те годы?

— Много игр его не смотрел, но что-то видел. Раньше хоккей был немного другой, и он сам был импульсивным вратарём. Было прикольно смотреть на него, когда он начинал злиться (улыбается).

Георгий Гелашвили Фото: ak-bars.ru

— В межсезонье в КХЛ разрешили вратарям делать пас вперёд ловушкой.

— Самое лучшее правило! Раньше надо было шайбу положить, потом клюшкой вперёд отдать… Какая разница, если просто кинешь её ловушкой?

— А к нововведению в овертайме как относитесь?

— Это абсолютно правильно. Если вы снимаете вратаря, то получаете преимущество. Мы пять минут должны обороняться втроём, а вы потом заберёте два очка? У кого-то преимущество на буллитах есть, например. Не согласен с тем, что буллиты — это лотерея. Поэтому полностью согласен с новым правилом.

— Три лучших вратаря КХЛ прямо сейчас?

— Исаев, Самонов, Набоков.

— Себя не видите в списке лучших?

— Не люблю свою игру оценивать (улыбается).