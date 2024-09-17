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Овечкину исполнилось 39 лет, лучшие сезоны хоккеистов НХЛ в 39 лет, побьёт ли Ови рекорды Горди Хоу, Сергея Фёдорова, Доуна, Оутса

Овечкину — 39! И он готов переписать ветеранские рекорды легенд НХЛ
Владимир Лаевский
Овечкину исполнилось 39 лет
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Ови легко перебьёт достижения россиян, но кто проводил лучшие сезоны в 39 лет? Список великих игроков и настоящих долгожителей.

Сегодня, 17 сентября, Александру Овечкину исполняется 39 лет. От всей души поздравляем капитана «Вашингтона» и желаем ему здоровья и успехов в новом сезоне.

Менее чем через месяц Ови начнёт свою 20-ю кампанию в НХЛ. Уже активно поговаривают, что он и рекорд Гретцки сможет побить в новом сезоне. Но для этого Алексу придётся сделать то, что до него не делал ни один хоккеист в таком возрасте.

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Какие же — эти высшие достижения 39-летних игроков в истории НХЛ? И кто их установил? За кем придётся гнаться Ови в этом сезоне? Разбираемся.

Лучшие снайперы и бомбардиры

Как выглядит список лучших из лучших 39-летних хоккеистов?

МестоХоккеистСезонМатчиГолыПередачиОчкиКлуб
1Горди Хоу1967/196874394382«Детройт»
2Джонни Бьюсик1974/197578295281«Бостон»
3Адам Оутс2001/200280146478«Вашингтон»/ «Филадельфия»
4Рэй Уитни2011/201282245377«Финикс»
5Жан Беливо1970/197170255176«Монреаль»
6Жан Ратель1979/198067284573«Бостон»
7Марк Рекки2006/200782244468«Питтсбург»
8Бретт Халл2003/200481254368«Детройт»
9Эл Макиннис2002/200380165268«Сент-Луис»
10Джо Павелски2023/202482274067«Даллас»
11Марк Мессье2000/200182244367«Рейнджерс»
12Алекс Дельвеккио1971/197275204565«Детройт»
13Дэйв Кеон1979/198076105262«Хартфорд»
14Даниэль Альфредссон2011/201275273259«Оттава»
15Рон Фрэнсис2002/200382223557«Каролина»
16Джо Нуиндайк2005/200665263056«Флорида»
17Яромир Ягр2011/201273193554«Филадельфия»

Курсивом выделены лучшие снайперы.

По данным QuantHockey, в НХЛ за всю историю выступали 132 хоккеиста в 39-летнем возрасте. Из них лишь семеро было россиянами, причём двое — вратари. Лучшим по количеству очков на данный момент является Игорь Ларионов, в сезоне-1999/2000 выступавший за «Детройт» и набравший 47 (9+38) очков. Профессор также лучший среди россиян по количеству передач (и 14-й в истории).

А главным российским 39-летним снайпером является Сергей Фёдоров. Форвард в сезоне-2008/2009 забил 11 голов в 52 матчах за «Вашингтон».

Лучший из лучших

Горди Хоу

Горди Хоу

Фото: AP/ТАСС

Рекордсменом по количеству голов и очков в 39 лет является легендарный Горди Хоу. Буквально за сезон до этого канадец ограничился 25 шайбами и 65 очками в 69 матчах за «Детройт». А через год, уже в 39, сыграл ещё круче, увеличив каждый из своих показателей. Можно было бы связать это с правильной подготовкой, но есть и ещё одна важная причина — именно в том сезоне произошло крупное расширение лиги. Количество клубов увеличилось с 6 до 12, что позволило отойти от малорезультативного и оборонительного хоккея и развязать руки мастеровитым нападающим. Хоу умело воспользовался этими изменениями и установил несколько рекордов, как говорится, на века. И, конечно же, стал ориентиром для хоккеистов, которые хотят сохранять спортивное долголетие и стойкость.

И, к слову, через год, уже в 40 лет, Горди установил личный рекорд результативности, впервые в карьере пробив отметку в 100 очков за сезон — 103 (44+59).

Рекорд XXI века

В 21-м столетии лучший результат удерживает другая легенда — Адам Оутс. Нападающий в сезоне-2001/2002 набрал 78 (14+64) очков в 80 матчах. Большей части бомбардирских успехов Оутс добился в родном «Вашингтоне», но доигрывал регулярку он уже в «Филадельфии». «Столичные» тогда в плей-офф не вышли, а Оутс не смог помочь и «лётчикам» — те вылетели уже в первом раунде.

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Рекорд в современную эпоху

А вот рекордсменом лиги после введения потолка зарплат в 2005 году неожиданно является… Рэй Уитни! Уже на закате славной, но не звёздной карьеры нападающий попал в «Финикс» и в сезоне-2011/2012 установил рекорд НХЛ по количеству очков в новую эру. Уитни набрал 77 (24+53) очков в 80 матчах — этот результат, к слову, стал вторым в карьере для канадца (наравне с 77 очками в сезоне-2008/2009).

Удивительно, но рекорд по голам (как в XXI веке, так и в современную эпоху) удерживает ещё один нападающий «Койотс». Легендарный форвард Шейн Доун, единственный хоккеист в истории «койотов», чей номер вывели из обращения, в сезоне-2015/2016 забросил 28 шайб. Та регулярка стала предпоследней для великого канадца — и, что ещё более удивительно, за долгую карьеру в НХЛ он забивал больше лишь дважды.

Последний герой

Последним хоккеистом, попавшим в топ лучших 39-летних бомбардиров и снайперов, стал Джо Павелски! Капитан Америка только этим летом завершил карьеру, но напоследок успел оставить ещё один яркий след в истории лиги. Нападающий «Далласа» буквально в прошлом сезоне забил 27 голов и набрал 67 очков в 82 матчах регулярки. На секундочку, это седьмой снайперский и девятый бомбардирский результаты в истории лиги в рассматриваемой нами категории.

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Чего ожидать от Ови?

Если Овечкин сможет побить рекорд Гретцки в этом сезоне, то, очевидно, автоматически побьёт снайперский рекорд для хоккеистов в возрасте 39 лет. Вопрос лишь в том, удастся ли Александру добраться до таких чисел. Всё-таки за всю историю лишь одному Хоу покорилась отметка в 30 голов в 39 лет.

Если рассматривать бомбардирские успехи, то, пожалуй, стоит вспомнить результаты прошлого чемпионата, когда Овечкин набрал 65 (31+34) очков. Только 11 хоккеистов в 39-летнем возрасте сумели оформить не менее 65 очков за сезон. Если Ови не снизит свои показатели, то войдёт в топ-12 по этому показателю. Звучит, конечно, не так громко и выразительно, но всё же нужно понимать, что просто попадание в этот список уже многое говорит о хоккеистах.

Сколько Ови на самом деле забьёт и наберёт, мы вскоре узнаем. А пока хочется ещё раз пожелать Александру крепкого здоровья и новых снайперских и бомбардирских успехов.

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