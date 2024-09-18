«Чемпионство с ЦСКА – вообще не то. Очень хочется трофей». Интервью с ветераном «Трактора»

У современного «Трактора», который летом возглавил канадец Бенуа Гру, состав подобрался разномастный. Есть и талантливая, голодная до побед молодёжь, есть сильные легионеры, а есть и прослойка опытных российских хоккеистов, уже знающих, как добиваться побед и строить коллектив. Самый возрастной среди них – 36-летний Владимир Жарков, за карьеру много поигравший в больших клубах, ездивший в своё время в Северную Америку, но ни разу не выигрывавший какой-либо кубок в плей-офф. Зато опыта, запаса знаний, а также жизненных и хоккейных мудростей у Владимира – хоть отбавляй. Сейчас он важная часть «Трактора», а его цели полностью совпадают с целями клуба, пока тоже остающегося без трофеев.

В большом интервью корреспонденту «Чемпионата» Жарков рассказал:

об амплуа чекера и голоде до побед;

о сути работы хоккеиста и субординации в коллективе;

о знаменитом манекене Германе;

о приходе Гру и сравнении его с Хартли;

об отношении к расставанию «Трактора» с Заварухиным;

о турбулентном прошлом сезоне «Трактора»;

о карьере в хоккейных городах и работе в Челябинске.

«Бронза для Челябинска – больше разочарование»

— Владимир, как вам играется и живётся в Челябинске?

— Город нравится, команда нравится. Хорошо, что есть амбиции у клуба, это самое главное. Всегда хочется играть в том коллективе, который реально претендует на самые высокие места, а не просто ставит цель откатать сезон и решить какие-то локальные задачи.

— С тех пор как ушли из ЦСКА, вы выбираете для продолжения карьеры только хоккейные города – Уфа, Омск, Челябинск. Это какой-то критерий?

— Да так получается (смеётся). Но всё идёт от того, с какими амбициями и предложениями клуб на меня выходит. Всегда хочется держать высочайший уровень. Например, когда приходил в Уфу, то видел, что с той командой мы можем добиться главной цели. В Омске – тут и говорить нечего. Я приходил в клуб-чемпион, в клуб, готовый повторить этот успех. В Челябинске же год назад тоже подобралась крайне амбициозная команда. Мы взяли бронзу, но это больше разочарование. Потому что когда доходишь до полуфинала, уже думаешь только о победе в Кубке.

— «Трактор» амбициозен, но это клуб, который никогда ничего не выигрывал.

— Так даже интереснее. И даже если не брать именно «Трактор», то лига выровнялась. Посмотрите на состав практически любого клуба! Каждая команда более-менее сбалансирована. Как говорим мы, хоккеисты, между собой, проходных матчей становится меньше с каждым годом, не на ком передохнуть. Раньше было много игр, где всё плюс-минус понятно, если только не играть уж совсем спустя рукава. Можно было, условно, два с половиной периода кататься по площадке, в хоккейчик играть, а потом на мастерстве прибавить, один-два гола забить и уехать со своими очками. Сейчас и близко такого нет. Посмотрите на Дальний Восток – совсем не подарок стали! К ним игроки поехали, всё выровнялось. В «Витязе» сильное звено иностранцев. Так что в этом сезоне всё должно быть очень интересно.

«Метеорит сломался, и это колхозно выглядело. А потом появился Герман»

— Для «Трактора» тот сезон получился контрастным. Вы чувствовали, что он разделился на до и после?

— Такое чувство всегда есть, когда тренер меняется, когда руководство предпринимает какие-то шаги. Эмоции меняются в команде, некие настройки. Разделение произошло, и молодцы парни, что смогли перестроиться, несмотря ни на что. Это было не наше решение, мы никак не влияем на такие ситуации. Принимаем решения только на льду.

Я и Анвару Гатиятулину благодарен, многому у него научился и в хоккейном плане, и в человеческом. И Алексею Заварухину. Чувство разделения всегда будет, ведь даже когда в матче вратарь меняется, то это всплеск. Вот и здесь так.

— Игроки чувствуют вину, когда руководство снимает тренера по ходу сезона?

— Так всегда, если ты с тренером в нормальных отношениях, в нормальном диалоге. Его убирают-то не из-за хороших результатов. А результат определяют игроки на льду. Конечно, всегда можно сетовать на то, что тренер недосказал, что-то не сделал. Понятно, что хоккеисты выходят на площадку и делают то, что от них просят, но делать можно в разных интерпретациях. C Бенуа Гру у нас есть система, определённое видение, однако всё равно только хоккеисты читают игру в моменте, принимают решения, а игра меняется молниеносно.

