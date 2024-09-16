Три команды, которые лучше всего провели межсезонье НХЛ

Уже на днях откроются тренировочные лагеря НХЛ. На 100% составы команд не определились — ещё тянутся эпопеи с ограниченно свободными агентами, плюс несколько десятков игроков подписали просмотровые контракты. Однако на 95% формирование уже закончено, и это хороший момент выбрать клубы, которые (на данный момент) кажутся победителями межсезонья.

В этот узкий список не попали «Чикаго» и «Сан-Хосе»: работу аутсайдеры провели впечатляющую, однако они вряд ли закладывают попадание в плей-офф уже в этом сезоне. В этом списке мог быть «Эдмонтон», однако «нефтяники» получили удар оффершитами по голове и подрастеряли глубину защиты, которая и так была не лучшей. Так что сюда попали только клубы, которым летнее усиление должно помочь сразу же сделать рывок вперёд.

«Вашингтон»

Новички: в. Томпсон, з. Рой, з. Чикран, н. Дюбуа, н. Манджапане, н. Рэддиш, н. Дюхейм

Про резкую перестройку «Вашингтона» уже сказано и написано очень многое, но давайте ещё раз выделим её ключевой момент. «Столичные» не потеряли ни одного ценного актива во время своего летнего обновления. Трое из указанных вышк игроков пришли бесплатно, за героя ЧМ-2021 Манджапане отдали пик второго раунда — но зато получили другой второй раунд в обмене ролевика Бека Маленстина. В обменах Томпсона и Чикрана «столичные» расстались с тремя пиками третьего раунда — и хотя это активы, но второстепенные, лучшие молодые хоккеисты организации остались на месте.

Такие масштабные шаги для «Вашингтона» вообще непривычны — таким занимались скорее вечные оппоненты из «Питтсбурга», где не боялись обменов почти любых игроков на любых стадиях сезона. Прошлое межсезонье, если помните, было для «Кэпс» совсем мелкотравчато-выжидательным, но сезон получился неожиданно успешным — даже с учётом того, что до плей-офф «Вашингтон» дохромал в гонке таких же подвернувших обе ноги конкурентов.

«Вашингтон» очень здорово воспользовался кризисным моментом и получил потенциально первого центра на минимуме его цены. Репутация Дюбуа здорово подорвана тем, что центр начинал разлагать атмосферу чуть ли не в каждом клубе, где находился — но талант его бесспорен. При этом новый кунштюк от Дюбуа почти гарантированно лишит его места в лиге, потому что талант талантом, а возиться с 26-летним большим ребёнком бесконечно не захочет ни один менеджер. Дюбуа наверняка прекрасно понимает то, насколько критично его поведение в этом году. Если ПЛД эти свои проблемы решит, то «столичные» круто усилились, не решит — не так много и потеряли.

Пьер-Люк Дюбуа Фото: George Walker IV/AP/ТАСС

Точно такой же трансферный страдалец — Чикран, хотя он как раз не ныл. Джейкобу не повезло сначала оказаться в команде, высшей целью которой было заполнить пол зарплат контрактами травмированных игроков, а потом отправиться в клуб с довольно своеобразным менеджментом. Внезапный рост Джейка Сандерсона, который очень быстро превратился в классного атакующего защитника, оттеснил неплохого вообще-то игрока Чикрана в третью пару «Оттавы». В американской столице таких проблем быть не должно, на бумаге Джейкоб — явный защитник первой пары этой команды.

При этом «Вашингтон» нормально омолодился. Если Ти Джей Оши не сможет сыграть в новом сезоне, что вполне вероятно с учётом его травм, то у «Вашингтона» в составе остаются только четыре игрока старше 30 лет. У того же «Питтсбурга», для сравнения, их 10.

«Нью-Джерси»

Новички: гт. Киф, в. Маркстрём, з. Ковачевич, з. Песке, з. Диллон, н. Татар, н. Коттер, н. Бекман, н. Ноэсен

По именам «дьяволы» не стали сильно талантливее — однако таланта в их команде и так было хоть залейся.

Проблема была в другом: собранный состав в своей мягкотелости мог сравниться только со свежевыстиранным бельём. Даже с учётом новых тенденций современной лиги, так в НХЛ к успеху не приходят — а ведь в прошлом сезоне по команде ударили травмы и вынужденный уход короля точки Маклауда посреди регулярки.

