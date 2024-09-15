Топ-события понедельника: КХЛ, теннис, летний чемпионат России по лыжам и волейбол

Начинаем рабочую неделю со спорта: центральный матч тура в Первой лиге «Арсенал» — «Урал», очередной старт Большунова и не только!

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Время в материале указано по Москве.

🏆 🎾 00:00*: Анна Данилина/Ирина Хромачёва (Казахстан/Россия, 3) — Оксана Калашникова/Камилла Рахимова (Грузия/Россия, 4), Гвадалахара, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто из россиянок завоюет титул в парном разряде?

До финала «пятисотника» в Гвадалахаре в парном разряде добрались сразу два дуэта с участием россиянок. В одном с Анной Данилиной из Казахстана играет Ирина Хромачёва, а в другом с Оксаной Калашниковой из Грузии выступает Камилла Рахимова. А значит, кто-то из представительниц России точно завоюет титул. На счету Хромачёвой пять титулов в парном разряде, причём последний в июльских Яссах она выиграла с той же Данилиной. У Рахимовой в активе три парных титула, включая Боготу-2024.

🎾 6:00*: Вероника Кудерметова (Россия) — Чжан Шуай (Китай, SR), Сеул, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как стартует Кудерметова в Азии?

Россиянка Вероника Кудерметова начинает азиатскую серию турниров на «пятисотнике» в Сеуле. Её соперницей будет китаянка Чжан Шуай, играющая по замороженному рейтингу и имеющая в активе антирекордную серию из 23 поражений, которая началась в феврале 2023 года на турнире в Лионе. Вероника в последнее время тоже не блещет результатами, но на последнем «пятисотнике» в Гвадалахаре она сумела пробиться во второй круг. Ранее теннисистки встречались один раз — в полуфинале Хобарта-2020 сильнее оказалась китаянка. Победительница новой встрече сразится во втором круге Сеула со вторым номером посева Людмилой Самсоновой.

🎿 12:10: Лыжные гонки, летний чемпионат России, Тюмень, спринт (женщины, мужчины), свободный стиль

Интрига: Большунов уже проиграл разделку, сможет отыграть на спринте?

В Тюмени коньковыми разделками стартовал летний чемпионат России. У женщин Мария Истомина смогла обыграть юниорок Алину Пеклецову и Екатерину Никитину, а у мужчин Савелий Коростелёв опередил напарников по тренировочной группе Сергея Волкова и Сергея Ардашева. Большунов финишировал только 10-м. Сможет ли Александр отыграться в спринте? Сергей Устюгов тоже в деле. Да и вообще в квалификации спринта стартуют практически все, кто сейчас тренируется в Тюмени.

Сколько Большунов проиграл Коростелёву в первой гонке ЧР-2024: Коростелёв выиграл коньковую разделку на летнем чемпионате России, Большунов стал 10-м

⚽️ 17:00: «Арсенал» Тула — «Урал», Первая лига, 10-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: какая из команд прервёт серию без поражений?

Центральный матч очередного тура в Первой лиге. «Арсенал» занимает первое место в таблице, «Урал» — второе. Туляки пока ни разу не проиграли в нынешнем сезоне (пять побед, четыре ничьих) и пропустили всего четыре мяча (лучший результат в лиге). У клуба из Екатеринбурга, в свою очередь, всё хорошо с забитыми мячами. 15 голов — лучший показатель в турнире. «Урал» не уступает в Первой лиге почти два месяца — предыдущее поражение зафиксировано в конце июля. Прервётся ли чья-то серия? Или соперники сыграют вничью?

«Арсенал» и «Урал» узнали соперников по Кубку России: Объявлено расписание 1/32 финала Пути регионов Кубка России

🏒 19:00: «Северсталь» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 сентября 2024, понедельник. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: смогут ли магнитогорцы прервать череду неудач?

«Металлург» потерпел четыре поражения в пяти встречах сезона, причём единственная победа была одержана лишь в овертайме. Сейчас подопечные Андрея Разина даже идут вне зоны плей-офф. И в матче с «Северсталью» им точно не будет просто. Череповчане только обыграли ЦСКА и в целом выглядят достаточно уверенно. Получится ли у «Металлурга» перебороть свои проблемы или он станет ещё одной «жертвой» «Северстали»?

🏐 19:00: «Динамо» Москва — «Динамо Ак-Барс» Казань, Суперлига, женщины, предварительный этап, 1-й тур

Интрига: навяжут ли борьбу москвички?

Уже три раза встретились эти соперники на старте сезона, и всего один сет удалось взять столичному клубу. Команда Александра Кошкина в стадии перестройки и точно будет играть лучше, но пока они не могут бороться с казанским клубом. Даже одно очко будет отличным результатом в ближайшей встрече. Удалось ли что-то поменять за несколько дней с предыдущего матча?

⚽️ 19:30: «Торпедо» Москва — «Балтика», Первая лига, 10-й тур

Интрига: нанесёт ли «Балтика» Талалаева «Торпедо» первое поражение в сезоне?

16 сентября — убойный день во втором дивизионе российского футбола. Сначала мы увидим встречу лучших команд турнира («Арсенал» и «Урал»), а потом на поле выйдут третий и четвёртый клуб. «Торпедо» не потерпело ни одного поражения (четыре победы, пять ничьих) и расположилось в топ-3. «Балтика» пока находится за пределами первой тройки, но отставание от «Торпедо» составляет всего лишь одно очко. Клуб из Калининграда проведёт второй матч под руководством Андрея Талалаева. В прошлом туре «Балтика» одержала волевую победу в игре с «Тюменью» (2:1). Как будет на этот раз?

🏒 19:30: «Сочи» — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: получится ли у «Торпедо» преодолеть кризис?

Подопечные Игоря Ларионова неудачно начали сезон, потерпев сразу три поражения в пяти матчах. «Торпедо» оставило неоднозначные впечатления от игры и сейчас вряд ли может считаться топом по меркам КХЛ. В соперниках у них будет «Сочи», занимающий последнее место на Западе. Навяжут ли сочинцы борьбу кризисным нижегородцам?