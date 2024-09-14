«Торпедо» уступило «Спартаку» в Москве, а ЦСКА потерпел второе поражение подряд, проиграв в Череповце.

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Салават» нарвался на уникальный разгром, Никитину испортили юбилей. Итоги дня в хоккее

14 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть встреч. Коротко подводим итоги матчей.

«Автомобилист» разгромил «Салават Юлаев», нанеся первое поражение в сезоне

На льду «Уральца» в Екатеринбурге прошёл матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местный «Автомобилист» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счётом 6:1.

Шайбами в составе команды из Екатеринбурга отметились Сергей Зборовский, Алексей Бывальцев, Брукс Мэйсек (2), Кёртис Валк и Анатолий Голышев. У «Салавата Юлаева» шайба на счету Александра Хмелевски.

«Автомобилист» прервал серию поражений из двух матчей, одержав третью победу в сезоне. В следующей игре команда Николая Заварухина встретится дома с «Барысом» 17 сентября.

«Салават Юлаев» впервые уступил после серии побед из трёх матчей. В ближайшей игре команда Виктора Козлова сыграет дома с «Авангардом» 17 сентября.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Интересно, что «Автомобилист» одержал самую крупную победу в истории противостояния с «Салаватом» в КХЛ, а команд без поражений в этом сезоне в Восточной конференции больше не осталось.

«Северсталь» одолела ЦСКА, нанеся армейцам третье поражение в сезоне

В Ледовом дворце Череповца состоялся матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местная «Северсталь» на своём льду принимала московский ЦСКА. Победу в матче со счётом 4:2 одержала «Северсталь».

Шайбами в составе домашней команды отметились Александр Скоренков, Адам Лишка, Кирилл Пилипенко и Никита Коростелёв. У гостей отличились Павел Карнаухов и Прохор Полтапов.

Для «Северстали» эта победа стала третьей в сезоне. Ранее команда обыграла «Торпедо» (3:0) и «Куньлунь» (4:2). В следующем матче представители Череповца дома сразятся с «Металлургом» 16 сентября.

ЦСКА уступил в третий раз за пять матчей. Впереди у команды Ильи Воробьёва игра с московским «Динамо» 17 сентября.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Трактор» обыграл «Сочи» и одержал вторую победу подряд в КХЛ

На стадионе «Большой» в Сочи состоялся матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местный «Сочи» на своём льду проиграл челябинскому «Трактору» со счётом 1:4.

Шайбами в составе челябинской команды отметились Максим Шабанов и Григорий Дронов. В обоих случаях ассистировал Сергей Телегин. Также за «Трактор» забросили шайбы Михаил Котляревский и Чарльз Робинсон. У «Сочи» точный бросок на счету Михала Криштофа.

Для «Трактора» эта победа стала третьей в сезоне и второй подряд. В предыдущем матче команда Бенуа Гру обыграла СКА со счётом 3:0. 19 сентября челябинцев ждёт встреча с «Нефтехимиком» дома.

Для «Сочи» это поражение стало вторым подряд. В предыдущем матче сочинцы уступили «Витязю» (4:5), а до этого обыграли «Спартак» (2:1 Б). В следующем матче сочинцы дома сразятся с «Торпедо» 16 сентября.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ…

«Спартак» одержал уверенную победу над «Торпедо» в матче КХЛ

В московском «Мегаспорте» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местный «Спартак» уверенно обыграл нижегородское «Торпедо» со счётом 4:2.

Шайбами в составе московской команды отметились Иван Морозов, Шейн Принс (2) и Уилл Биттен. У нижегородцев отличились Бобби Линч и Сергей Гончарук.

«Спартак» одержал четвёртую победу в пяти матчах после старта сезона. Красно-белые в следующей встрече сыграют с «Сибирью». Матч пройдёт в Новосибирске 21 сентября.

«Торпедо» прервал победную серию из двух матчей, потерпев третье поражение в сезоне. 16 сентября нижегородцы сыграют на выезде с «Сочи».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Ак Барс» обыграл «Металлург», команда Разина уступила в четырёх из пяти матчей в сезоне

На «Татнефть-Арене» в Казани завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местный «Ак Барс» обыграл магнитогорский «Металлург» со счётом 2:0.

Победной шайбой в составе «Ак Барса» отметился Альберт Яруллин с передач Александра Барабанова и Дмитрия Яшкина. В концовке встречи Артём Галимов отправил шайбу в пустые ворота.

«Ак Барс» одержал вторую победу в четырёх матчах сезона. Ранее команда проиграла «Салавату Юлаеву» (3:5) и «Авангарду» (1:4), а также обошла «Торпедо» (3:2 Б). В следующей встрече казанцы сыграют с «Барысом» дома 19 сентября.

«Металлург» проиграл в четвёртый раз в пяти матчах на старте сезона. Действующий обладатель Кубка Гагарина в следующей игре встретится с «Северсталью» 16 сентября на выезде.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Локомотив» уступил «Нефтехимику» и потерпел первое поражение в сезоне

Также состоялся матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Локомотивом» и «Нефтехимиком». Со счётом 1:0 победу одержала команда из Нижнекамска.

Единственную шайбу в этой встрече забросил Никита Хоружев, открыв счёт на 11-й минуте матча. Матч «на ноль» провёл голкипер хозяев Филипп Долганов, совершивший 46 сейвов.

Напомним, ранее «Локомотив» не потерпел ни одного поражения с самого старта сезона-2024/2025. Команда смогла обыграть действующего чемпиона — магнитогорский «Металлург», забрав Кубок Открытия, а далее одержать победу ещё в трёх последующих встречах. Теперь в КХЛ не осталось команд без поражений.

Следующий матч ярославской команды состоится 17 сентября с «Ладой», в этот же день «Нефтехимик» встретится с «Сибирью».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Примечательно, что этот матч стал 600-м в КХЛ для главного тренера «Локомотива» Игоря Никитина. Больше Никитина в КХЛ матчей на тренерском мостике провели Андрей Назаров (647), Зинэтула Билялетдинов (703), Олег Знарок (709), Владимир Крикунов (722) и Дмитрий Квартальнов (887).