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Результаты матчей КХЛ 17 сентября 2024 года, обзор, видео голов, расписание матчей 18 сентября, травма Кузьмина

«Всё очень серьёзно». Игрока «Салавата» увезли на носилках, он страшно влетел в борт
Егор Торишный
Ужасная травма Глеба Кузьмина
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Ужасная травма Глеба Кузьмина и другие итоги дня в Континентальной хоккейной лиге.

17 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть матчей. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2024, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
7 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Петухов (Шестаков, Грман) – 04:09 (5x5)     2:0 Шулак (Старков, Грман) – 05:56 (5x5)     2:1 Шартье (Юрчо, О'Реган) – 16:38 (5x3)     3:1 Шулак (Родевальд, Фьоре) – 22:57 (5x5)     4:1 Шэн (Гутик, Старков) – 38:29 (5x5)     5:1 Николаев (Шэн, Гутик) – 39:48 (5x5)     6:1 Родевальд (Завгородний, Фьоре) – 41:28 (5x5)     7:1 Старков (Гутик, Шэн) – 53:49 (5x4)    

Полторы недели назад команды встречались в Мытищах, и тогда «драконы» смогли вырвать победу в дополнительное время. На этот раз дело до овертайма не дошло — более того, на льду «Фетисов-Арены» сегодня была преимущественно одна команда.

«Моряки» повели в две шайбы к исходу шестой минуты — Петухов и Шулак с небольшим интервалом дважды огорчили Джереми Смита. Ещё до конца первого периода «Куньлунь» отыграл один гол. Первую шайбу в КХЛ на свой счёт записал Рурк Шартье, который завершил комбинацию своей команды в большинстве.

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Казалось, что интрига в матче возродится, но вместо этого игра стала максимально односторонней. «Адмирал» снял все вопросы о победителе во второй двадцатиминутке, трижды поразив ворота Смита, а в третьем периоде забил ещё два раза, пробив уже Константина Волкова.

7:1 — дальневосточный клуб во второй раз в своей истории забросил семь шайб за один матч и одержал вторую победу в этом сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2024, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
5 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Кара (Пьянов) – 00:17 (5x5)     1:1 Лещенко (Клок, Дергачёв) – 20:07 (5x4)     1:2 Дергачёв (Белозёров) – 22:01 (5x5)     2:2 Андреофф (Белоусов) – 28:04 (5x5)     3:2 Широков (Морозов, Коротков) – 30:50 (5x5)     4:2 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 34:14 (5x4)     5:2 Кара (Мёрфи, Белоусов) – 48:36 (5x4)    

Набравшая ход после провального старта «Сибирь» принимала лидеров Восточной конференции — в таком статусе в Новосибирск приехал «Нефтехимик», проигравший всего один из пяти матчей в начале сезона.

«Волки» быстро оказались в роли отыгрывающихся — уже через 17 секунд после стартового вбрасывания Владислав Кара открыл счёт, отличившись во втором матче в свитере со снежинкой подряд. Гости так же стремительно ответили в начале второго периода — им хватило семи секунд после перерыва, чтобы реализовать удаление Фёдора Гордеева, а ещё через две минуты подопечные Олега Леонтьева вышли вперёд.

Но на этом успехи нижнекамцев закончились — ещё до ухода в раздевалки «Сибирь» забила трижды, вынудив наставника «Нефтехимика» заменить вратаря, а в третьем периоде Кара оформил дубль и установил окончательный счёт встречи. 5:2 — третья подряд победа «Сибири» в 1000-м матче в КХЛ и второе поражение пока ещё лидеров Востока.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2024, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
ОТ
Барыс
Астана
0:1 Савицкий (Старченко) – 00:32 (5x5)     1:1 Меркли (Мэйсек, Да Коста) – 23:36 (5x4)     1:2 Маклауд (Старченко) – 61:41 (3x3)    

До сегодняшнего дня «Барыс» был главным неудачником на старте сезона КХЛ — казахстанская команда имела в своём активе всего одно очко после четырёх матчей и замыкала турнирную таблицу.

«Автомобилист» же после разгрома «Салавата» тремя днями ранее в случае победы имел возможность взобраться на вершину Востока. Правда, екатеринбуржцы довольно быстро были спущены с небес на землю — Кирилл Савицкий открыл счёт уже на 32-й секунде. Хозяева отыгрались лишь во втором периоде, при этом со второй попытки — шайбу Максима Денежкина судьи не засчитали, а вот Ник Меркли забил легитимно.

