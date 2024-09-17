Овечкину — 39! И он готов переписать ветеранские рекорды легенд НХЛ

Сегодня, 17 сентября, Александру Овечкину исполняется 39 лет. От всей души поздравляем капитана «Вашингтона» и желаем ему здоровья и успехов в новом сезоне.

Менее чем через месяц Ови начнёт свою 20-ю кампанию в НХЛ. Уже активно поговаривают, что он и рекорд Гретцки сможет побить в новом сезоне. Но для этого Алексу придётся сделать то, что до него не делал ни один хоккеист в таком возрасте.

Какие же — эти высшие достижения 39-летних игроков в истории НХЛ? И кто их установил? За кем придётся гнаться Ови в этом сезоне? Разбираемся.

Лучшие снайперы и бомбардиры

Как выглядит список лучших из лучших 39-летних хоккеистов?

Место Хоккеист Сезон Матчи Голы Передачи Очки Клуб 1 Горди Хоу 1967/1968 74 39 43 82 «Детройт» 2 Джонни Бьюсик 1974/1975 78 29 52 81 «Бостон» 3 Адам Оутс 2001/2002 80 14 64 78 «Вашингтон»/ «Филадельфия» 4 Рэй Уитни 2011/2012 82 24 53 77 «Финикс» 5 Жан Беливо 1970/1971 70 25 51 76 «Монреаль» 6 Жан Ратель 1979/1980 67 28 45 73 «Бостон» 7 Марк Рекки 2006/2007 82 24 44 68 «Питтсбург» 8 Бретт Халл 2003/2004 81 25 43 68 «Детройт» 9 Эл Макиннис 2002/2003 80 16 52 68 «Сент-Луис» 10 Джо Павелски 2023/2024 82 27 40 67 «Даллас» 11 Марк Мессье 2000/2001 82 24 43 67 «Рейнджерс» 12 Алекс Дельвеккио 1971/1972 75 20 45 65 «Детройт» 13 Дэйв Кеон 1979/1980 76 10 52 62 «Хартфорд» 14 Даниэль Альфредссон 2011/2012 75 27 32 59 «Оттава» 15 Рон Фрэнсис 2002/2003 82 22 35 57 «Каролина» 16 Джо Нуиндайк 2005/2006 65 26 30 56 «Флорида» 17 Яромир Ягр 2011/2012 73 19 35 54 «Филадельфия»

Курсивом выделены лучшие снайперы.

По данным QuantHockey, в НХЛ за всю историю выступали 132 хоккеиста в 39-летнем возрасте. Из них лишь семеро было россиянами, причём двое — вратари. Лучшим по количеству очков на данный момент является Игорь Ларионов, в сезоне-1999/2000 выступавший за «Детройт» и набравший 47 (9+38) очков. Профессор также лучший среди россиян по количеству передач (и 14-й в истории).

А главным российским 39-летним снайпером является Сергей Фёдоров. Форвард в сезоне-2008/2009 забил 11 голов в 52 матчах за «Вашингтон».

Лучший из лучших

Горди Хоу Фото: AP/ТАСС

Рекордсменом по количеству голов и очков в 39 лет является легендарный Горди Хоу. Буквально за сезон до этого канадец ограничился 25 шайбами и 65 очками в 69 матчах за «Детройт». А через год, уже в 39, сыграл ещё круче, увеличив каждый из своих показателей. Можно было бы связать это с правильной подготовкой, но есть и ещё одна важная причина — именно в том сезоне произошло крупное расширение лиги. Количество клубов увеличилось с 6 до 12, что позволило отойти от малорезультативного и оборонительного хоккея и развязать руки мастеровитым нападающим. Хоу умело воспользовался этими изменениями и установил несколько рекордов, как говорится, на века. И, конечно же, стал ориентиром для хоккеистов, которые хотят сохранять спортивное долголетие и стойкость.

И, к слову, через год, уже в 40 лет, Горди установил личный рекорд результативности, впервые в карьере пробив отметку в 100 очков за сезон — 103 (44+59).

Рекорд XXI века

В 21-м столетии лучший результат удерживает другая легенда — Адам Оутс. Нападающий в сезоне-2001/2002 набрал 78 (14+64) очков в 80 матчах. Большей части бомбардирских успехов Оутс добился в родном «Вашингтоне», но доигрывал регулярку он уже в «Филадельфии». «Столичные» тогда в плей-офф не вышли, а Оутс не смог помочь и «лётчикам» — те вылетели уже в первом раунде.

Рекорд в современную эпоху

А вот рекордсменом лиги после введения потолка зарплат в 2005 году неожиданно является… Рэй Уитни! Уже на закате славной, но не звёздной карьеры нападающий попал в «Финикс» и в сезоне-2011/2012 установил рекорд НХЛ по количеству очков в новую эру. Уитни набрал 77 (24+53) очков в 80 матчах — этот результат, к слову, стал вторым в карьере для канадца (наравне с 77 очками в сезоне-2008/2009).

Удивительно, но рекорд по голам (как в XXI веке, так и в современную эпоху) удерживает ещё один нападающий «Койотс». Легендарный форвард Шейн Доун, единственный хоккеист в истории «койотов», чей номер вывели из обращения, в сезоне-2015/2016 забросил 28 шайб. Та регулярка стала предпоследней для великого канадца — и, что ещё более удивительно, за долгую карьеру в НХЛ он забивал больше лишь дважды.

Последний герой

Последним хоккеистом, попавшим в топ лучших 39-летних бомбардиров и снайперов, стал Джо Павелски! Капитан Америка только этим летом завершил карьеру, но напоследок успел оставить ещё один яркий след в истории лиги. Нападающий «Далласа» буквально в прошлом сезоне забил 27 голов и набрал 67 очков в 82 матчах регулярки. На секундочку, это седьмой снайперский и девятый бомбардирский результаты в истории лиги в рассматриваемой нами категории.

Чего ожидать от Ови?

Если Овечкин сможет побить рекорд Гретцки в этом сезоне, то, очевидно, автоматически побьёт снайперский рекорд для хоккеистов в возрасте 39 лет. Вопрос лишь в том, удастся ли Александру добраться до таких чисел. Всё-таки за всю историю лишь одному Хоу покорилась отметка в 30 голов в 39 лет.

Если рассматривать бомбардирские успехи, то, пожалуй, стоит вспомнить результаты прошлого чемпионата, когда Овечкин набрал 65 (31+34) очков. Только 11 хоккеистов в 39-летнем возрасте сумели оформить не менее 65 очков за сезон. Если Ови не снизит свои показатели, то войдёт в топ-12 по этому показателю. Звучит, конечно, не так громко и выразительно, но всё же нужно понимать, что просто попадание в этот список уже многое говорит о хоккеистах.

Сколько Ови на самом деле забьёт и наберёт, мы вскоре узнаем. А пока хочется ещё раз пожелать Александру крепкого здоровья и новых снайперских и бомбардирских успехов.