«Тарасенко очень помог мне в НХЛ». Интервью с канадским новичком «Куньлуня»

«Куньлунь» значительно изменился по сравнению с предыдущим сезоном — команда совершила много новых подписаний и заполучила в свои ряды несколько хоккеистов с опытом игры в НХЛ.

Одним из них стал 28-летний Рурк Шартье. Совсем недавно канадский центрфорвард выходил на лёд в свитере «Оттавы» и проводил лучший сезон на элитном уровне, однако теперь решил продолжить карьеру в КХЛ. О причинах отъезда из Северной Америки, травмах, которые на год оставили его без хоккея, и дружбе с Владимиром Тарасенко Шартье рассказал в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

«Когда получил телефон и счёт в банке, всё стало гораздо лучше»

— Как проходит адаптация в «Куньлуне»?

— Был рад подписать контракт. Пока что всё хорошо. Увидел, что команда может навязать борьбу в этом сезоне. У нас собралась хорошая группа игроков. Для меня это новый опыт, хоть здесь и много игроков из Северной Америки. Но это интересно. И страна мне очень нравится.

— Успели привыкнуть к России?

— За пределами льда, когда я получил телефон и банковский счёт, всё стало гораздо лучше (смеётся). Если говорить о ситуации на льду, то игра здесь немного отличается. Нужно ещё привыкнуть, но не думаю, что это займёт много времени.

— Вы здесь впервые? Как вам кухня, культура, люди?

— Да, я до этого не был в России. Всё нравится. Кто-то говорит по-английски, это неплохо. Но я вообще не говорю по-русски, поэтому иногда возникают сложности в общении. Еда тут очень вкусная. Люди, с которыми мне довелось пообщаться, были очень приветливыми.

— Собираетесь учить язык?

— Да, я начал изучать алфавит, хотя с этим уже есть проблемы (улыбается). Если получится запоминать по букве в день — будет неплохо.

«Надеюсь, получится набирать больше очков, как в АХЛ»

— Матч с «Ак Барсом» на турнире Пучкова вышел горячим. Ожидали такое «приветствие» от лиги?

— Знаю, что драк здесь не так много, как в Северной Америке, но было здорово видеть, как наш игрок вступился за Меркли. Остин потом сказал, что полез не на того игрока (улыбается). Однако когда на нашего игрока нападают, нужно давать отпор, такое хочется видеть. Где бы ты ни играл, нужно вступаться друг за друга.

— На предсезонке такое происходит нечасто.

— В Северной Америке тоже. Но кто-то так делает, чтобы показать, что может взять на себя эту роль. В любой стране обстановка может накалиться, и тогда вспыхивает драка. Неважно, это седьмой матч финала или предсезонка.

— Что знали о лиге перед переездом?

— Я разговаривал со многими ребятами, которые играли здесь. Среди них были и русские игроки. Старался поговорить с как можно бо́льшим числом игроков и узнать как можно больше о лиге, чтобы понимать, чего ожидать.

— Что конкретно?

— Ничего необычного. Зависело от того, кто в какой команде играл. В основном о жизни здесь, о стиле игры. Многие отозвались хорошо, поэтому выбор не был сложным.

— Джош Карри входил в число тех, с кем вы советовались?

— Да, мы говорили с ним об этом ещё по ходу предыдущего сезона. Ему очень понравилось здесь. Да, он вернулся в Америку — у него появился ребёнок, это была одна из причин, почему он принял такое решение. Но он сказал, что ему тут было очень хорошо.

Джош Карри Фото: photo.khl.ru

— Он приезжал сюда как тёмная лошадка, то же самое можно сказать и про вас. Готовы повторить его путь?

— Я играл на самом высоком уровне в Америке. Надеюсь, здесь у меня получится набирать больше очков, как было в АХЛ и на юниорском уровне. Рад, что у меня появилась возможность оказаться в «Куньлуне», и надеюсь извлечь из неё как можно больше.

«Финансовая ситуация в КХЛ для меня тоже хороша»

— Были ли у вас другие варианты в КХЛ?

— Не так много. Я довольно поздно подписался. Просидел до начала июля, потому что не был уверен, что буду делать дальше. Затем нанял агента здесь. Мы обсудили, в какой ситуации я хочу оказаться в свой дебютный год в КХЛ. Он сказал, что здесь будет хорошая возможность для меня, и я доверился ему и его знаниям о лиге. Не знаю наверняка, был ли ко мне ещё интерес, но мы оба согласились, что «Куньлунь» — хорошее место для начала карьеры в КХЛ.

