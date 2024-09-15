ОСА пока не жалит. Без контрактов в КХЛ сидят не только ветераны

В августе было удивительным видеть два десятка крепких игроков КХЛ на рынке свободных агентов — и уж совсем сложно было представить, что большинство из них так и не найдут работу к середине сентября. Для клубов эта ситуация очень выгодна: в случае кризиса в сезоне они могут найти быстрое усиление по низкой цене, так как условия сейчас диктовать будут менеджеры. Тому же «Сочи», например, надо не только дотянуться до пола зарплат, но и явно усиливать неопытный состав.

Наблюдатели нашли множество причин такой ситуации — и новые тренды в КХЛ, и возрастной спад кого-то из громких имён на рынке — но даже какие-то личные нехоккейные причины такую массовость не объясняют. Не могут они объяснить и тот факт, что до сих пор контракты не подписали сразу несколько заметных ограниченно свободных агентов.

В НХЛ ОСА могут сидеть без контрактов очень долго. В долокаутные времена они вообще могли устраивать забастовки и выбывать из игры на целый сезон. Новое коллективное соглашение установило дедлайн для таких подписаний — 1 декабря, и несколько лет назад Вильям Нюландер драматически дотянул до самого края. Сейчас такое уже не происходит, однако многие в НХЛ сидят без контрактов до открытия тренировочного лагеря. Прямо сейчас в их числе Джереми Свейман, Мориц Зайдер, Лукас Рэймонд и ещё несколько заметных молодых игроков.

Для КХЛ же такое поведение хоккеистов без контрактов было редким. Либо клубы и игроки приходили к соглашению, либо бунтующих игроков отправляли в другие организации. В более редких случаях они уезжали в белорусскую или словацкую лигу. Несколько лет назад защитник «Сибири» Николай Демидов просидел без контракта до ноября — но, судя по развитию карьеры защитника, который начал сезон в ЦСК ВВС, это было не лучшим решением.

Матвей Заседа Фото: РИА Новости

Самый громкий случай хоккеиста, который сейчас остаётся без контракта — Матвей Заседа. Несколько лет назад он считался следующим большим игроком из Хабаровска, играл за сборные U16 и U17, а в 2019-м перешёл в «Авангард», но вскоре вернулся в «Амур». При этом уже в «Амуре» в своё время у Заседы был долгий контрактный спор, который потом обернулся ссылкой в ВХЛ, расторжением и переходом в «Спартак» осенью 2021-го. В регулярке-2022/2023 Заседа провёл полный сезон и неплохо выглядел в ультраатакующей модели Игоря Гришина.

У Алексея Жамнова хоккей тоже атакующий, но требования к игрокам другие, и Заседа в них не вписался. «Мы даём ему шанс, но проблема в том, что он хочет делать то, что не нужно делать», — говорил тренер в прошлом ноябре, и Матвей уехал в «Химик». Играть на уровне ВХЛ форвард явно не хотел и выступил с громким заявлением: «Прошу «Спартак» обменять меня. Как сказал наш президент, молодёжь должна ставить перед собой амбициозные цели и задачи. Поэтому я хочу находиться в команде КХЛ». И в этом межсезонье, и год назад ходили слухи о переходе в «Авангард», однако о цене клубы не договорились.

Впрочем, вытащить игрока из «Спартака» практически нереально — если только они сами не захотят с кем-то расстаться. Менеджмент красно-белых выставляет огромные цены за всех хоккеистов и весной попал в новости, когда выставил квалификационные предложения, полностью исключающие возможность оффершитов. Агент Заседы Шуми Бабаев подавал заявление в арбитраж КХЛ — и, как сообщалось недавно, «Спартак» это дело выиграл. Судя по позиции клуба, Заседа поедет доигрывать этот сезон куда-нибудь в Словакию, как Алексей Красиков в прошлом году.

Менее громко пока развивается ситуация с Никитой Шашковым. Несколько лет сибирскому силовику очень мешали травмы: в сезонах-2021/2022 и 2022/2023 Никита совокупно провёл лишь 50 игр. Однако прошлый сезон, который вышел хаотичным и блёклым для клуба в целом, стал хорошим для Шашкова: его тройка с Никитой Коротковым и Артёмом Михеевым зимой была сердцем «Сибири». Шашков даже в регулярном сезоне играл с переломом голеностопа и проявлял максимальную лояльность к клубу — однако новый менеджмент летом решил вложиться в возрастных игроков и сделал силовику очень скромное предложение.

Летом проходила информация, что форварда обменяли в «Ак Барс», но Марат Валиуллин заявил, что Шашков клубу не нужен и у них есть ребята не хуже. В числе этих ребят был назван Ислам Хасанов из «Нефтяника», с которым вскоре расторгли просмотровый контракт.

«У нас есть полное понимание, что Шашков клубу не нужен. Продолжаем искать ему новую команду», — говорил летом Бабаев, который представляет и интересы Шашкова. Даже сейчас на игрока может быть один теневой претендент — это «Автомобилист». Николай Заварухин успешно работал с Шашковым в Новосибирске и ещё в прошлые годы хотел перевезти старого знакомого в Екатеринбург.

Наконец, ещё одна заметная фигура на рынке ОСА — Алексей Пустозёров. Форвард дебютировал в КХЛ в ковидные времена, а окончательно заявил о себе в составе звена с Данилом Алалыкиным и Даниилом Башкировым. После яркого плей-офф-2022 тройка шага вперёд не сделала: прогрессу Алалыкина мешали травмы, а Башкиров уехал в «Металлург» по оффершиту. Пустозёров за 38 игр прошлого сезона забил лишь раз — впрочем, даже так им якобы интересовались «Динамо» и «Авангард», ведь 24-летний игрок вряд ли раскрыл весь свой потенциал.

Алексей Пустозёров Фото: РИА Новости

Ещё в прошлом году ходили разговоры про возможный обмен форварда: в слухах всплывал вариант с обменом в «Спартак» на Илью Талалуева. В августе гендиректор клуба Ринат Баширов заявил: «Сделали ещё одно предложение, указали место, где он может играть, предложили новые условия, не связанные с увеличением контракта». Однако, если верить инсайдам, Алексей это предложение отклонил — а ведь он не помешал бы «СЮ», у которого масштабные проблемы с глубиной состава.

Кроме этой тройки, отметим также 23-летнего Владислава Михайлова, который провёл почти два полных сезона в нижних звеньях «Динамо», но в плей-офф обычно попадал в ротацию. В интервью «Чемпионату» Алексей Сопин сказал: «После завершения сезона мы сделали Владиславу достойное квалификационное предложение с увеличением заработной платы. Он посчитал, что должен получать ещё больше […], по состоянию на сейчас никаких контактов с ним нет. Не знаю, о чём он думает». Кроме того, у «Спартака», кроме Заседы, без контракта остаётся Павел Кукштель, у которого есть опыт игры в КХЛ, но в прошлом году он выступал за «Химик».

Судя по всему, почти все эти контрактные ситуации зашли в клинч. Здорово было бы представить, что каких-то из этих игроков меняют друг на друга, но команды слишком по-разному оценивают стоимость своих активов и зачастую ломят цены, которые не способствуют диалогу. Кажется, эта ситуация и два десятка томящихся на рынке НСА — следствие того, что в лиге не все адаптировались к новой контрактной реальности, о которой говорили давно и которая наступила очень быстро. Как цинично говорили лет 30 назад, имея в виду совсем другое: «Они не вписались в рынок».