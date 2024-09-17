Конец медового месяца. «Торпедо» перестало быть уникальной командой

В понедельник в КХЛ провели лишь два матча, но они вышли очень яркими. В Череповце «Северсталь», где большинство игроков прошли через руки Андрея Разина, не дала своему бывшему тренеру подняться со дна таблицы. Параллельно «Сочи» в домашней встрече очень быстро повёл по броскам 16:0 против декларирующего атакующий стиль «Торпедо». Посты про это моментально разлетелись по всем телеграм-каналам, и эта статистика даже стала темой для вопроса флеш-интервью.

В итоге в первом периоде «леопарды» накрутили 26 попаданий в створ. Однако трагедией для нижегородцев это не стало: почти половина из них пришлась на первые четыре минуты матча, когда «Сочи» играл в большинстве после двух удалений соперника подряд. Команда Сергея Зубова старалась бросать с любой позиции, поэтому качественных бросков у «Сочи» было не так много. Даже лучшая версия «Торпедо» могла допускать под 50 бросков за матч, осенью 2022-го, во время становления команды, атакующая удаль сочеталась с постоянными провалами сзади.

Проблема была в том, что в том самом первом периоде «Торпедо» выцедило лишь пять бросков. При этом один из них пришёл из нейтральной зоны, а ещё один прилетел с нулевого угла после индивидуальных усилий Василия Атанасова. По игре всё было очень печально: команда, которая в ближайшее время не потеряет имидж атакующей, не могла перейти из обороны в атаку. Фирменный короткий перепас стабильно приводил к потерям на входе в чужую зону. Попытка зайти туда на индивидуальных усилиях упиралась в пару оппонентов. Прессинг «Торпедо» разбивался «леопардами», которые при этом в бэкчеке ещё и регулярно отбирали шайбу у нижегородцев.

Итоговый счёт по броскам — 50:40 в пользу «Сочи», да и «Торпедо» забило трижды (все голы на счету Атанасова). Однако улучшение статистики наступило после того, как нижегородцы сильно упростили игру и отказались от своих фирменных попыток играть в контроль. Но к победе это не привело: после шести матчей нижегородцы идут последними на Западе по потерянным очкам и набирают менее 50% очков. При этом в Сочи «Торпедо» выглядело очень грузным и медленным — и это с учётом того, что у клуба традиционно менее тяжёлая предсезонка, чем у конкурентов, и нижегородцы на старте сезона всегда смотрелись бодрее оппонентов.

«Спартак» — «Торпедо» Фото: РИА Новости

«То самое» «Торпедо» уже не было тем самым после окончания сезона-2022/2023. При этом начали тот сезон нижегородцы хорошо, однако с точки зрения стиля это была уже совсем другая команда: меньше взрывных скоростных атак, больше контроля шайбы ради контроля. Однако тогда нижегородцев оправдывало то, что почти с самого начала сезона они не могли сыграть в идеальном составе: половину сезона пропустил Сергей Гончарук, пару десятков матчей не могли помочь команде Василий Атанасов и Николай Коваленко.

В этом сезоне никаких проблем с комплектованием уже не было. У Ларионова теперь есть роскошь посадить в запас Дмитрия Кагарлицкого и отправить в четвёртое звено Евгения Свечникова. Сложно было представить себе такие возможности пару лет назад, как и переход Вячеслава Войнова в Нижний Новгород. По именам в теории это лучшая команда за три года «ларионовской эры», только вот на льду рок-н-ролла она не устраивает. Ладно бы поражения, но за шесть матчей пока заброшено только 14 шайб.

И тут можно возмутиться: минуточку, это же вы в прессе писали весной 2023-го после вылета от СКА, что «Торпедо» погубили склонность к постоянной атаке и догматичность до конца! Конечно, писали. Но сейчас такое упрощение стало не ситуативным отступлением от стиля, а постоянным. При этом Ларионов параллельно всё ещё говорит про то, как для его команды важна красота. Последнее такое заявление датировано началом сентября: «Игроки – это как артисты, выходящие на сцену. Ты не можешь привлечь людей на трибуны, если играешь в скучный, вялый и пресный хоккей. Поэтому для нас задача номер один – делать то, что мы делали в последние два года».

Заявления Ларионова вообще звучат всё страннее. «Мы их обыграем в этом сезоне, и не раз. На таких играх делаются выводы. Игра непредсказуемая. Мы не должны попадать под влияние обстоятельств. Достойно вернулись в игру, хорошего было больше, чем негатива», — заявил главный тренер «Торпедо» после поражения от «Спартака». При этом счёт в московском матче уже к середине первого периода был 0:3, а в прошлом сезоне москвичи обыгрывали «Торпедо» пять раз из шести. После «Сочи» Ларионов сказал, что у «Торпедо» обновлённая команда и драматизировать не надо: в Петербурге так могут и возмутиться использованием фирменной методички СКА.

Очевидно, что в Нижнем Новгороде что-то надломилось зимой: 2024 год «Торпедо» начало с 3:13 в московских матчах с ЦСКА и «Динамо», а на финише регулярки проиграло 12 матчей из 14. При этом в плей-офф «Торпедо» было всего лишь в паре минут от того, чтобы увезти из Петербурга 2-0 в серии — однако после первоначальных успехов нижегородцы стали проигрывать в первую очередь физически. Ушли токсичные игроки, некоторые из которых на прощание давали очень жирные намёки, а лёгкости на льду не добавилось.

В самом упрощении «Торпедо» нет ничего плохого. И такой стиль позволяет привезти Кубок Гагарина на проспект Гагарина, пока команда ещё на этом проспекте играет. Печалит другое: нижегородский клуб всё это время строил свою идентичность на уникальном стиле, и Ларионов постоянно твердил про этот стиль даже после сухих поражений, и даже сейчас он декларируется. А где этот стиль остался, кроме слов?

Игорь Ларионов Фото: РИА Новости

Забыты и другие громкие слова Ларионова, который говорил буквально следующее: «Не хочу называть фамилии легионеров, которые играют в КХЛ, но это супер-супер средний уровень игроков. Комментаторы канадского и американского телевидения на Олимпиаде-2022 не знали игроков, которые играют за сборные Канады и США, эти легионеры приехали из КХЛ». В результате сейчас приехавший из австрийской лиги Маркус Филлипс играет по 19 минут за матч, пока Богдан Конюшков выходит в третьей паре, а молодые Арсений Варлаков и Дмитрий Бреус сидят в запасе. Попал бы Филлипс даже в «европейскую» сборную Канады?

Для Нижнего это трагедией не будет. Хоккейные традиции в городе не пропадут, на «Торпедо» прекрасно ходили и при идейном антиподе Ларионова Петерисе Скудре. Но клуб перестал быть особенным — и даже «одним из» вместе с «Северсталью», «Спартаком» и «Металлургом», как в прошлом году. Сложно представить, что нейтральный зритель специально включит матчи этого «Торпедо», потому что команда слилась с окружающим ландшафтом.