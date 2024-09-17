«Он мог бы подписаться на $ 30 млн где-то ещё». Реакция Америки на контракт Кросби

Сид себе не изменяет и никуда не уйдёт из «Питтсбурга», несмотря на все проблемы команды. А его зарплата с 2008 года не выросла ни на цент.

Сидни Кросби себе не изменяет. Оказавшись в «Питтсбурге» в 2005 году после того, как его выбрали на драфте под первым номером, он остаётся в команде и по сей день, вот уже 20-й год. И, как мы теперь точно знаем, останется и дальше – накануне один из лучших игроков современности подписал новый контракт на два года, который вступит в силу с сезона-2025/2026.

Он не изменяет себе и в сумме годовой зарплаты — $ 8,7 млн. Такой же, как его год рождения и игровой номер. Такую зарплату Кросби получает с тех пор, как закончился его контракт новичка, то есть с 2008 года.

С – стабильность. В этом весь Кросби.

И в свои 37 он так же стабильно хорош и всё ещё один из лучших в НХЛ. 93 очка в прошлом сезоне не дадут соврать.

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«Не буду загадывать далеко наперёд, но постараюсь играть как можно дольше»

«Рад, что с этим покончено, и очень счастлив, что буду здесь ещё несколько лет. Не уверен, что, подписывая предыдущий контракт, я думал о возможности играть после его окончания, так что очень счастлив, что всё сложилось именно так.

В процессе мы не раз разговаривали с Дубасом. Меня обнадёжило, что организация и владельцы по-прежнему голодны до побед. Так было всё время, что я здесь, и я думаю, что это очень важно. Это культура, которую ты строишь, и она здесь укоренилась. То, что мы последние пару лет не попадали в плей-офф, это тяжело. Хочется постараться найти любой возможный путь, чтобы вернуться туда, чтобы биться за Кубок Стэнли. Так что услышать это помогло мне [в решении].

Играть после 40? Я так далеко не заглядываю. Мы говорили об этом в конце прошлого сезона. Хороший год или плохой, я стараюсь далеко не заглядывать. Я так не делал и в 25, и сейчас не буду. Сейчас немного тяжелее, потому что всем интересно, что ты думаешь, как долго собираешься играть. И легче, когда у тебя нет ответа на этот вопрос. Это правда. Я чувствую себя хорошо, я по-прежнему люблю игру и хочу биться. Не буду загадывать далеко наперёд, но постараюсь играть как можно дольше.

Самое важное для меня — это побеждать. Понимать динамику, как всё работает, и стараться дать команде лучший шанс на успех. В конечном счёте надо выходить и как можно лучше делать свою работу. Я больше сосредоточен на этом, а не на сумме [зарплаты]. Я всегда так к этому подходил», — заявил Сид после подписания контракта.

«Сид идёт на колоссальную личную жертву, чтобы помочь «Питтсбургу»

«Нет слов, чтобы описать то, что значит Сидни Кросби для хоккея, для Питтсбурга и для «Пингвинз». Сидни – величайший игрок своего поколения и один из величайших в истории хоккея. Его поступки сейчас показывают, почему он один из величайших победителей и лидеров в хоккее. Сид идёт на колоссальную личную жертву, чтобы помочь «Питтсбургу» победить как сейчас, так и в будущем. Он так делал всю карьеру.

Его рабочая этика, фокус, характер и совершенное владение своим ремеслом являются легендарными для тех, кто связан с хоккеем. А то, что Сид превосходит эту легенду ежедневной преданностью к своему ремеслу и помогая «Питтсбургу» победить, делает его ещё более особенным. Он сохранит верность «Питтсбургу» до конца 2027 года, а значит, у нас будет наш капитан, пока мы проходим эту фазу нашего проекта. Серьёзность намерений Сида подтверждает необходимость строить команду вокруг него, чтобы она смогла вернуться в борьбу, а у игроков и дальше было лидерство и пример Сида, что значит быть «пингвином», — сказал генменеджер клуба Кайл Дубас.

Сидни Кросби Фото: Seth Wenig/AP/ТАСС

«Справедливо задаться вопросом, как долго Кросби будет играть после 40 лет. Но, с учётом его преданности, даже одержимости тем, чтобы поддерживать свои способности [на уровне], он вполне может оставаться игроком НХЛ и далеко за 40.

«Питтсбург», вероятно, по меньшей мере лет пять, если не больше, не был серьёзным претендентом на Кубок. Но то, что Кросби остаётся, даёт реальные основания верить. Так было, когда он пришёл в 2005 году. Так и останется в 2024 году и после него. Особенно для него», — пишет Trib Live.

«Не клеилось, что он может испортить своё наследие ради шанса на ещё один титул»

«Сид угомонил пересуды. С тех пор как его чёрно-золотой левиафан начал выглядеть человеком и на смену чемпионским сезонам пришли неудачи, предсказатели по эту сторону границы начали задаваться вопросом, а что дальше для Кросби. В какой-то момент начали думать, что он почувствует силу притяжения родины и, возможно, наденет свитер «Монреаля», который носил болельщиком в детстве. Или, возможно, направит своё величие на ещё один титул, встав на сторону Натана Маккиннона в Денвере.

В понедельник Кросби покончил с этими пересудами – ну или отмахнулся от них, по крайней мере, сейчас. Он подписал контракт на два года на свои любимые $ 8,7 млн в год. Ему будет почти 40, когда этот контракт истечёт. Капитан подтвердил свою преданность «Питтсбургу», чем прояснил свои намерения – сыграть свой последний матч НХЛ в том же джерси, в котором играл первый. В единственном, который он носил в этой лиге.

На самом деле, у мечты о его возвращении в Канаду никогда не было оснований. Это могло сбить с толку тех, кто не знает его близко, тех, кто задавался вопросом, как он может оставаться на тонущем корабле. Но история Кросби – не только про трофеи.

Он и их тоже выигрывал – практически всё, что только можно – но с самых первых шагов на льду НХЛ он был частью гораздо большей картины. Он был спасителем лиги после локаута и спасителем «Питтсбурга», лидером новой эры «Питтсбурга», у которого до его появления под ногами была зыбкая почва.

Два десятка лет спустя для целого поколения хоккейных болельщиков – как и многих из других поколений – логотип «Питтсбурга» идёт рука об руку с одним именем и одним номером. Это грандиозное достижение, с учётом того, какие великие носили этот свитер до него.

Не клеилось, что он может испортить своё необозримое наследие в финальной главе своей карьеры просто ради шанса пару лет поиграть на родине или добавить ещё одно чемпионское кольцо в свою коллекцию, в которой уже есть три», — пишет Sportsnet.

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«Он, наверное, мог бы подписаться на $ 30 млн где-то ещё, но он хочет выигрывать здесь. Он любит этот город», — добавил давний болельщик «Питтсбурга» Джош Роджерс, которому Кросби лично доставил абонемент на новый сезон.

Кросби и «Питтсбург» — это навсегда. Иначе и быть не могло. За это его и любят. И за величие, конечно, что уж говорить.