— Заварухин действительно как-то раскрепостил команду? Что он сделал, что «Трактор» раскрыл свой атакующий потенциал?

— «Подраспустил» нас, просто дал людям играть. Вот и всё.

Алексей Заварухин Фото: photo.khl.ru

— В плей-офф прошли «Динамо» 4-0, но проиграли «Локомотиву» 0-4. Как так?

— Да много можно найти причин. И пауза долгая между раундами получилась, и перенос игр получился из-за трагедии в Москве. Да, «Локомотив» долго возился с «Авангардом», однако иногда очень хорошо, когда ты долго в игровом тонусе. Вероятно, больше всего сказалась на нас эта пауза, ну и недоразбор соперника.

— А травма Фукале?

— Ну, это уже в матчах произошло. Но, конечно, такие ситуации бьют по самосознанию. Фукале заряжает команду, один из немногих вратарей, кто не замкнут в себе, не занимается каким-то супернастроем. Он очень много энергии даёт.

— И как команда восприняла потерю такого лидера?

— Конечно, были всякие собрания. Говорили и о том, чтобы сыграть за Зака, и о том, чтобы помочь Серёге Мыльникову. Все должны друг другу помогать, без этого не бывает чемпионского коллектива. Но у нас получилось, что получилось — 0-4, и сезон закончился.

— В плей-офф в команде родилась сумасшедшая атмосфера. Что-то подобное было в вашей карьере ранее, чтобы раздевалка так звенела?

— Да, и мне повезло, что это было в каждом клубе, где я играл. И в ЦСКА всегда звенела, благодаря Радулову, Григоренко. На самом деле, именно эти люди мне и показали, как должно быть в раздевалке. Я приехал из Америки, мне было 23 года: уже не молодой, но ещё не знающий, как вести себя в коллективе, потому что уехал за океан в 19 лет. С другой стороны, до отъезда в ЦСКА играл с Вадимом Епанчинцевым, и это один из лучших капитанов в моей карьере. В Америке же было совсем всё по-другому, иной менталитет — «раздевалочный».

И вот я вернулся в ЦСКА, пацаны показали, как должно быть. В Уфе уже командой докручивали эти моменты, сделали отличную атмосферу. В Омске же просто была чемпионская раздевалка, потому что, когда выигрываешь, этот дух везде. И в Челябинске, я считаю, после прошлого сезона такой дух тоже появился. И мы понимаем, что для нас медали – это не те задачи, которыми мы можем удовлетвориться. Мы выходим на лёд и понимаем, что можем всё преодолеть.

— Кто придумал колотить манекена Германа?

— Это началось ещё в регулярке. Мы долго не могли выбрать приз лучшему хоккеисту после победного матча. Сначала метеорит был, но после двух-трёх матчей он сломался, его перемотали лентой, и это колхозно выглядело. В результате появился Герман, это прикольно! Он у нас наверху всегда стоял в зале – боксёрская груша была и он. И мимолётом проходишь — пощёчину ему отвесишь. Потом пацаны спустили его в раздевалку, а медиакоманда наша уже докрутила эту тему с майками. Они после каждой игры печатали новые принты, оперативно реагировали на ситуацию в матчах – красавцы!

Зак Фукале сражает манекена Германа в раздевалке «Трактора» Фото: photo.khl.ru

«Североамериканские тренеры умеют добиваться субординации. Отдых – это отдых, а бизнес есть бизнес»

— Уход Алексея Заварухина не был гладким. Вы сами понимаете, почему «Трактор» пошёл на это?

— Такой шаг приняло руководство, значит, на то были причины конкретно после поражения от «Локомотива» в плей-офф. Нам написали в командный чат летом, что будет новый тренер, который проведёт индивидуальные собрания по видео. Всегда есть руководство клуба, и это не один человек, так что это коллективное решение. Что конкретно произошло, объяснит президент или генменеджер.

— Да, я читал объяснения и Волкова, и Савина. Но хотелось услышать вашу позицию.

— Я когда был молодой, иногда лез куда-то, хотел что-то узнать. Сейчас понимаю, что могу информацию любую узнать, но что мне дальше с ней делать? Вряд ли поменяю чьё-то мнение, да и я в первую очередь хоккеист, должен делать свою работу и делать её хорошо. А в какие-то другие игры играть не люблю. Сказали, что будет новый тренер и надо с ним пообщаться. Я пообщался, он мне рассказал своё видение, я всё понял. И двигаемся в этом направлении, вот и всё.

— Что подумали, когда узнали о приходе североамериканского тренера, да ещё и франкофона?

