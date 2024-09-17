Овечкину — 39! И он готов переписать ветеранские рекорды легенд НХЛ

Сегодня, 17 сентября, Александру Овечкину исполняется 39 лет. От всей души поздравляем капитана «Вашингтона» и желаем ему здоровья и успехов в новом сезоне.
Менее чем через месяц Ови начнёт свою 20-ю кампанию в НХЛ. Уже активно поговаривают, что он и рекорд Гретцки сможет побить в новом сезоне. Но для этого Алексу придётся сделать то, что до него не делал ни один хоккеист в таком возрасте.
Какие же — эти высшие достижения 39-летних игроков в истории НХЛ? И кто их установил? За кем придётся гнаться Ови в этом сезоне? Разбираемся.
Лучшие снайперы и бомбардиры
Как выглядит список лучших из лучших 39-летних хоккеистов?
|Место
|Хоккеист
|Сезон
|Матчи
|Голы
|Передачи
|Очки
|Клуб
|1
|Горди Хоу
|1967/1968
|74
|39
|43
|82
|«Детройт»
|2
|Джонни Бьюсик
|1974/1975
|78
|29
|52
|81
|«Бостон»
|3
|Адам Оутс
|2001/2002
|80
|14
|64
|78
|«Вашингтон»/ «Филадельфия»
|4
|Рэй Уитни
|2011/2012
|82
|24
|53
|77
|«Финикс»
|5
|Жан Беливо
|1970/1971
|70
|25
|51
|76
|«Монреаль»
|6
|Жан Ратель
|1979/1980
|67
|28
|45
|73
|«Бостон»
|7
|Марк Рекки
|2006/2007
|82
|24
|44
|68
|«Питтсбург»
|8
|Бретт Халл
|2003/2004
|81
|25
|43
|68
|«Детройт»
|9
|Эл Макиннис
|2002/2003
|80
|16
|52
|68
|«Сент-Луис»
|10
|Джо Павелски
|2023/2024
|82
|27
|40
|67
|«Даллас»
|11
|Марк Мессье
|2000/2001
|82
|24
|43
|67
|«Рейнджерс»
|12
|Алекс Дельвеккио
|1971/1972
|75
|20
|45
|65
|«Детройт»
|13
|Дэйв Кеон
|1979/1980
|76
|10
|52
|62
|«Хартфорд»
|14
|Даниэль Альфредссон
|2011/2012
|75
|27
|32
|59
|«Оттава»
|15
|Рон Фрэнсис
|2002/2003
|82
|22
|35
|57
|«Каролина»
|16
|Джо Нуиндайк
|2005/2006
|65
|26
|30
|56
|«Флорида»
|17
|Яромир Ягр
|2011/2012
|73
|19
|35
|54
|«Филадельфия»
Курсивом выделены лучшие снайперы.
По данным QuantHockey, в НХЛ за всю историю выступали 132 хоккеиста в 39-летнем возрасте. Из них лишь семеро было россиянами, причём двое — вратари. Лучшим по количеству очков на данный момент является Игорь Ларионов, в сезоне-1999/2000 выступавший за «Детройт» и набравший 47 (9+38) очков. Профессор также лучший среди россиян по количеству передач (и 14-й в истории).
А главным российским 39-летним снайпером является Сергей Фёдоров. Форвард в сезоне-2008/2009 забил 11 голов в 52 матчах за «Вашингтон».
Лучший из лучших
Горди Хоу
Фото: AP/ТАСС
Рекордсменом по количеству голов и очков в 39 лет является легендарный Горди Хоу. Буквально за сезон до этого канадец ограничился 25 шайбами и 65 очками в 69 матчах за «Детройт». А через год, уже в 39, сыграл ещё круче, увеличив каждый из своих показателей. Можно было бы связать это с правильной подготовкой, но есть и ещё одна важная причина — именно в том сезоне произошло крупное расширение лиги. Количество клубов увеличилось с 6 до 12, что позволило отойти от малорезультативного и оборонительного хоккея и развязать руки мастеровитым нападающим. Хоу умело воспользовался этими изменениями и установил несколько рекордов, как говорится, на века. И, конечно же, стал ориентиром для хоккеистов, которые хотят сохранять спортивное долголетие и стойкость.
И, к слову, через год, уже в 40 лет, Горди установил личный рекорд результативности, впервые в карьере пробив отметку в 100 очков за сезон — 103 (44+59).
Рекорд XXI века
В 21-м столетии лучший результат удерживает другая легенда — Адам Оутс. Нападающий в сезоне-2001/2002 набрал 78 (14+64) очков в 80 матчах. Большей части бомбардирских успехов Оутс добился в родном «Вашингтоне», но доигрывал регулярку он уже в «Филадельфии». «Столичные» тогда в плей-офф не вышли, а Оутс не смог помочь и «лётчикам» — те вылетели уже в первом раунде.
Рекорд в современную эпоху
А вот рекордсменом лиги после введения потолка зарплат в 2005 году неожиданно является… Рэй Уитни! Уже на закате славной, но не звёздной карьеры нападающий попал в «Финикс» и в сезоне-2011/2012 установил рекорд НХЛ по количеству очков в новую эру. Уитни набрал 77 (24+53) очков в 80 матчах — этот результат, к слову, стал вторым в карьере для канадца (наравне с 77 очками в сезоне-2008/2009).
Удивительно, но рекорд по голам (как в XXI веке, так и в современную эпоху) удерживает ещё один нападающий «Койотс». Легендарный форвард Шейн Доун, единственный хоккеист в истории «койотов», чей номер вывели из обращения, в сезоне-2015/2016 забросил 28 шайб. Та регулярка стала предпоследней для великого канадца — и, что ещё более удивительно, за долгую карьеру в НХЛ он забивал больше лишь дважды.
Последний герой
Последним хоккеистом, попавшим в топ лучших 39-летних бомбардиров и снайперов, стал Джо Павелски! Капитан Америка только этим летом завершил карьеру, но напоследок успел оставить ещё один яркий след в истории лиги. Нападающий «Далласа» буквально в прошлом сезоне забил 27 голов и набрал 67 очков в 82 матчах регулярки. На секундочку, это седьмой снайперский и девятый бомбардирский результаты в истории лиги в рассматриваемой нами категории.
Чего ожидать от Ови?
Если Овечкин сможет побить рекорд Гретцки в этом сезоне, то, очевидно, автоматически побьёт снайперский рекорд для хоккеистов в возрасте 39 лет. Вопрос лишь в том, удастся ли Александру добраться до таких чисел. Всё-таки за всю историю лишь одному Хоу покорилась отметка в 30 голов в 39 лет.
Если рассматривать бомбардирские успехи, то, пожалуй, стоит вспомнить результаты прошлого чемпионата, когда Овечкин набрал 65 (31+34) очков. Только 11 хоккеистов в 39-летнем возрасте сумели оформить не менее 65 очков за сезон. Если Ови не снизит свои показатели, то войдёт в топ-12 по этому показателю. Звучит, конечно, не так громко и выразительно, но всё же нужно понимать, что просто попадание в этот список уже многое говорит о хоккеистах.
Сколько Ови на самом деле забьёт и наберёт, мы вскоре узнаем. А пока хочется ещё раз пожелать Александру крепкого здоровья и новых снайперских и бомбардирских успехов.