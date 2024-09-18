«Всё очень серьёзно». Игрока «Салавата» увезли на носилках, он страшно влетел в борт

17 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть матчей. Подводим их итоги.

Полторы недели назад команды встречались в Мытищах, и тогда «драконы» смогли вырвать победу в дополнительное время. На этот раз дело до овертайма не дошло — более того, на льду «Фетисов-Арены» сегодня была преимущественно одна команда.

«Моряки» повели в две шайбы к исходу шестой минуты — Петухов и Шулак с небольшим интервалом дважды огорчили Джереми Смита. Ещё до конца первого периода «Куньлунь» отыграл один гол. Первую шайбу в КХЛ на свой счёт записал Рурк Шартье, который завершил комбинацию своей команды в большинстве.

Казалось, что интрига в матче возродится, но вместо этого игра стала максимально односторонней. «Адмирал» снял все вопросы о победителе во второй двадцатиминутке, трижды поразив ворота Смита, а в третьем периоде забил ещё два раза, пробив уже Константина Волкова.

7:1 — дальневосточный клуб во второй раз в своей истории забросил семь шайб за один матч и одержал вторую победу в этом сезоне.

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Набравшая ход после провального старта «Сибирь» принимала лидеров Восточной конференции — в таком статусе в Новосибирск приехал «Нефтехимик», проигравший всего один из пяти матчей в начале сезона.

«Волки» быстро оказались в роли отыгрывающихся — уже через 17 секунд после стартового вбрасывания Владислав Кара открыл счёт, отличившись во втором матче в свитере со снежинкой подряд. Гости так же стремительно ответили в начале второго периода — им хватило семи секунд после перерыва, чтобы реализовать удаление Фёдора Гордеева, а ещё через две минуты подопечные Олега Леонтьева вышли вперёд.

Но на этом успехи нижнекамцев закончились — ещё до ухода в раздевалки «Сибирь» забила трижды, вынудив наставника «Нефтехимика» заменить вратаря, а в третьем периоде Кара оформил дубль и установил окончательный счёт встречи. 5:2 — третья подряд победа «Сибири» в 1000-м матче в КХЛ и второе поражение пока ещё лидеров Востока.

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До сегодняшнего дня «Барыс» был главным неудачником на старте сезона КХЛ — казахстанская команда имела в своём активе всего одно очко после четырёх матчей и замыкала турнирную таблицу.

«Автомобилист» же после разгрома «Салавата» тремя днями ранее в случае победы имел возможность взобраться на вершину Востока. Правда, екатеринбуржцы довольно быстро были спущены с небес на землю — Кирилл Савицкий открыл счёт уже на 32-й секунде. Хозяева отыгрались лишь во втором периоде, при этом со второй попытки — шайбу Максима Денежкина судьи не засчитали, а вот Ник Меркли забил легитимно.

Судьба встречи решилась в овертайме — подопечные Николая Заварухина свой момент не реализовали и пропустили в контратаке. Победный гол на счету Майкла Маклауда, который принёс «Барысу» первую победу в сезоне и опустил на последнее место действующих чемпионов из «Металлурга».

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«Салавату» было необходимо реабилитироваться за сокрушительное поражение в Екатеринбурге, и с этим уфимцы справились довольно неплохо. К первому перерыву счёт был 2:1 — Ильдан Газимов и Артём Пименов с интервалом в две минуты позволили своей команде установить комфортное преимущество, но незадолго до ухода в раздевалки Семён Чистяков сократил его до минимума.

Ближе к середине второй двадцатиминутки Алексей Василевский вновь удвоил отрыв хозяев, а вскоре произошёл очень страшный момент — форвард «Салавата» Глеб Кузьмин после толчка от Даррена Дица улетел в борт, из-за чего был вынужден покинуть площадку на носилках. «Сейчас сообщили, что там всё очень серьёзно. Очень большая потеря для нас», — сказал Виктор Козлов на пресс-конференции.

Без Кузьмина подопечные Козлова смогли удержать победный результат — в третьем периоде на шайбу Дамира Шарипзянова они ответили точным броском Александра Шарова. 4:2 — «Салават» сравнялся по очкам с лидирующим на Востоке «Нефтехимиком», а вот «Авангард» после резвого старта потерпел уже третье поражение подряд.

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«Лада» после поражений в двух стартовых матчах провела неплохой отрезок, одержав две победы и достойно показав себя в гостевой игре со СКА, забрав одно очко у армейцев. Теперь тольяттинцы отправились в Ярославль, чтобы встретиться с «Локомотивом», который выиграл первую очную встречу со счётом 3:0.

Сегодняшняя игра получилась более плотной — несмотря на большое игровое преимущество железнодорожников, голы в этом матче давались им гораздо труднее. За всю встречу их набралось всего два — Красковский и Радулов обеспечили для подопечных Игоря Никитина необходимый результат. Гол Андрея Алтыбармакяна в середине третьего периода уже ни на что не повлиял — «Локомотив» удержал победу и вернулся на вершину не только Западной конференции, но и всей лиги.

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«Динамо» продолжает испытывать проблемы на старте сезона. После пяти матчей в активе бело-голубых было всего четыре очка благодаря победам над «Северсталью» и одноклубниками из Минска. ЦСКА с поражениями в двух последних матчах ушёл не так далеко — перестраивающиеся армейцы на том же этапе набрали лишь на очко больше.

Гола здесь пришлось ждать практически до конца второго периода, когда Никита Гусев реализовал численное преимущество динамовцев. Концентрацию до конца трети сохранить не удалось — за четыре секунды до сирены Павел Карнаухов — тоже благодаря реализации большинства — счёт сравнял.

Третий же отрезок полностью остался за командой Ильи Воробьёва — Исхаков в большинстве и Каменев принесли красно-синим два очка. Стоит отметить Ивана Дроздова — белорусский нападающий набрал свои первые баллы за результативность в свитере армейцев, ассистировав во втором и третьем голах своей команды.

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Матчи 18 сентября