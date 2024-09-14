Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Журналист из Америки рассказал, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки, это может произойти в матче с Питтсбургом, что думает Кросби

Овечкин побьёт рекорд Гретцки на глазах Кросби? В Америке всё подсчитали!
Владимир Лаевский
Овечкин побьёт рекорд Гретцки на глазах Кросби?
Аудио-версия:
Комментарии
Что Сидни вообще думает о погоне своего главного соперника?

Официально: до старта сезона для «Вашингтона» остаётся меньше месяца. 13 октября «столичные» дома примут «Нью-Джерси», и именно в этот день может начаться финальная глава 20-летней погони Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитану «Вашингтона» остаётся всего 42 гола до заветного числа — 895. Именно столько нужно, чтобы обойти Великого. И, естественно, такое вполне достижимое число, как 42, заставляет всё больше думать о том, способен ли хоккеист забросить столько в 39 лет.

Североамериканский журналист Daily Faceoff Мэтт Ларкин также задался этим вопросом и решил прикинуть, когда Овечкин сможет забить исторический 895-й гол. Каковы прогнозы?

Материалы по теме
Сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки уже в новом сезоне?
Сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки уже в новом сезоне?

«Алекс Овечкин — сама неотвратимость. Он может ощутить рекорд Уэйна Гретцки по количеству шайб за всю историю на своём языке — 894.

Ещё год назад казалось, что мы не увидим тот день, когда Овечкин забьёт 895-й гол. Он с трудом пробрался через первые 43 матча сезона в свои 38 лет, забросив всего восемь шайб. 24 января он забил 830-й гол за карьеру, а поскольку возрастная кривая, казалось, сбивала его с ног, как кувалда, эта пропасть в 54 шайбы внезапно показалась бесконечной. Но Ови снова стал Ови до конца сезона, забив 23 гола в своих последних 36 матчах — поразительный результат, если учитывать его возраст. Благодаря этому он поднялся до отметки в 853 гола за карьеру — на расстояние всего 41 шайбы от того, чтобы сравняться с Гретцки, и 42 шайб — от того, чтобы побить рекорд», — пишет Ларкин.

Даже одноклубники не могут до конца осознать то, к чему сейчас стремится Ови.

«Он забивал по 50 голов во многих сезонах, и всё равно казалось, что он никогда не подберётся так близко. И теперь, когда он смог сделать это, я думаю, просто невероятно, что мы вообще находимся в такой ситуации сейчас. Безусловно, он монументальный игрок, и за ним было весело наблюдать», — сказал давний товарищ Овечкина по команде, защитник «Вашингтона» Джон Карлсон.

Джон Карлсон и Александр Овечкин

Джон Карлсон и Александр Овечкин

Фото: Nick Wass/AP/ТАСС

«Так пробьёт ли Овечкин нужную отметку в этом сезоне? Если он будет забивать в темпе первой половины сезона-2023/2024, то нет. Но если он будет забивать в темпе, близком к тому, что был на жарком финише прошлой регулярки, то легко пробьёт отметку в сезоне-2024/2025. НХЛ знает об этой большой возможности и планирует с энтузиазмом отпраздновать это событие, когда оно произойдёт, независимо от паспорта Алекса», — утверждает журналист.

И утверждение Ларкина вполне справедливо. Буквально на днях заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли честно ответил на вопрос о возможном рекорде Овечкина в сезоне-2024/2025.

«Оно занимает одно из первых мест в нашем списке потенциальных событий, которые мы хотим продвигать и не допустить их исчезновения с радаров. Некоторые люди предположили, что, поскольку Алекс — русский, это должно каким-то образом обесценивать его достижения. Мы не могли бы выразить большее несогласие с этим! Он был великолепным послом хоккея в течение 20 лет, а его энтузиазм и страсть к игре заразительны. Он многое сделал, чтобы поднять уровень и популярность лиги и всех игроков за время своего «правления», — сказал Дэйли.

Материалы по теме
«Не хочу ничего исключать». Босс НХЛ — о России на Олимпиаде, Овечкине и Кубке мира
«Не хочу ничего исключать». Босс НХЛ — о России на Олимпиаде, Овечкине и Кубке мира

Продолжая свои рассуждения, журналист Daily Faceoff приходит к интересным и даже неожиданным предположениям.

«Что ж, потенциальные покупатели билетов: когда можно ожидать, что Овечкин побьёт рекорд, если это событие действительно запланировано на сезон-2024/2025?