Весь состав «Нью-Джерси» в прошлом году сделал 1366 силовых — а новички команды оформили 732 хита. Эта цифра тем более впечатляет с учётом того, что в их числе не любящие играть в тело Песке с Татаром, а также мало сыгравший Бекман. В защиту силовики просто-таки напрашивались: после того как почти весь прошлый сезон пропустил травмированный Хэмилтон, оказалось, что молодые Немец и Люк Хьюз не готовы тащить всю защиту на себе. Теперь «дьяволы» получают ветеранов, которые могут страховать атакующие порывы молодых.

Силовик Бренден Диллон Фото: David Zalubowski/AP/ТАСС

Летние трансферы «Нью-Джерси» позволяют сформировать и полноценное третье звено, которое на бумаге пока выглядит как Татар — Хаула — Ноэсен. Словацкий форвард в последние годы стал превращаться в этакого кочевника, но в ограниченной роли пользу он приносить должен. Ноэсен же в «Каролине» в 30 лет вдруг превратился в одного из главных специалистов лиги по «грязным» голам: опять же, такие люди были «дьяволам» очень нужны, и кубки выигрывает именно глубина.

Наконец, решён вратарский вопрос. В прошлом сезоне менеджмент начал что-то делать лишь на дедлайне, когда время уже было упущено и тренер сменился. Сейчас «Нью-Джерси» всё-таки дожал «Калгари» на обмен Маркстрёма и получает очень опытный дуэт с Джейком Алленом. После ухода Мартина Бродо на вратарской позиции «дьяволов» были сплошные несчастья — травмы резко тормозили сразу несколько вратарских надежд клуба (Шнайдер, Кроуфорд, Блэквуд). Проблема в том, что возрастные вратари от повреждений тоже не застрахованы.

И только один фактик должен отравлять жизнь тем, кто следит за командой: молодой Доусон Мерсер всё ещё сидит без контракта. В НХЛ, конечно, он далеко не один такой, но любая контрактная сага здорово действует всем на нервы.

«Нэшвилл»

Новички: в. Веджвуд, з. Шей, н. Стэмкос, н. Маршессо, н. Хиностроза

Остались в прошлом времена, когда главные тренеры одновременно занимали и посты генеральных менеджеров. И в НХЛ, и в НБА это приводило к тому, что они стремились искать такие шаги, которые приводили бы к максимально быстрому успеху уже сейчас, зачастую закладывая будущее ради сомнительного сиюминутного эффекта. Пусть совместительство умерло, но сменивший холодную скамейку на комфортабельную ложу Барри Тротц показывает, что тренеры-управленцы ждать не хотят.

Подготовительный этап работы был проведён в прошлом году, когда «Нэшвилл» оставил под потолком очень много денег, но избавился от сладкой парочки Дюшейн — Джохансен, которая не подходила под суровую олдскульную философию Барри, а взамен этого вложился в людей с правильным отношением. Казалось бы, тот же О’Райлли в первую очередь должен был учить молодых разуму — а это была только увертюра к более громким переходам.

«Нет никаких данных или резонов, которые были бы причиной для наличия в составе вингера такого возраста в конце его карьеры» – «Вегас» в очередной раз смачно плюнул в спину уходящей легенде, и теперь нет сомнений в том, что у Джонатана Маршессо будет запредельная мотивация показать бывшим, как они ошибались. MVP плей-офф-2023 ещё в прошлом году был лучшим бомбардиром, однако в Неваде уже давно нашли новые, более сверкающие игрушки. При этом у «рыцарей» в короткой клубной истории просто нет игрока с большим влиянием на команду, чем у Джонатана — и пока нет признаков, что в 34 он вдруг внезапно деградирует.

Джонатан Маршессо Фото: Alex Gallardo/AP/ТАСС

Ну а переход Стивена Стэмкоса всё ещё кажется каким-то сном: слишком уж приросла молния на груди к капитану «Тампы». Однако «молнии» повели себя немножечко в стиле «Вегаса» и предпочли более молодого снайпера. Пока проецируется, что Стивен займёт более логичное для себя место на фланге: в центре может выходить наиболее поздно раскрывшийся игрок драфта-2015 Томми Новак. Такой сильной топ-6 — с уже указанными выше новичками и ветеранами, с находящимся в самом соку Форсбергом — у «хищников» не было даже в те годы, когда клуб выходил в финал и выиграл регулярку.

При всём этом у «хищников» на подходе есть молодые ребята, которых клуб старается не отдавать. Уход Ярослава Аскарова стал вынужденным: как только Юусе Сарос получил новый длинный контракт, стало понятно, что россиянину здесь ловить ничего. Параллелей с ситуацией Бишоп/Василевский в «Тампе» не провести: финн моложе, склонности к травматичности не имеет, а с потолком у клуба проблем не было.