«Ак Барс» сыграл по лекалам Билялетдинова! У «Металлурга» затянулось чемпионское похмелье

В «Ак Барсе» по сравнению с прошлым сезоном затеяли глобальную перестройку: обновили тренерский штаб, отказались от услуг многих опытных и возрастных хоккеистов. Переход на новые хоккейные рельсы даётся казанцам тяжело: в трёх первых встречах команда Анвара Гатиятулина одержала всего одну победу над «Торпедо», да и ту — с большим трудом в серии буллитов. Быстрого результата, конечно, никто не ждал, но пора просыпаться: спрос с «барсов» всегда большой.

Лихорадит на старте сезона и «Металлург». Действующий чемпион проиграл уже три матча из четырёх. При этом два последних раза — «Нефтехимику».

«Бывают такие игры, такие отрезки, состоящие из нескольких матчей. Вроде всё получается, но забить не удаётся. Я считаю, что команда играла хорошо. Сегодня все выкладывались, старались. Однако, к сожалению, результат отрицательный. Такое тоже бывает, но на то мы и спортсмены, чтобы всё пережить и сделать правильные выводы. Будем идти дальше», — говорил после второго поражения от нижнекамцев Андрей Разин.

Главный тренер уральцев начал нервничать и вести себя неподобающим образом ещё на предсезонке, когда сорвал матч с теми же нижнекамцами. Предупреждение от президента КХЛ Алексея Морозова уже получено, так что самое время углубиться в дела своей команды. Титул — это хорошо, но нужно жить сегодняшним днём.

В отчётном противостоянии в первом отрезке встречи получился неплохой хоккей. Команды действовали на встречных курсах, нанесли достаточное количество опасных бросков. Удачливее оказались игроки «Ак Барса»: отличный бросок от синей линии удался Яруллину. В ассистентах у него оказались Яшкин и Барабанов. По броскам статистики насчитали 9-5.

Второй период больше удался казанцам. Подопечные Гатиятулина много атаковали, бросали по воротам, но заброшенных шайб мы не увидели. В итоге во второй двадцатиминутке оказалось 17-7 по броскам в створ, но 0:0 по счёту. Работы обеим командам по-прежнему предстояло немало.

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В третьем отрезке встречи зрители всё закончилось голом Галимова уже в пустые ворота. Штурма у команды Разина не получилось, а самому тренеру и его коллективу пора выходить из прошлогоднего чемпионского похмелья. Команда обновилась минимально, но результата непосредственно сейчас мы не видим. Наоборот, наметился явный регресс, в чём ключевая вина, безусловно, в том числе лично Разина. Эмоции главного тренера зачастую направляются не туда. Надо не критиковать всех и вся вокруг, а заниматься своей командой и игроками. «Ак Барс» же сегодня сыграл грамотно, не пропустив. Сразу вспоминаются лекала и конспекты мэтра Зинэтулы Билялетдинова, посетившего сегодняшнюю игру. Классика, как говорят в таких случаях.