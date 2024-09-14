«Работать с ним — уже радость». Мичков мощно дебютировал за «Филадельфию» на предсезонке

Увертюра к предсезонке НХЛ — лагеря новичков и их товарищеские матчи. Понятно, что их уровень сложно сравнить даже с теми встречами, которые мы увидим в конце сентября, но для многих ребят именно эти игры становятся первой возможностью примерить джерси своей команды НХЛ хоть на каком-то серьёзном уровне. В их числе этой ночью оказались первый номер драфта Маклин Селебрини и Матвей Мичков, которого в «Филадельфии» ждали всей оранжевой половиной Пенсильвании. Как отметил автор Philadelphia Inquirer, «эра Мичкова неофициально официально началась».

Мичков после переезда в Америку оказался под надёжной крышей: «Филадельфия» пригласила работать в клуб Олега Знарка, который получил вычурную должность «консультант по развитию европейских игроков и скаутингу». Несколько лет назад доносились непроверенные слухи, что Олег Валерьевич хочет попробовать себя в НХЛ — что ж, такая возможность появилась на седьмом десятке, пусть и в роли ментора. Хоккейный Рунет уже облетел кинематографичный кадр с Мичковым, Знарком и Иваном Федотовым в одном бассейне.

Ещё один помощник для Мичкова — защитник «лётчиков» Егор Замула. В середине августа Матвей опубликовал фото, где вместе стоят Мичков, его мать, брат и Замула: семья Мичкова воссоединилась в Америке. Кроме того, у «Филадельфии» есть российский тренер по катанию Вячеслав Кузнецов. Свой совет уже успел дать и Александр Овечкин: «Главное – избегать травм и играть в свой хоккей. Не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперёд».

«С нетерпением жду возможности увидеть его в деле, как и вы, как и менеджмент. Я впечатлён даже одной тренировкой», — говорил тренер фарма «Филадельфии» Ян Лаперье, который руководит лагерем новичков. Журналисты не сомневаются, что Мичков начнёт сезон в основном составе «лётчиков»: в принципе, иначе они и не стали бы проводить экстренную операцию по его переезду. «Русский феномен говорил, что будет нервничать на разминке, но потом успокоится. Если он и нервничал, то это не было заметно невооружённому глазу, когда он впервые надел оранжево-чёрные цвета в матче с «Рейнджерс».

В своём первом матче за «Филадельфию» Мичков вышел в звене вместе с первораундником этого года Джеттом Лучанко и 22-летним игроком фарма Эллиотом Денуайе. «Хотя в первой же смене защитник «Рейнджерс» Виктор Манчини лишил Мичкова шайбы, Матвей не растерялся. Мичков выводил своих партнёров на хорошие позиции и создавал моменты, не считая своего гола», — пишет журналистка Джеки Шпигель. Сам гол получился не очень эстетичным, но ему предшествовало впечатляющее движение игроков «Филадельфии» (пусть и в формате «5 на 3»). Как отмечают наблюдатели, Матвей после этого создал ещё немало моментов, однако реализовать их уже не смог.

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Мичков после матча сказал: «Классные эмоции, всегда приятно забивать. Жаль, что проиграли, но будем работать над тем, чтобы выигрывать. Приятно, когда тебе доверяют. Стараешься выкладываться в каждой смене, стараешься оправдать ожидания тренеров. Играть было тяжело, давно не было игрового тонуса. Так что пока будем втягиваться и прибавлять от матча к матчу. Мама с братом были на игре. Очень рад, что они здесь. Я хотел бы посвятить гол своей семье». Примечательно, что говорил Матвей на русском, а переводчиком выступал Егор Замула.

«Просто работать вместе с ним уже доставляет радость — видно, как он любит игру. Мы не должны забывать, что ему 19 лет. Я знаю, что Мичкова окружает большой шум — как в Филадельфии, так и во всей лиге, но он отлично справляется с этим давлением», — сказал Лаперье после матча.

Начало положено, но вернёмся к тому, что написано в первых абзацах: это даже не предсезонка. Ожидается, что Мичков сыграет в большинстве предсезонных матчей «лётчиков», и именно там будет проверяться его готовность ко взрослому хоккею. Пусть место в основе фактически заработано, у Джона Тортореллы никто никогда не получает ничего просто так.