— Тот факт, что в «Куньлуне» много англоговорящих, должен помогать.

— Конечно. Для меня было важно, где бы я ни оказался, чтобы был кто-то, кто говорит по-английски. Желательно кто-то, с кем я уже был знаком. В «Куньлуне» есть несколько человек, с которыми я играл в Северной Америке. Это помогает, особенно в первые две недели, когда только пытаешься обжиться в новой стране без телефона и банковского счёта и разобраться, что к чему.

— Но главный тренер — русский.

— Он вполне хорошо говорит по-английски, поэтому было довольно просто найти контакт. Ещё два тренера говорят на английском, поэтому для меня ничего не теряется при переводе. Они хорошо справляются, для них это не так просто, как было бы в российской команде.

— Готовы переехать с «Куньлунем» в Китай, если потребуется?

— Об этом периодически говорят в команде. Прошло несколько лет с переезда. Посмотрим, как развернётся ситуация. Если посчитаю, что для меня здесь всё складывается правильно — я не настолько избирателен в местах, где буду играть.

— «Куньлунь» может сказать вам спасибо за Дэнни О’Регана? Он подписал контракт через несколько дней после вас.

— Мы с Дэнни жили и играли вместе в «Сан-Хосе», поэтому дружим достаточно хорошо. Но мы не разговаривали о переходе в «Куньлунь». Сначала я подписал контракт, а затем, думаю, он увидел и тоже решил перейти сюда. Не уверен, что «Куньлунь» что-то должен мне за это (смеётся). Рад поиграть с ним снова — он хороший игрок и друг. Думаю, это будет весело.

— Последний год в Северной Америке получился для вас лучшим — вы провели самое большое количество матчей и набрали наибольшее количество очков в карьере в НХЛ. Почему решили переехать?

— Я становлюсь старше. Нет никаких гарантий, что буду играть каждый матч в НХЛ. Мне хотелось быть постоянно в команде, а не тем игроком, который двигается туда-сюда. Я же был именно в такой ситуации. Не буду врать, финансовая составляющая здесь для меня тоже хороша. Там бы приходилось постоянно цепляться за место в составе, а мне хотелось оказаться в ситуации, где оставаться в основе было бы чуть легче и не приходилось бы быть в неведении, где окажешься завтра.

«Во время головных болей хоккей совсем не приносил удовольствия»

— Несколько лет назад вы пропустили целый сезон из-за последствий сотрясения. Расскажите, что тогда произошло.

— Когда только начал играть на профессиональном уровне, получил пару ударов в голову. Не знаю, шло ли всё от шеи или от головы, но боль вывела меня из игры на целый сезон. Думаю, это было лучшим решением для меня. Хорошо, что боль в итоге ушла, и я с тех пор не испытывал проблем со здоровьем.

— Вы говорили, что вам стоило взять паузу чуть раньше. Почему не сделали так?

— Когда ты молод, стараешься сделать всё, чтобы попасть в НХЛ. Мне повезло, что это произошло на достаточно раннем этапе. Сложно было сделать шаг назад — все парни вокруг, включая тебя, зубами цепляются за шанс оказаться в составе клуба НХЛ. Я был так близок к этому. Тяжело посмотреть на себя и сказать: «Лучше не будет, надо сделать перерыв». Думаю, дело в этом. Но когда я всё-таки сделал этот шаг, вновь почувствовал себя собой.

Рурк Шартье Фото: AP/TASS

— Каково было играть с этой болью?

— Разочаровывающий опыт. Ты не похож на себя, начинаешь ругать себя за то, что не соответствуешь поставленным собой же стандартам. Это не было весело — а ведь ради этого мы и играем. Мы наслаждаемся жизнью, нам повезло играть в хоккей, но тогда это совсем не приносило удовольствия. Я чувствовал себя не так, как должен. Повезло, что с того момента удалось сохранять здоровье.

— Был ли риск завершить карьеру?

— На момент приостановки я не был уверен в том, сколько времени уйдёт на восстановление. Вероятно, люди, которые смотрели на мою ситуацию со стороны, подумали, что я закончил. Не так много игроков пропускает сезоны. Но я всё время был сфокусирован на возвращении, тренировался самостоятельно. Не вступал ни с кем в контакт, работал на удобной для себя скорости. У себя в голове никогда не собирался завершать карьеру, однако со стороны, вероятно, всё выглядело наоборот.

— Что почувствовали, когда вернулись?

