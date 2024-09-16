Чемпион КХЛ на дне таблицы, Сорокин перенёс операцию. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея и обзор матчей КХЛ за 16 сентября 2024 года.

Ушёл из жизни экс-тренер магнитогорского «Металлурга» Виктор Королёв

На 68-м году жизни скончался экс-тренер магнитогорского «Металлурга» Виктор Королёв. Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба.

«Известный тренер и легенда магнитогорского «Металлурга» ушёл из жизни в воскресенье, 15 сентября. Виктору Валентиновичу было 67 лет.

Почти всю тренерскую карьеру Виктор Валентинович провёл в системе нашего клуба. С 1991 по 1993 год и с 1997 по 2010 год входил в тренерский штаб «Металлурга», а с 1993 по 1997 год работал главным тренером в «Металлурге-2». Как тренер команды мастеров дважды становился чемпионом Евролиги (1999, 2000), дважды – чемпионом России (1999, 2001), обладателем Суперкубка Европы (2000), обладателем Кубка России (1998), дважды серебряным (1998, 2004) и трижды бронзовым (2000, 2002, 2006) призёром чемпионата страны.

Хоккейный клуб «Металлург» выражает соболезнования родным и близким Виктора Валентиновича», — сказано в сообщении клуба.

Сидни Кросби подписал новый контракт с «Питтсбургом»

«Питтсбург» объявил о подписании нового контракта со своим многолетним лидером и капитаном Сидни Кросби. Соглашение с 37-летним хоккеистом заключено на два года и вступит в силу с сезона-2025/2026. Об этом сообщается на официальном сайте «Питтсбурга». Зарплата Кросби составит $ 8,7 млн — столько же, сколько он получает сейчас.

Кросби набрал 94 (42+52) результативных балла в 82 играх прошедшего регулярного чемпионата НХЛ. Его текущий контракт с клубом с кэпхитом $ 8,7 млн рассчитан до завершения сезона-2024/2025. За свою карьеру в «Питтсбурге» канадец три раза становился обладателем Кубка Стэнли.

В «Айлендерс» рассказали, с какой проблемой столкнулся Илья Сорокин

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа сообщил, что российский вратарь команды Илья Сорокин перенёс операцию на спине. Слова специалиста цитирует журналист Стефан Роснер в соцсети X.

Несколько дней назад генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло заявил, что Сорокин получил травму верхней части тела и может всего лишь пропустить первые несколько дней тренировочного лагеря.

Всего в НХЛ Сорокин провёл 192 матча, в среднем отразив 91,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,54. Прошедший сезон стал худшим в карьере вратаря. Илья сыграл 56 встреч, одержав 25 побед при 90,9% отражённых бросков и КН 3,01.

Кризис «Магнитки» на старте этого чемпионата продолжается. Действующие чемпионы проиграли на выезде «Северстали» 2:5, потерпев четвёртое поражение подряд. Команда Андрея Разина находится в подвале турнирной таблицы, меньше очков в КХЛ только у «Барыса».

Шайбы в составе «Северстали» на свой счёт записали Илья Иванцов, Кирилл Пилипенко, Никита Коростелёв (2) и Александр Скоренов. У «Металлурга» отличились Данил Башкиров и Егор Коробкин. «Северсталь» одержала вторую победу подряд и четвёртую в сезоне и поднялась на третью строчку в таблице КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

«Торпедо» проиграло «Сочи», несмотря на хет-трик Атанасова

«Торпедо» на выезде уступило «Сочи» со счётом 3:5. Нижегородцам постоянно приходилось отыгрываться – в первом периоде перевес сочинцев по броскам был 26:5, они пропустили первыми, но смогли быстро отыграться в большинстве.

Во втором периоде единственный гол забил Джесси Грэм, а в начале третьего он оформил дубль, после чего первую шайбу в КХЛ забросил нападающий «Сочи» Артемий Кузнецов. В концовке матча «Торпедо» активно пыталось сравнять счёт, Атанасов оформил хет-трик, но это не спасло гостей от поражения. Южане обошли в таблице «Металлург» и ещё три команды, поднявшись на общее 18-е место.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

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