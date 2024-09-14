Овечкин побьёт рекорд Гретцки на глазах Кросби? В Америке всё подсчитали!

Официально: до старта сезона для «Вашингтона» остаётся меньше месяца. 13 октября «столичные» дома примут «Нью-Джерси», и именно в этот день может начаться финальная глава 20-летней погони Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитану «Вашингтона» остаётся всего 42 гола до заветного числа — 895. Именно столько нужно, чтобы обойти Великого. И, естественно, такое вполне достижимое число, как 42, заставляет всё больше думать о том, способен ли хоккеист забросить столько в 39 лет.

Североамериканский журналист Daily Faceoff Мэтт Ларкин также задался этим вопросом и решил прикинуть, когда Овечкин сможет забить исторический 895-й гол. Каковы прогнозы?

«Алекс Овечкин — сама неотвратимость. Он может ощутить рекорд Уэйна Гретцки по количеству шайб за всю историю на своём языке — 894.

Ещё год назад казалось, что мы не увидим тот день, когда Овечкин забьёт 895-й гол. Он с трудом пробрался через первые 43 матча сезона в свои 38 лет, забросив всего восемь шайб. 24 января он забил 830-й гол за карьеру, а поскольку возрастная кривая, казалось, сбивала его с ног, как кувалда, эта пропасть в 54 шайбы внезапно показалась бесконечной. Но Ови снова стал Ови до конца сезона, забив 23 гола в своих последних 36 матчах — поразительный результат, если учитывать его возраст. Благодаря этому он поднялся до отметки в 853 гола за карьеру — на расстояние всего 41 шайбы от того, чтобы сравняться с Гретцки, и 42 шайб — от того, чтобы побить рекорд», — пишет Ларкин.

Даже одноклубники не могут до конца осознать то, к чему сейчас стремится Ови.

«Он забивал по 50 голов во многих сезонах, и всё равно казалось, что он никогда не подберётся так близко. И теперь, когда он смог сделать это, я думаю, просто невероятно, что мы вообще находимся в такой ситуации сейчас. Безусловно, он монументальный игрок, и за ним было весело наблюдать», — сказал давний товарищ Овечкина по команде, защитник «Вашингтона» Джон Карлсон.

Джон Карлсон и Александр Овечкин Фото: Nick Wass/AP/ТАСС

«Так пробьёт ли Овечкин нужную отметку в этом сезоне? Если он будет забивать в темпе первой половины сезона-2023/2024, то нет. Но если он будет забивать в темпе, близком к тому, что был на жарком финише прошлой регулярки, то легко пробьёт отметку в сезоне-2024/2025. НХЛ знает об этой большой возможности и планирует с энтузиазмом отпраздновать это событие, когда оно произойдёт, независимо от паспорта Алекса», — утверждает журналист.

И утверждение Ларкина вполне справедливо. Буквально на днях заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли честно ответил на вопрос о возможном рекорде Овечкина в сезоне-2024/2025.

«Оно занимает одно из первых мест в нашем списке потенциальных событий, которые мы хотим продвигать и не допустить их исчезновения с радаров. Некоторые люди предположили, что, поскольку Алекс — русский, это должно каким-то образом обесценивать его достижения. Мы не могли бы выразить большее несогласие с этим! Он был великолепным послом хоккея в течение 20 лет, а его энтузиазм и страсть к игре заразительны. Он многое сделал, чтобы поднять уровень и популярность лиги и всех игроков за время своего «правления», — сказал Дэйли.

Продолжая свои рассуждения, журналист Daily Faceoff приходит к интересным и даже неожиданным предположениям.

«Что ж, потенциальные покупатели билетов: когда можно ожидать, что Овечкин побьёт рекорд, если это событие действительно запланировано на сезон-2024/2025?

Если он будет забивать в темпе ровно на 42 гола и сыграет 82 матча: верите или нет, он побьёт рекорд именно в Питтсбурге, перед своим старым соперником Кросби», — пишет Ларкин.

