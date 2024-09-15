Самый талантливый вратарь Беларуси саботирует переезд в НХЛ. Где окажется Колосов?

Едва ли не самый талантливый белорусский вратарь за всю историю местного хоккея Алексей Колосов до сих пор находится на перепутье — решительно непонятно, где 22-летний страж ворот будет играть в этом сезоне. Вопросов, кажется, быть не должно — контракт воспитанника минского «Динамо» с «Филадельфией» действует до 2026 года, что подразумевает его присутствие как минимум в системе «Флайерз». Но, как говорится, есть нюанс — в стартовавшем на днях лагере новичков «лётчиков», как и в лагере развития, Алексей так и не появился, да и желанием возвращаться в Северную Америку он совсем не горит.

Новости о трудной адаптации Колосова к жизни за океаном появились ещё весной — тогда голкипер после вылета «Динамо» из плей-офф впервые отправился в расположение задрафтовавшего его в 2021 году клуба и провёл два матча в филиале «Флайерз» в АХЛ. В Кубке Колдера, впрочем, Алексею место в воротах не доверили, и уже вскоре появились слухи, что белорус близок к возвращению в родное «Динамо» — проблемы с приспособлением к новой среде и тоска по дому слишком сильно дали о себе знать.

Российские болельщики могут помнить, как совсем недавно похожие трудности испытывал нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков. Через считаные матчи после его дебюта в НХЛ появились новости о его возможном возвращении в «Ак Барс». И это при том, что дела в «Блю Джекетс» у него шли очень даже неплохо — форвард смог заработать себе место в основе и вполне неплохо проявлял себя в первых матчах в элите. Со временем вопрос возвращения в Россию сошёл на нет, а сам Дмитрий провёл хороший дебютный сезон и положил конец разговорам о его проблемах на другом конце света. По крайней мере, на время.

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Ситуация Колосова отличается от той, в которой находился Воронков — похоже, «Филадельфия» собирается идти в сезон с парой Федотов — Эрссон, что усложняет Алексею задачу закрепиться в основе. А пробиваться туда через АХЛ белорусский голкипер не желает — по сообщениям прессы, Колосов хотел бы вернуться в КХЛ, поскольку считает, что это будет лучше способствовать его развитию.

С одной стороны, Алексея можно понять — возвращение в «Динамо» означало бы стабильную игровую практику и возможность становиться ещё крепче в одной из лучших лиг мира, уровень которой сам голкипер оценивает выше, чем уровень АХЛ. Ещё один год в Минске действительно мог бы пойти на пользу Колосову. Уж сколько раз твердили миру, что в НХЛ нужно ехать полностью готовым игроком — как физически, так и ментально?

С другой — вратарский дуэт «Филадельфии» не выглядит настолько мощным, чтобы Алексей не получил шанса проявить себя в НХЛ по ходу сезона. Ни Эрссона, ни Федотова пока нельзя считать топовыми голкиперами по меркам лиги, и при должном отношении к делу Колосов вполне мог бы вклиниться в борьбу за право быть первым номером или хотя бы бэкапом «лётчиков».

Алексей Колосов Фото: ХК «Динамо» Минск

Похоже, на это рассчитывают и в Пенсильвании — «Флайерз» не намерены ни отправлять Алексея в аренду, как это было в прошлом сезоне, ни расторгать с ним контракт. В организации точно хотят видеть белорусского вратаря у себя, о чём в августе рассказал генеральный менеджер «лётчиков» Даниэль Бриер: «Люди из клуба постоянно на связи с ним, пытаются привезти его сюда. Он скромный, не так хорошо говорит по-английски. Поэтому перед началом сезона мы хотели помочь ему и создать такие условия, чтобы он преуспел в этом году.

Мы знаем обо всех слухах, но у нас нет полного или явного ответа на этот момент. Если он хочет играть в хоккей, то должен приехать сюда. У него контракт с «Флайерз», ему нельзя играть в другом месте, мы хотим видеть его здесь. Посмотрим. В нашем понимании, он должен приехать».

На сегодняшний день, однако, «лётчики» не ожидают прибытия Алексея даже в тренировочный лагерь. Поговаривают, что в случае неявки Колосова «Филадельфия» заморозит его контракт, как это было с Иваном Федотовым, однако в последнии дни набирает обороты тема с возможным обменом белоруса в другой клуб — сообщается об интересе «Калгари» и «Нэшвилла», которому как будто было мало проблем с Ярославом Аскаровым.

При этом и возвращение в «Динамо» уже не кажется таким возможным, как летом — вдобавок к Андрею Карееву и Егору Вельмакину «зубры» на днях подписали Андрея Тихомирова. Конечно, аренда Колосова усилит последний рубеж и сделает из «Динамо» железобетонного претендента на плей-офф, но куда в таком случае в Минске денут остальных вратарей? Травма Кареева — явление временное, а держать четырёх голкиперов в столице Беларуси вряд ли станут.

Пока что саботаж Алексея так ни к чему и не привёл, но ждать разрешения ситуации осталось недолго — к началу сезона за океаном ясность в кейсе Колосова наверняка наступит.