— Да у меня нет никакого разделения тренеров по национальности. Узбекистанец, из Грузии или франкоканадец – без разницы (смеётся). Я со многими работал, и у меня довольно-таки интересная хоккейная жизнь получается. Вряд ли что-то может быть такое, что меня совсем не устроит в том или ином тренере. Их ведь не выбираешь. Так что спокойно абсолютно отнёсся.

— Гру неизбежно будут сравнивать с Хартли. Насколько я вижу, их хоккей очень похож.

— Конечно. Много схожих моментов. Но у многих тренеров, кто играет в быстрые переходы, в быстрый хоккей, много общего. У североамериканцев есть глубокое погружение в систему, и это абсолютно нормально.

— Гру быстро добился солидности в игре «Трактора». Так же было и в начале работы Хартли в «Авангарде». Как они этого так быстро достигают?

— Солидность появляется, когда команда ведёт игру, когда у неё всё чётко выстроено и она может в любой момент добавить. Это всё достигается на тренировках. Предсезонка у нас сейчас была не то чтобы тяжёлая, но очень насыщенная из-за множества мелочей, нюансов. За август мы заложили многие моменты, которые придали нам уверенность. Потому что на занятиях была отличная рабочая атмосфера. И вообще, когда тренируешься быстро, то в любом случае организм адаптируется, готовится. Когда на тренировках есть контакт, командный, но жёсткий, ты к этому привыкаешь, и это всё переносится на игру. Так же отрабатывается быстрота принятия решений, интенсивность, и потом ты уже знаешь на автомате, что делать в матчах.

— Гру похож на добряка.

— Да, есть такое.

— А он может быть жёстким? Вот ведь Хартли был очень жёстким.

— Почему? Не всегда. Но вот у североамериканцев есть это умение держать дистанцию, требовать субординацию. Они требуют, что отдых – это отдых, а бизнес есть бизнес. Тот же Гру может, условно, до тренировки посмеяться, пошутить. И ты такой расслабился, а он-то на занятии уже совсем другой, мгновенно переключается. Бен очень требовательный и жёсткий в работе. И даже после матчей, которые складываются успешно, он может спросить за некоторые моменты, отрезки, не совсем получившиеся. Нам дают понять, что счёт счётом, но мы идём по своей дороге к высокой цели и всегда должны понимать, в чём нам нужно добавлять.

Бенуа Гру Фото: photo.khl.ru

— Гру пытается переучивать игроков, внедрять философию?

— Да любой тренер будет учителем. Всегда. Вот сколько бы тебе ни было лет, для мамы ты всегда остаёшься ребёнком. Так же и в отношениях тренер-игрок. Любой новый тренер будет учить тому, чему хочет научить. Гру на льду показывает вещи, которые реально могут улучшить твою игру. То же самое и с Хартли было. Сначала не понимаешь, чего он цепляется, ведь мы же побеждаем, показываем хорошие результаты. А потом до тебя доходит, почему мелочи и детали играют существенную роль. Нет предела совершенству. Можно всё отточить настолько идеально, что ты просто не будешь терять время на какую-то концентрацию, всё на автомате будет.

— Но не все хоккеисты спокойно воспринимают такой подход. Вы один из тех, кто доносит до партнёров в «Тракторе» необходимость терпеливо работать?

— Вот я рассуждаю так, что если пришёл в ресторан, то там есть официант, и он должен меня хорошо обслужить. Потому что его взяли на эту работу. Меня взяли в хоккей, в команду, и я должен выходить на лёд и хорошо делать свою работу. Меня наняли, я сам согласился, поэтому должен принимать те условия, которые передо мной ставят. Не буду же я спорить с тренером, например, потому, что он меня сегодня поставил играть справа, а я привык играть слева.

При этом понимаю, что у всех разный характер. А что-то до кого-то доносить… Если хочешь добиться высот, допустим, в Америку поехать, то ты должен быть готов ко всему. Там лига очень непростая, и невозможно там искать своего тренера, которому будешь говорить, справа или слева ты хочешь играть. Это так не работает. Но у нас и нет таких тренеров, которые бы требовали какие-то странные вещи. Никто же не будет заставлять Ткачёва из «Авангарда» играть в силовую? При этом он, кстати, может это делать, я видел, но он это будет делать для себя и для команды, а не потому, что ему тренер такую установку дал. Тренеры что-то требуют не во вред, а исходя из своего видения хоккея.

— С нападающими в «Тракторе» сейчас работает Рафаэль Рише. Каково вам заниматься под руководством тренера, который младше вас на шесть лет?

