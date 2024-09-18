«Где тут сюрприз?» «Вашингтон» трогательно поздравил Овечкина с днём рождения

Александр Овечкин накануне отпраздновал свой 39-й день рождения. Возраст солидный, но Ови, пусть его волосы уже давно тронуты сединой, всегда молод душой и готовится к своему 20-му сезону в НХЛ.

Сообщения о травме оказались ложной тревогой

За пару дней до дня рождения из Америки пришли тревожные новости – Саша досрочно завершил тренировку «Вашингтона» из-за повреждения. При детальном изучении оказалось, что это не повреждение, просто Ови в какой-то момент поморщился, после чего ушёл со льда.

«Овечкин закончил растяжку и разминку и принимал участие в первом упражнении тренировки, когда внезапно остановился и сморщился, явно испытывая дискомфорт. После этого он пошёл на скамейку, где его похлопали по спине, и отправился в раздевалку. Он не вернулся на неформальную тренировку, но на четверг у него запланировано общение с прессой, это означает, что он будет принимать участие в ледовой тренировке. Так что, судя по всему, тут дело больше в предосторожности», — писал The Hockey News.

Уже на следующий день «столичные» опубликовали полный список игроков, которые примут участие в тренировочном лагере. Капитан, конечно, был на месте. Кто бы сомневался!

Сегодня же у ветеранов «Вашингтона» тесты и медосмотр – в общем, обычная предсезонная суета. Так что день рождения Ови провёл в рабочем режиме, как и всегда. «Во вторник Овечкин первым вышел на лёд и сразу стал работать над броском и пасом. Он был в приподнятом настроении и отличном самочувствии», — написал The Hockey News.

Анастасия Шубская поздравила его в соцсетях трогательными фотографиями с собой и детьми, подписав их «Лучший папа и муж».

Александр Овечкин Фото: Из личного архива Шубской

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Поздравления от жены и клуба

«Вашингтон», конечно, тоже не мог обойти стороной такой большой праздник. Овечкин для «столичных» — намного больше, чем просто игрок и даже суперзвезда мирового хоккея. Он стал спасителем команды, которая до него пребывала в плачевном состоянии в плане не только спортивных результатов, но и зрительского интереса.

Ови вдохнул в команду новую жизнь, сделал её одним из самых обсуждаемых клубов НХЛ, снёс кучу рекордов (и продолжает это делать с завидной регулярностью), а в 2018 году осуществил заветную мечту, приведя «Вашингтон» к их первому Кубку Стэнли.

Кстати, в первой игре нового сезона Овечкин сравняется с Джо Сакиком и выйдет на третье место в истории лиги по количеству сезонов в качестве капитана одной команды (16). С ума сойти! Неудивительно, что русского снайпера в столице США готовы носить на руках и наверняка уже готовят эскизы для статуи, которую установят перед ареной, когда он завершит карьеру.

Но это – дела ещё очень далёкие. А вчера «Вашингтон» сделал имениннику сюрприз – презентовал ретроджерси чёрного цвета с орлом, которые так полюбились и Овечкину, и всем фанатам «Вашингтона». В новом сезоне «столичные» снова будут в них играть. А может, стоит их сделать основными? Только посмотрите, как Александр светится от счастья:

«Так, и где тут коробка с сюрпризом? Посмотрим, посмотрим. Подарок на день рождения? Ух! Отличный, вообще отличный. Мне нравится! Это же первый? Спасибо за сюрприз!»

ВИДЕО

С отличным настроением Овечкин вступает в новый сезон. Где снова будут голы, свершения, рекорды и новые шаги на пути к ещё большему величию. Александр же по-другому и не умеет. Да и не надо. За это мы его и любим. И ещё раз поздравляем с днём рождения.