— Был очень рад вернуться. В «Торонто» провёл всего около 20 игр, возможно, период там прошёл для меня не очень хорошо. Но я пропустил много времени, поэтому старался не очень сильно ругать себя. Затем оказался в системе «Оттавы», там всё прошло хорошо.

— Последствия травм давали знать о себе?

— Нет.

«Выход «Оттавы» в плей-офф НХЛ — вопрос времени»

— В НХЛ и на юниорском уровне вы поиграли со многими звёздами. Сможете собрать шестёрку лучших по позициям?

— Будет сложно. Я играл с Драйзайтлем на юниорском уровне, тяжело не поставить его. Мы играли не так часто вместе, ведь оба были центрами. В прошлом году я выступал с Клодом Жиру, он был невероятен. Но ещё все эти парни из «Сан-Хосе» — Карлссон, Бёрнс… Мне повезло играть со многими хоккеистами не просто мирового класса и будущими членами Зала славы, но и хорошими людьми. Пятёрку собрать очень сложно. Если говорить о вратарях… Не знаю, смогу ли выбрать одного. Все были хороши.

— В «Бельвилле» вы играли с Егором Соколовым. Он считался одним из самых талантливых российских форвардов своего возраста, но пока так и не пробился в НХЛ. Как считаете почему?

— Егор — отличный хоккеист. Мы играли в одном звене, когда я оказывался в «Бельвилле», и он был очень хорош. С ним тоже общался перед переездом в КХЛ. Думаю, там очень сложно, огромная конкуренция. Здесь она тоже большая. Может, он ещё и не получил своего шанса, но его только что обменяли. В идеале все хотят оказаться в НХЛ в 20-21 год и провести там 15 лет, однако это работает не для всех. Думаю, новый старт может сказаться хорошо на нём. Иногда достаточно всего одного шанса. Может, зацепится сейчас и останется там на 15 лет. Он сделал всё, что мог. Иногда возможность приходит, а иногда нет.

— Не так часто российский игрок становится лидером по матчам, очкам, голам и ассистам в истории клуба АХЛ.

— Вообще не удивлён этому. Он очень техничный игрок, обладает отличным броском. Мне понравилось играть с ним. Он провёл много времени там, был стабилен. Егор хорошо говорит по-английски, мы часто шутили с ним.

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— Последний год в НХЛ вы провели в «Оттаве». Почему у этой команды не получается выстрелить, несмотря на большое количество хороших игроков?

— Мы могли сыграть лучше в последнем сезоне. Но ответа у меня нет, поэтому я не генеральный менеджер в НХЛ (улыбается)! У нас была хорошая команда, которой было не всё равно, однако по какой-то причине мы не смогли попасть в плей-офф. Ещё до моего прихода у команды был длительный неудачный период. Иногда из этого очень сложно выбраться. Но с учётом того, какой состав собрался в «Оттаве», это лишь вопрос времени. Грустно не быть частью этого. Однако я желаю им только лучшего.

— Со стороны кажется, что в Канаде это наименее популярная канадская команда.

— Думаю, у нас отличные болельщики. «Оттава» — последняя из канадских команд, вошедших в НХЛ. Город был поделён — кто-то болел за «Монреаль», кто-то за «Торонто». Возможно, должно вырасти ещё одно поколение, прежде чем действительно появятся болельщики «Сенаторс». Но у нас никогда не было проблем, арена всегда заполнялась. Болельщики показывали страсть. Чтобы построить большую фан-базу, всегда нужно время. Факт того, что это самая молодая команда, может быть проблемой глобально, однако лично у нас не было проблем с поддержкой.

— Смерть Юджина Мельника сильно повлияла на команду?

— Я не был знаком с ним лично, тогда играл только в «Бельвилле». Но это произошло внезапно. Это никогда не влияет хорошо. На тот момент я не провёл достаточно много времени в команде, чтобы оценить всё, что он сделал для неё. Однако это определённо был грустный момент.

«Тарасенко был последним, с кем я разговаривал перед подписанием контракта в КХЛ»

— Вы были на льду в крупной потасовке в матче с «Флоридой», когда обе пятёрки удалили до конца матча. Что тогда случилось?

— «Флорида» в итоге выиграла Кубок Стэнли. Это не просто хорошая команда — они усердно работают в каждой смене. Это был один из тех матчей, когда мы уступали в счёте в несколько шайб, эмоции захлестнули с обеих сторон. Возможно, был удар клюшкой по вратарю. Но эмоции были слишком высоки, независимо от ситуации на льду, это бы произошло. Я не участвовал в драке, просто в потасовке на льду. Однако судьи решили выгнать нас всех. Когда оглядываешься назад, это кажется забавным.