Судьба встречи решилась в овертайме — подопечные Николая Заварухина свой момент не реализовали и пропустили в контратаке. Победный гол на счету Майкла Маклауда, который принёс «Барысу» первую победу в сезоне и опустил на последнее место действующих чемпионов из «Металлурга».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2024, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 2
Авангард
Омск
1:0 Газимов (Набиев, Панин) – 07:25 (5x5)     2:0 Пименов – 09:27 (5x5)     2:1 Чистяков (Вей, Макеев) – 19:41 (5x4)     3:1 Василевский (Ливо, Науменков) – 27:43 (5x5)     3:2 Шарипзянов (Макеев, Вей) – 40:56 (4x3)     4:2 Шаров (Самонов) – 51:04 (5x5)    

«Салавату» было необходимо реабилитироваться за сокрушительное поражение в Екатеринбурге, и с этим уфимцы справились довольно неплохо. К первому перерыву счёт был 2:1 — Ильдан Газимов и Артём Пименов с интервалом в две минуты позволили своей команде установить комфортное преимущество, но незадолго до ухода в раздевалки Семён Чистяков сократил его до минимума.

Ближе к середине второй двадцатиминутки Алексей Василевский вновь удвоил отрыв хозяев, а вскоре произошёл очень страшный момент — форвард «Салавата» Глеб Кузьмин после толчка от Даррена Дица улетел в борт, из-за чего был вынужден покинуть площадку на носилках. «Сейчас сообщили, что там всё очень серьёзно. Очень большая потеря для нас», — сказал Виктор Козлов на пресс-конференции.

Без Кузьмина подопечные Козлова смогли удержать победный результат — в третьем периоде на шайбу Дамира Шарипзянова они ответили точным броском Александра Шарова. 4:2 — «Салават» сравнялся по очкам с лидирующим на Востоке «Нефтехимиком», а вот «Авангард» после резвого старта потерпел уже третье поражение подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2024, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Красковский (Кирьянов, Полунин) – 08:30 (5x5)     2:0 А. Радулов (Никулин, Бут) – 36:38 (5x5)     2:1 Алтыбармакян (Кугрышев, Попугаев) – 51:13 (5x4)    

«Лада» после поражений в двух стартовых матчах провела неплохой отрезок, одержав две победы и достойно показав себя в гостевой игре со СКА, забрав одно очко у армейцев. Теперь тольяттинцы отправились в Ярославль, чтобы встретиться с «Локомотивом», который выиграл первую очную встречу со счётом 3:0.

Сегодняшняя игра получилась более плотной — несмотря на большое игровое преимущество железнодорожников, голы в этом матче давались им гораздо труднее. За всю встречу их набралось всего два — Красковский и Радулов обеспечили для подопечных Игоря Никитина необходимый результат. Гол Андрея Алтыбармакяна в середине третьего периода уже ни на что не повлиял — «Локомотив» удержал победу и вернулся на вершину не только Западной конференции, но и всей лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Гусев (Менелл, Слепышев) – 34:33 (5x4)     1:1 Гурьянов (Карнаухов, Седов) – 39:56 (5x4)     2:1 Исхаков (Седов, Дроздов) – 52:13 (5x4)     3:1 Каменев (Дроздов) – 57:49 (5x5)    

«Динамо» продолжает испытывать проблемы на старте сезона. После пяти матчей в активе бело-голубых было всего четыре очка благодаря победам над «Северсталью» и одноклубниками из Минска. ЦСКА с поражениями в двух последних матчах ушёл не так далеко — перестраивающиеся армейцы на том же этапе набрали лишь на очко больше.

Гола здесь пришлось ждать практически до конца второго периода, когда Никита Гусев реализовал численное преимущество динамовцев. Концентрацию до конца трети сохранить не удалось — за четыре секунды до сирены Павел Карнаухов — тоже благодаря реализации большинства — счёт сравнял.

Третий же отрезок полностью остался за командой Ильи Воробьёва — Исхаков в большинстве и Каменев принесли красно-синим два очка. Стоит отметить Ивана Дроздова — белорусский нападающий набрал свои первые баллы за результативность в свитере армейцев, ассистировав во втором и третьем голах своей команды.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 18 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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