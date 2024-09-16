«Брали золото и в России, и в Европе». Не стало легендарного тренера «Металлурга»

Сегодня с утра из Магнитогорска пришла трагическая новость. Накануне не стало легендарного тренера Виктора Королёва, без которого было сложно представить «Металлург» образца 1990-х годов. Команда-чемпион, рвавшая и метавшая как на российской, так и на международной арене, всегда отличилась слаженным тренерским составом. Именно тандем Белоусов – Королёв руководил незабываемой и звёздной командой на стыке веков, дважды завоёвывавшей российское и европейское золото, не считая других многочисленных трофеев.

Почти всю тренерскую карьеру Виктор Валентинович провёл именно в системе магнитогорского клуба. С 1991-го по 1993-й и с 1997 по 2010 год входил в тренерский штаб «Металлурга», а с 1993 по 1997 год работал главным тренером в «Металлурге-2».

Как тренер команды мастеров дважды становился чемпионом Евролиги (1999, 2000), дважды – чемпионом России (1999, 2001), обладателем Суперкубка Европы (2000), обладателем Кубка России (1998), дважды серебряным (1998, 2004) и трижды бронзовым (2000, 2002, 2006) призёром чемпионата страны.

«Виктор Валентинович всегда был порядочным, добрым и профессиональным мужиком. Работал с Постниковым, потом с Белоусовым. Королёв, будучи помощником, прекрасно дополнял главного тренера, добросовестно выполняя возложенные на него обязанности.

Виктор Королёв Фото: Роман Кручинин, photo.khl.ru

Прекрасно помню, как трудилось чемпионское трио Белоусов — Королёв — Сухов. Они выигрывали с «Металлургом» и российское, и европейское золото, а Сухов до сих пор работает в системе нашего клуба», — рассказал тренер-оператор Алексей Мишуков, долгие годы выполняющий функции пресс-атташе команды.

«Я мало клубов поменял. В армии служил вынужденно, как раз с Виктором Суховым в одной части. В Казани два года провел в первой лиге, а потом 10 лет в «Тракторе», и 20 лет в Магнитогорске. Может, повлиял тот факт, что Магнитка недалеко от Челябинска, всегда можно было приехать домой. Первое время так и делал – после игр на машине уезжал. Постепенно семью перевёз, дети поженились, и внуки уже растут», — ностальгировал в одном из своих интервью Королёв.

Известный в прошлом вратарь челябинского «Трактора» 1980-х Виктор Королёв, ставший впоследствии тренером, занял нишу, в которой чувствовал себя превосходно и приносил максимальную пользу команде. Здесь сразу приходит на ум недавно скончавшийся помощник главного тренера «Сибири» Андрей Тарасенко. Человек, не хотевший работать главным тренером, так как работа помощником была именно тем, что получалось у него лучше всего. Зачем бежать от эффективности?

Аналогичная ситуация была и с Королёвым. Работа с такими мэтрами, как Постников и Белоусов, вдохновляла и придавала Виктору Валентиновичу дополнительных сил и энергии. Всё это переносилось на остальной коллектив, включая хоккеистов. И, разумеется, в том числе поэтому появлялся положительный результат.

Виктор Королёв умер в возрасте 67 лет, а причиной смерти назван инфаркт.

Выражаем соболезнования родным, близким и друзьям тренера, а также всем многочисленным хоккейным болельщикам.