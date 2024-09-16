«Авангард» проиграл в сибирском дерби, а Дмитрий Квартальнов остался без основного голкипера.

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СКА и «Динамо» прервали серии неудач, «Амуру» поставили боевую задачу. Итоги дня в хоккее

15 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре встречи. Коротко подводим итоги матчей.

«Куньлунь» прервал серию поражений в КХЛ, обыграв на выезде «Амур»

На льду «Платинум-Арены» в Хабаровске сыграли «Амур» и «Куньлунь». Матч, прошедший в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), завершился победой гостей со счётом 3:2.

Шайбами в составе команды победителей отметились Брэндон Ип, Райан Меркли и Джейк Челиос. У «Амура» отличились Ефим Гуркин и Алекс Гальченюк.

Для «Амура» это поражение стало первым спустя два победных матча. Всего у хабаровчан три поражения в этом сезоне, следующую встречу «Амур» дома сыграет с московским «Динамо» 22 сентября.

«Куньлунь», наоборот, прервал двухматчевую серию из поражений. 17 сентября команда сразится на выезде с «Адмиралом» из Владивостока.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Интересно, что перед началом встречи губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поставил боевую задачу перед «Амуром» на предстоящие два сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

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«Сибирь» уверенно победила «Авангард», нанеся омичам второе поражение кряду

На льду «Сибирь-Арены» в Новосибирске завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местная «Сибирь» обыграла омский «Авангард» со счётом 4:1.

Шайбами в составе команды-победителя отметились Энди Андреофф, Сергей Широков, Владислав Кара и Тейлор Бек, отправивший шайбу в пустые ворота. У «Авангарда» отличился Семён Чистяков.

«Сибирь» нынешний сезон начала с трёх поражений подряд в матчах с «Авангардом» (1:2), «Автомобилистом» (0:4) и ЦСКА (2:8). В последней встрече новосибирцы обыграли «Северсталь» (5:2), а 15 сентября продолжили победную серию.

Ситуация у «Авангарда» сложилась ровным счётом наоборот. У омичей три победы в матчах с «Сибирью» (2:1), «Нефтехимиком» (4:2) и «Ак Барсом» (4:1), но поражение от «Амура» (2:3) в серии буллитов. 15 сентября «Авангард» уступил во второй игре подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

СКА прервал серию поражений в КХЛ, обыграв «Ладу» в овертайме

На льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местный СКА победил тольяттинскую «Ладу» со счётом 4:3 в овертайме.

Шайбами в составе команды победителей отметились Иван Демидов, Марат Хайруллин и Михаил Григоренко. 18-летний Демидов мог оформить дубль, но после видеопросмотра его шайбу отменили. Отменили одну шайбу и у «Лады».

Точные броски в составе тольяттинцев на счету Андрея Алтыбармакяна, Владислава Сёмина и Никиты Попугаева. Основное время матча завершилось ничьей, в овертайме победу одержали хоккеисты СКА со счётом 4:3. Победная шайба на счету Валентина Зыкова.

СКА прервал серию из двух поражений. Следующую встречу команда Романа Ротенберга сыграет в гостях с «Сочи» 19 сентября.

Для «Лады» это поражение стало первым спустя два победных матча. В следующей игре команда Олега Браташа встретится 17 сентября с «Локомотивом» в Ярославле.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Московское «Динамо» уверенно переиграло минское «Динамо», завершив серию поражений

Матчем между московским и минским «Динамо» на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышёва» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) завершилась программа игрового дня 15 сентября. Победу в нём одержали хоккеисты московской команды со счётом 6:3.

Шайбами в составе московской команды отметились Седрик Пакетт, Игорь Ожиганов, Дмитрий Рашевский (2), Артём Михеев и Артём Швец-Роговой. У минчан забрасывали Сэм Энас, Николя Мелош и Брэди Лайл.

Московское «Динамо» прервало свою серию поражений из двух матчей. 17 сентября команда Алексея Кудашова сыграет в дерби с ЦСКА на выезде.

Минское «Динамо» уступило впервые спустя два победных матча. 21 сентября команда Дмитрия Квартальнова дома встретится с «Северсталью».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.