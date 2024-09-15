Овечкин — в топ-3 по числу капитанских сезонов в истории НХЛ. Каковы шансы стать первым?

Пару дней назад на странице НХЛ в соцсети появился пост, в котором приведена статистика самых долгоиграющих капитанов в истории НХЛ. Первое место в этом списке продолжает удерживать Стив Айзерман, ставший капитаном «Детройта» в далёком 1986 году. Литеру «C» он удержал вплоть до завершения игровой карьеры – до 2006 года. Так у легенды «Ред Уингз» накопилось аж 19 сезонов.

На втором месте пребывает нынешний капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби – следующий сезон станет для него 18-м в роли капитана. С учётом множащихся разговоров о том, что Сидни продлит контракт с «пингвинами», можно уже начать предполагать, что первенство Айзермана находится под угрозой.

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На третьем месте аж два игрока – Джо Сакик, который 16 сезонов капитанил в «Колорадо», и Александр Овечкин, для которого 16-м станет предстоящий сезон.

Кросби и Овечкин в один год зашли в лигу, вместе выдали одну из самых интригующих гонок за «Колдер», но канадец раньше стал капитаном в своей команде. Почему? Потенциал Кросби был понятен ещё до драфта – первый номер это показывает. К тому же у «Пингвинз» начались большие проблемы ещё в конце 1990-х годов – лучшая команда начала десятилетия погрязла в долгах, которые перевалили за $ 100 млн. Марио Лемье пытался сделать всё, чтобы исправить ситуацию, которая могла закончиться переездом или исчезновением: возобновлял карьеру после тяжёлой болезни, стал совладельцем клуба, переведя в акции долги клуба перед ним, искал инвесторов.

Получение в свои ряды «некствана» канадского хоккея было важным и с имиджевой стороны. Соперничество с Овечкиным, которое каждый год становилось локальным столкновением «Россия – Канада», передача литеры из рук определяющего человека в истории франшизы – всё это часть рекламы, которая должна привлекать внимание к «Питтсбургу», что уже выльется в цифры на банковском счету.

С Овечкиным ситуация иная. «Вашингтон» хоть и был достаточно «серой» организацией в тот период истории, но проблем такого масштаба всё-таки не было. Да и потенциал Овечкина как рекламного лица в столице США поняли не сразу, а уже по ходу.

К тому же имел вес и такой фактор, как языковой барьер – чтобы быть капитаном, нужно уметь не только забрасывать по 50 шайб за сезон, но и быть вожаком на льду и вне его, брать веское слово в раздевалке, а также помогать партнёрам вне льда.

Александр Овечкин Фото: AP/TASS

Именно эти факторы оттянули Ови от статуса капитана – получил литеру россиянин лишь на пятый сезон после того, как команду покинул Крис Кларк, обменянный в «Коламбус».

Сам Овечкин спустя 10 лет вспомнил те обстоятельства и поведал, как всё произошло: «Меня позвали руководители команды. Кажется, Криса Кларка обменяли, у нас не было капитана. Тогда Брюс (Брюс Будро, тренер «Вашингтона» в те годы. — Прим. «Чемпионата») сказал: «Ты будешь следующим капитаном». Он сказал мне это перед всей командой, все были взбудоражены и довольны. Многие улыбались, хлопали в ладоши, поздравляли меня. Этот момент был для меня важным, как и для всей команды.

Многие говорили, что клуб ничего не выиграет, этот парень ничего не выиграет. Что я скажу в ответ? Получите! Мы сделали это, я был первым капитаном, выигравшим Кубок Стэнли».

За период времени капитанства Овечкина в «Вашингтоне» мы ни разу не слышали плохого отзыва от партнёров об Александре. Все обычно говорят, как россиянин помогает всем вне льда, является примером в раздевалке и на льду.

Возвращаясь к тематике нашего рассуждения, давайте поразмышляем, а надо ли Овечкину выходить на первое место по этому показателю, имеет ли это какое-то решающее значение в наследии?

Сам Ови признаётся, что ещё раз хочет выиграть Кубок Стэнли. Для каждого спортсмена это естественно – все играют, чтобы побеждать. Но на данный момент, будем честны, это сделать почти невозможно.

Александр Овечкин с Кубком Стэнли Фото: AP/TASS

Также Овечкин говорит ещё об одной ачивке: «Хочу сыграть 1500 матчей в НХЛ. Не помню, сколько у меня сейчас (1426 игр. — Прим. «Чемпионата»). За два сезона можно набить. У меня и так сейчас наибольшее число игр среди российских игроков в НХЛ. Это уже большое достижение. Причём это за один клуб — такое только у меня и у Малыча (Евгения Малкина. — Прим. «Чемпионата»)».

1500 цитат про то, как Александр хочет побить рекорд Гретцки, вставлять не будем. Ясно, что это главная цель на оставшуюся карьеру за океаном. Поэтому можно сделать незамысловатый вывод – у Овечкина есть более глобальные цели, к которым он идёт. На эту он акцент делать точно не будет.

А теперь пофантазируем – если бы было желание Овечкина, смог бы он это сделать? При условии, что Александр до конца доработает контракт с «Вашингтоном», у него будет 17 сезонов в роли капитана. Станет ли он подписывать ещё контракт на два-три года? Есть только один вероятный вариант для этого – рекорд Уэйна Гретцки не будет бит. В остальном Ови уже сам признаётся, что ему трудно проходить подготовку к сезону: «Я ненавижу подготовительный сезон, вообще. Я ненавижу. Мне прямо хочется закончить с хоккеем. Я не люблю тренироваться просто. Перед сезоном это самое тяжёлое. Представляете, после отпуска там ты приехал, загар у тебя, всё хорошо. Тебе звонит твой тренер и говорит: «Ну что, Саш, завтра начинаем подготовку». Ну и едешь на тренировку, потом отдыхаешь, потом ещё одна тренировка, и всё. Я это ненавижу, терпеть не могу». По-моему, сам Овечкин даёт исчерпывающий ответ.

Но даже если он продлит контракт, то впереди него находится Сидни Кросби, который ещё несколько лет поиграет в «Питтсбурге». Слухи о том, что канадец может покинуть команду, – глупость. Процент этого почти нулевой. Так что можно сделать вывод, что эту вершину заберёт себе именно Сидни.