— А что тут такого? Субординация есть всегда. В любой момент жизни нужно быть готовым к ней: на дорогах, в ресторанах, на улице, на работе. Ты всегда должен уважать прохожих, других людей, проявлять дружелюбие, если тебе ничего плохого не сделали. А Рише – это вообще мой непосредственный начальник, руководитель. Без разницы, сколько ему лет. Он добился в 30 лет вот этого, я в свои годы добился другого. Я никогда не смотрю на возраст, честно. И в раздевалке должно быть так же. Понятно, что решения принимают капитан и ассистенты, как правило, но когда идёт общее собрание, то любого хоккеиста нужно выслушать. И у 19-летнего хоккеиста своё видение может быть такое, что ты задумаешься – какая классная идея! Каждому человеку нужно дать возможность высказать свою точку зрения. У каждого своя точка зрения, и мы можем прийти либо к компромиссу, либо к войне. И если мы умные люди, уважающие друг друга, то достигнем компромисса.

Владимир Жарков Фото: photo.khl.ru

«Где-то в Америке стал элитным чекером. Но вспомните Брылина! По 20 голов не забивал, однако таких людей закрывал, и у него три Кубка Стэнли»

— Вы самый возрастной хоккеист в команде. Для вас это имеет какое-то значение?

— Нет, абсолютно. Вообще никакого значения. Ну разве что все подкалывают, мол, старичок. Но я пока чувствую себя молодым.

— Коллектив, который сейчас собрался в «Тракторе», способен выигрывать Кубок Гагарина. Вы, конечно, считаете так же?

— Абсолютно. Мне хочется уже добиться максимальных целей, и в Челябинске перед всеми стоят такие цели.

— У вас под 800 матчей в КХЛ и ЧР, но нет трофея. Сильное чувство недосказанности?

— Хочется. Очень хочется. Бывают карьеры, когда игрок не знает, а как там – в полуфиналах, финалах. Я же играл на этих стадиях, и мне хочется ещё и ещё. Данис Зарипов, выигравший пять Кубков Гагарина, сказал: «Победы создают ломку, как от наркотиков. Хочется ещё и ещё». Наверное, это очень точное сравнение. Хочется насладиться моментом, когда тебе уже тяжело, нет сил, но нужно поставить эту точку.

— Чемпионство с ЦСКА по итогам регулярки — это не то?

— Вообще не то. Нет, это приятно, когда сезон закончился и на банкете стоит кубок чемпионов России, есть определённые эмоции. Но всегда считалось, что самое важное происходит в плей-офф. На предсезонке ты готовишься к чемпионату, а в чемпионате готовишься к плей-офф. Это отдельный путь, так что тут нечего сравнивать.

Владимир Жарков на награждении ЦСКА золотом чемпионата России Фото: photo.khl.ru

— Всю карьеру вы считаетесь элитным чекером. Когда и как приняли такую свою роль в хоккее?

— Когда молодой – ещё не понимаешь, что к чему, особенно в переходном возрасте. В детском хоккее я был неплохим бомбардиром, по своему возрасту всегда был в лидерах по очкам. Потом перерастаешь, и много факторов влияет на дальнейшую карьеру. Тут важно, принимаешь ты это или нет. Где-то в Америке у меня начало получаться то, что можно назвать «элитным чекерством». Вообще, такое понятие оттуда же пришло в наш хоккей.

Можно вспомнить того же Сергея Брылина, выигравшего три Кубка Стэнли с «Нью-Джерси». Он играл в нижних звеньях, не забивал по 20 шайб за сезон, однако, слушайте, он таких людей наглухо закрывал! Получал хорошие контракты, всю жизнь отыграл в «Дэвилз». Может, не был таким популярным, как, допустим, Патрик Элиаш, но у него была достойнейшая карьера. Тут, знаете, где родился – там и пригодился.

Так что с Америки началось понимание моего амплуа, а потом уже в ЦСКА Дмитрий Квартальнов начал меня активно внедрять в эту роль.

— Как относитесь к независимости КХЛ от ФХР и сдвигу сроков проведения сезона?

— Мне всё нравится, что сейчас происходит в КХЛ. 1 августа начало сборов – оптимально. Ты сам готовишься, сам тренируешься, приходишь в команду уже готовый, не растягивается всё это надолго. По поводу продления сезона на месяц – я бы ещё и больше матчей сделал. Надо меньше тренироваться и больше играть, это для всех плюс – для болельщиков, для телевидения. Плюс говорят, что команды в лигу могут добавить. Чем больше игр – тем интереснее и лучше для всех.

Независимость – это плюс для КХЛ. Раньше, может, как-то разнилось видение КХЛ и ФХР по разным вопросам, сейчас же лига может свободно двигаться в том направлении, которое считает нужным. Это правильно и здорово.

— Перекрёстный плей-офф – классная идея?

— Мне кажется, что да. Людям приелись привычные пары, всё одно и то же плюс-минус было.