Это было бы удивительной историей. Овечкин в ходе карьеры во многом уступил Кросби, множество раз вылетал из плей-офф от «Питтсбурга», смотрел, как канадец берёт три Кубка Стэнли, пока у самого их было 0, наблюдал, как Малыш Сид забивает победный гол в овертайме финала на домашней для Ови Олимпиаде в Сочи — Овечкин может сотворить историю на его глазах!

Это было бы слишком красиво.

Суперзвезда «Питтсбурга» Сидни Кросби, который дебютировал в то же время, что и Овечкин — в сезоне-2005/2006, также поделился мыслями о погоне Ови.

«Очень здорово играть в том же дивизионе, иметь такую историю, как у нас, на протяжении многих лет. Здорово попасть в НХЛ в одно время с ним, когда ожидания были довольно высоки, и видеть, что он так близок к тому, что, вероятно, считалось недосягаемым рекордом. То, что он делает, невероятно, и я очень благодарен за то, что являюсь частью этого», — сказал Сид.

Несмотря на богатую историю взаимоотношений, между хоккеистами уже давно нет вражды — лишь взаимное уважение и приятельские отношения.

«Предположим, Овечкин будет идти в темпе на 45 шайб. В этом случае он побьёт рекорд в 77-й встрече сезона — на выезде с «Нью-Йорк Айлендерс».

Если он сможет забить 50 голов и не пропустит ни одного матча, то побьёт рекорд в 69-й встрече, в домашней игре с «Филадельфией» в конце марта», — подсчитывает Ларкин.

Такая математика хороша. Но реальность всё-таки просчитать сложнее.

«Конечно, мы также должны не забывать о вероятности того, что в этом сезоне Овечкин пропустит полдюжины встреч для общего поддержания здоровья, учитывая, что ему будет 39. Это также повлияет на траекторию.

Александр Овечкин Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Невозможно точно спрогнозировать, когда именно Ови войдёт в историю, если он сможет забить 42 гола или больше в этом сезоне, но мы, безусловно, можем определить диапазон, в котором это возможно. Ограничим его, например, последними 15 матчами в расписании «Вашингтона».

Любая из этих встреч и любое из этих мест может оказаться домом для события, которое станет моментом на все времена для этого вида спорта», — пишет журналист.

А вот, собственно, и все эти 15 матчей — возможно, именно в одном из них будет сотворена история.

Матч Дата (по московскому времени) Соперник Место проведения матча 67 16 марта 2025 года «Сан-Хосе» В гостях 68 19 марта 2025 года «Детройт» Дома 69 21 марта 2025 года «Филадельфия» Дома 70 23 марта 2025 года «Флорида» Дома 71 26 марта 2025 года «Виннипег» В гостях 72 28 марта 2025 года «Миннесота» В гостях 73 30 марта 2025 года «Баффало» Дома 74 2 апреля 2025 года «Бостон» В гостях 75 3 апреля 2025 года «Каролина» В гостях 76 5 апреля 2025 года «Чикаго» Дома 77 6 апреля 2025 года «Айлендерс» В гостях 78 11 апреля 2025 года «Каролина» Дома 79 13 апреля 2025 года «Коламбус» В гостях 80 14 апреля 2025 года «Коламбус» Дома 81 16 апреля 2025 года «Айлендерс» В гостях 82 18 апреля 2025 года «Питтсбург» В гостях

«Делайте свои ставки. Отмечайте эти даты в календарях. А если вы действительно хотите сыграть в угадайку: бронируйте билеты», — призывает Ларкин.

А тем, кто не имеет возможности забронировать билеты, самое время запасаться попкорном. Его пригодится очень много.

…только представьте: Овечкин бьёт рекорд Гретцки в матче с «Питтсбургом», на глазах Кросби, Малкина и питтсбургских фанатов… эх, сладкие мечты!