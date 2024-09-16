Мичковым впечатлены, Трикозов оформил хет-трик. Как дела у россиян в тренинг-кемпах НХЛ?

На голкипера из Ярославля в «Питтсбурге» возлагают надежды, а Чибриков делает заявку на то, чтобы начать сезон в НХЛ.

Незаметно подкралось время тренинг-кемпов, или турнира новичков, вариативность формулировок вполне допускается. Это пока не полноценные предсезонные матчи, в которых мы можем увидеть звёзд НХЛ, но и тут есть на что посмотреть.

Давайте узнаем, кто из россиян смог проявить себя, а кто и вовсе впечатлил.

Мичков забросил дебютную шайбу в стиле Евгения Кузнецова

Матвей Мичков смог-таки доехать до «Филадельфии» раньше, чем у него закончился бы большой контракт со СКА, и этому были несказанно рады боссы «Флайерз». Потенциально в лице Матвея американская команда получает франчайз-игрока, который может стать лидером на долгие годы.

Именно поэтому к матчу с «Рейнджерс» внимание было приковано немалое – все хотели посмотреть на талантливого россиянина в деле. При счёте 1:1 «лётчики» провели образцовую атаку, в три передачи разрезав всю оборону «Рейнджерс», и Матвей Мичков не стал бездумно бросать: сначала он уложил голкипера на лёд, а затем завёл шайбу мимо него.

Это было очень похоже на то, чем любил заниматься Евгений Кузнецов. Баланс креативных российских нападающих в новом сезоне НХЛ будет соблюдён.

На пресс-конференцию Мичков пришёл с личным переводчиком, коим стал Егор Замула, и так прокомментировал первый гол за новую команду: «Классные эмоции, всегда приятно забивать. Жаль, что проиграли, но будем работать дальше. Приятно, когда тебе доверяют. Стараюсь выкладываться, оправдать доверие тренера. Давно не было игровой практики. Так что пока будем втягиваться и прибавлять от матча к матчу. Мама с братом были на игре. Я хотел бы посвятить гол своей семье».

Матвей Мичков Фото: Matt Rourke/AP/ТАСС

Главный тренер фарм‑клуба «Филадельфии Флайерз» Ян Лаперьер остался впечатлён дебютом россиянина: «Он особенный игрок, и это видно. Все любят много играть, но он в отличной форме, так что может с этим справиться. Он разыгрывал шайбу в большинстве, в формате «пять на пять», разыгрывал из ничего. Это особый дар, который у него есть. Просто иметь его на скамейке запасных — это здорово, потому что видно, что он любит игру. Он хочет быть в ней».

Глеб Трикозов оформил натуральный хет-трик за шесть минут

Воспитанник омского хоккея успел дебютировать в КХЛ ещё в позапрошлом сезоне, однако в лиге за два года он провёл лишь три матча, суммарно проведя на площадке четыре с половиной минуты.

Весной он покинул клуб, а генеральный менеджер «Авангарда» так объяснил причины: «Контракт Трикозова истекал 30 апреля, и он не планировал подписывать новый, чтобы иметь возможность уехать за океан. Наш клуб пошёл навстречу игроку, который просил о досрочном расторжении — Глеб хотел подписать контракт с «Каролиной», ему нужно было оперативно оформлять документы. Нам остаётся только пожелать ему удачи. Спортивные права на Трикозова остаются за «Авангардом», в случае возвращения он снова станет игроком нашей системы».

Глеб Трикозов Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

В матче с «Флоридой» Глеб ударно провёл первую половину третьего периода, сумев за шесть минут отличиться аж трижды, оформив таким образом натуральный хет-трик. Хайлайтовыми голы не получились, но менее ценными они от этого не становятся. Два раза Трикозов успешно сыграл на добивании, ещё один раз замкнул передачу на дальней штанге.

Никита Чибриков забрасывает шайбы в двух матчах подряд

Никита Чибриков перед прошлым сезоном уехал в Северную Америку, подписав трёхлетний контракт новичка с «Виннипегом». Весь прошлый чемпионат нападающий отыграл в АХЛ, но успел в конце регулярки дебютировать в НХЛ. Получилось даже отличиться.

Первый матч «Виннипег» проводил с «Калгари» и переиграл оппонента в овертайме. Никита отличился уже на пятой минуте: подхватил шайбу на полборта, выкатился в середину и отлично бросил в дальний угол.

Во втором матче «Джетс» встречались с «Ванкувером». Хоть команда Чибрикова и уступила 2:4, Никита продемонстрировал, что может забивать не только броском с кистей. В середине второго периода россиянин откликнулся на передачу партнёра и в касание переиграл голкипера.

Никита уже делает хороший задел, чтобы начать следующий сезон в основе. Но расслабляться рано.

Мурашов и Пономарёв принесли победу «Питтсбургу»

Сергей Мурашов является одним из самых талантливых выпускников ярославской вратарской школы, но в нынешнем «Локомотиве» место Сергею не нашлось, и он решил попробовать себя за океаном.

Североамериканские журналисты отмечают статистику россиянина и его работоспособность. Также они удивлены, как быстро он адаптируется к новой для себя среде. И, что является важным, у Мурашова хороший английский, но он этим не довольствуется и продолжает учить его. Даже читает «Руководство для путешествующих автостопом по Галактике» Дугласа Адамса в оригинале.

В матче с «Оттавой» голкипер отразил 16 из 18 бросков, позволив своей команде одержать победу. Да, статистика не самая элитная, но для начала – самое то.

Василий Пономарёв уже давно играет в Северной Америке, однако в НХЛ провёл лишь два матча. Правда, в них он набрал два очка. Весной Василий стал участником большого обмена между «Каролиной» и «Питтсбургом»: в «Харрикейнз» поехали Джейк Гюнцель и Тай Смит, а в обратном направлении отправились Бантинг, Койвунен, Луциус и сам Пономарёв.

Шайба в ворота «Оттавы» получилась игровой – Пономарёв закончил комбинацию броском в касание из слота. Этот гол должен помочь Василию почувствовать уверенность.