— Удивило, что удалили до конца матча?

— Да, немного. Некоторые из нас просто были на льду, но, учитывая природу игры и счёт, судьи решили немного остудить пыл игроков, пока всё совсем не вышло из-под контроля. Это забавное воспоминание.

— После сотрясений не было рекомендаций держаться подальше от драк?

— Нет. Хочется думать, что я изменил стиль игры. Очевидно, на льду всякое происходит. Поэтому я на какое-то время ушёл из игры. Если будешь слишком сомневаться, это будет не очень хорошо.

— Какое-то время в «Оттаве» вы играли с Владимиром Тарасенко. Насколько важен он был для команды?

— Владди — мой хороший друг. К слову, тоже один из тех, с кем я разговаривал перед переездом в КХЛ. Он очень помог мне. Он играет очень давно, выиграл пару Кубков Стэнли. Никогда не знаешь, когда доведётся поиграть с такими хоккеистами. Он был хорош с момента прихода в «Оттаву». Это один из самых приятных людей, которых я встречал в хоккее. Он настоящий, заботится обо всех, с кем играет. Он очень помог мне, мы несколько матчей провели вместе. Если бы попали в плей-офф, было бы хорошо, мы бы смогли удержать его. Но я был очень рад, что он попал во «Флориду», где живёт его семья, и выиграл Кубок Стэнли. Он очень хорошо ко мне относился.

— Вы поздравили его с завоеванием Кубка Стэнли?

— Я больше не виделся с ним после обмена, однако мы держим связь по телефону. Я написал ему, когда он выиграл трофей. Мы общались несколько раз, включая вопросы перед переездом. Он был последним, с кем я разговаривал перед тем, как подписать контракт.

Владимир Тарасенко Фото: AP/TASS

— Ваши эмоции разделились после финала? Тарасенко выиграл, но Драйзайтль проиграл.

— В конце концов, я тоже играл в том сезоне. Если не попадаешь в плей-офф, то не хочешь видеть, как кто-то другой побеждает (смеётся). Здорово видеть, как кто-то из твоих друзей побеждает. С Владди мы общаемся больше, чем с ребятами из «Эдмонтона», с которыми я играл. Рад, что он выиграл, но предпочёл бы не видеть ничью победу (смеётся).

«Не думаю, что окно в НХЛ для меня закрыто»

— Кто из одноклубников больше всего повлиял на вас?

— Не смогу назвать одного. В «Сан-Хосе» была достаточно опытная команда — Павелски, Торнтон, Бёрнс и другие. Это профессионалы, с ними многому учишься — как они играют так долго и стабильно на высшем уровне. Но даже в АХЛ я играл со многими хорошими хоккеистами. Когда ты молод, хочешь сделать всё, чтобы играть как можно дольше.

— Думал, что Павелски сыграет ещё пару сезонов.

— Да, я удивился, что он завершил карьеру. Это очень умный игрок. Думаю, он мог бы играть ещё пять лет. Он добился в хоккее практически всего, кроме завоевания Кубка Стэнли. Он был очень хорошим капитаном в «Сан-Хосе». Невероятный человек. Обидно, что игрок с такой карьерой в итоге остался без Кубка Стэнли. Но не думаю, что он будет об этом жалеть, у него была невероятная карьера.

— Есть ли у вас цель однажды вернуться в НХЛ?

— Не думаю, что с приездом сюда это окно для меня полностью закрывается. Сейчас я сфокусирован на достижении максимального результата в КХЛ. Если возможность вернуться в Северную Америку появится, то, конечно, я её рассмотрю. Но сейчас мне хочется проявить себя на максимум здесь. Если посмотрите на мою карьеру, то увидите, что она не была ровной. Посмотрим, к чему всё приведёт. Сейчас мой фокус здесь.

— «Куньлунь» всего один раз выходил в плей-офф. Но Михаил Кравец сказал, что команда будет бороться за медали. Получится ли сделать такой большой шаг вперёд?

— Мы намерены забраться так высоко, как получится. Да, команда была не так успешна, но, на мой взгляд, мы приобрели хороших игроков и тренеров, сделали правильные вещи. Есть много новичков, включая меня. Не знаю до конца, как устроена лига, насколько жёсткой будет конкуренция. Здесь много хороших игроков и команд. Однако мы надеемся, что у нас получится удивить соперников. Сезон длинный, многое может произойти. Думаю, мы навяжем борьбу.