Если он будет забивать в темпе ровно на 42 гола и сыграет 82 матча: верите или нет, он побьёт рекорд именно в Питтсбурге, перед своим старым соперником Кросби», — пишет Ларкин.

Это было бы удивительной историей. Овечкин в ходе карьеры во многом уступил Кросби, множество раз вылетал из плей-офф от «Питтсбурга», смотрел, как канадец берёт три Кубка Стэнли, пока у самого их было 0, наблюдал, как Малыш Сид забивает победный гол в овертайме финала на домашней для Ови Олимпиаде в Сочи — Овечкин может сотворить историю на его глазах!

Это было бы слишком красиво.

Суперзвезда «Питтсбурга» Сидни Кросби, который дебютировал в то же время, что и Овечкин — в сезоне-2005/2006, также поделился мыслями о погоне Ови.

«Очень здорово играть в том же дивизионе, иметь такую историю, как у нас, на протяжении многих лет. Здорово попасть в НХЛ в одно время с ним, когда ожидания были довольно высоки, и видеть, что он так близок к тому, что, вероятно, считалось недосягаемым рекордом. То, что он делает, невероятно, и я очень благодарен за то, что являюсь частью этого», — сказал Сид.

Материалы по теме
«Мы спасли НХЛ». Как Овечкин и Кросби разрушили лигу и возродили хоккей
«Мы спасли НХЛ». Как Овечкин и Кросби разрушили лигу и возродили хоккей

Несмотря на богатую историю взаимоотношений, между хоккеистами уже давно нет вражды — лишь взаимное уважение и приятельские отношения.

«Предположим, Овечкин будет идти в темпе на 45 шайб. В этом случае он побьёт рекорд в 77-й встрече сезона — на выезде с «Нью-Йорк Айлендерс».

Если он сможет забить 50 голов и не пропустит ни одного матча, то побьёт рекорд в 69-й встрече, в домашней игре с «Филадельфией» в конце марта», — подсчитывает Ларкин.

Такая математика хороша. Но реальность всё-таки просчитать сложнее.

«Конечно, мы также должны не забывать о вероятности того, что в этом сезоне Овечкин пропустит полдюжины встреч для общего поддержания здоровья, учитывая, что ему будет 39. Это также повлияет на траекторию.

Александр Овечкин

Александр Овечкин

Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Невозможно точно спрогнозировать, когда именно Ови войдёт в историю, если он сможет забить 42 гола или больше в этом сезоне, но мы, безусловно, можем определить диапазон, в котором это возможно. Ограничим его, например, последними 15 матчами в расписании «Вашингтона».

Любая из этих встреч и любое из этих мест может оказаться домом для события, которое станет моментом на все времена для этого вида спорта», — пишет журналист.

А вот, собственно, и все эти 15 матчей — возможно, именно в одном из них будет сотворена история.

МатчДата (по московскому времени)СоперникМесто проведения матча
6716 марта 2025 года«Сан-Хосе»В гостях
6819 марта 2025 года«Детройт»Дома
6921 марта 2025 года«Филадельфия»Дома
7023 марта 2025 года«Флорида»Дома
7126 марта 2025 года«Виннипег»В гостях
7228 марта 2025 года«Миннесота»В гостях
7330 марта 2025 года«Баффало»Дома
742 апреля 2025 года«Бостон»В гостях
753 апреля 2025 года«Каролина»В гостях
765 апреля 2025 года«Чикаго»Дома
776 апреля 2025 года«Айлендерс»В гостях
7811 апреля 2025 года«Каролина»Дома
7913 апреля 2025 года«Коламбус»В гостях
8014 апреля 2025 года«Коламбус»Дома
8116 апреля 2025 года«Айлендерс»В гостях
8218 апреля 2025 года«Питтсбург»В гостях

«Делайте свои ставки. Отмечайте эти даты в календарях. А если вы действительно хотите сыграть в угадайку: бронируйте билеты», — призывает Ларкин.

Материалы по теме
Овечкин — в топ-100 лучших спортсменов XXI века! Ови выше Мбаппе, Роналдо и Макдэвида
Овечкин — в топ-100 лучших спортсменов XXI века! Ови выше Мбаппе, Роналдо и Макдэвида

А тем, кто не имеет возможности забронировать билеты, самое время запасаться попкорном. Его пригодится очень много.

…только представьте: Овечкин бьёт рекорд Гретцки в матче с «Питтсбургом», на глазах Кросби, Малкина и питтсбургских фанатов… эх, сладкие мечты!

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android