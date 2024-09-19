«Панарин на пути к Залу славы. Разве что он не выиграет Кубок». Интервью с экс-игроком НХЛ

Одним из самых статусных новичков «Куньлуня» в прошедшее межсезонье стал Адам Кленденинг. Американский защитник за свою карьеру успел провести почти сотню матчей в НХЛ и приложил руку к историческому поражению «Тампы» в плей-офф 2019 года, сыграл за сборную США на чемпионате мира — 2021, где взял бронзовую медаль, а теперь добрался до КХЛ после года в чемпионате Финляндии.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Адам рассказал о работе с Джоном Тортореллой, оценил перспективы Матвея Мичкова под его руководством, а также порассуждал о наследии Артемия Панарина.

«Стиль игры в КХЛ и Финляндии похож»

— Как идёт адаптация в «Куньлуне»?

— Всё хорошо. Ещё привыкаю к языку и подобным вещам, но в остальном всё хорошо.

— Вы никогда не начинали предсезонку так рано. Как ощущения?

— Знал, что здесь она начнётся раньше. Тренировочные лагеря длятся немного дольше, чем я привык. Но всё идёт по плану.

— Правда, что вы могли оказаться в КХЛ раньше?

— Да, у меня была такая возможность пару раз. Но в то время я пытался остаться в НХЛ. Тогда решил, что так будет лучше. Теперь я здесь.

— Прошлый сезон вы провели в финской лиге. Как вам время в Финляндии?

— Всё было здорово. Я играл в отличном клубе, в отличном городе. Всё произошло достаточно быстро. Я пытался найти работу хоть где-нибудь. Но не поступало никаких предложений, на которые стоило бы обратить внимание. Затем появился «Ильвес» и сделал мне хорошее предложение.

— Как долго привыкали к большим площадкам?

— Да не так уж и долго. Стиль игры там немного другой из-за разницы в размерах катков, но это подходило моей игре чуть больше, так что всё было хорошо. Стиль игры в КХЛ очень похожий. Разница лишь в том, что иногда площадка чуть больше, иногда чуть меньше. В остальном всё похоже.

Адам Кленденинг в матче с «Динамо» Фото: РИА Новости

— Вы провели пару матчей в Лиге чемпионов. Как вам концепт турнира? Многие считают его странным.

— Да, он действительно странноватый. Немного прикольно, конечно, потому что я знаком с футбольной версией. И ещё из-за путешествий — довелось поездить по интересным местам и странам. Тяжеловато это делать в середине сезона, когда ещё есть матчи во внутренней лиге. Но в целом прикольный опыт.

«Хочется думать, что Кравец ведёт «Куньлунь» в правильном направлении»

— Какие первые впечатления от России?

— Здесь очень хорошая еда, приятные люди. Очевидно, есть языковой барьер, нужно немного привыкнуть к этому. Но в основном всё хорошо.

— Было ли вашей целью продолжить карьеру именно здесь?

— Я иду шаг за шагом. Смотрю, что лучше подходит мне и моей семье. Если такие условия есть в КХЛ — здорово, если где-то в Европе — здорово. Я открыт ко всему, но мне всё ещё хочется играть на самом высоком уровне, на котором могу. Хочу побеждать и помогать команде побеждать. Посмотрим, как будет здесь.

— Были ли другие варианты в КХЛ этим летом?

— Да, было несколько. Но семейный вопрос сыграл роль для меня — жизнь в таком большом городе, как Москва, меньше путешествий, потому что много команд рядом… Особенно для моего первого сезона здесь это имело значение.

— Знаете, что «Куньлунь» раньше не был особо успешен в КХЛ?

— Да, но мы собираемся это изменить. Каждый сезон — новый. Постараемся навязать больше борьбы в этом сезоне благодаря игрокам, которых подписал клуб.

— Как вам работа с Михаилом Кравцом?

— Всё хорошо. Он говорит по-английски, поэтому мы все можем его понимать, это здорово. У нас есть несколько русских ребят, которые смогут перевести его с русского, если это потребуется. Особенно наше личное общение было приятным, он всегда открыт к разговору. Это здорово.

— Он обозначил борьбу за медали.

— Всё возможно. В любой лиге найдётся команда, которая может удивить. Хочется думать, что он прав или хотя бы ведёт нас в правильном направлении, делает конкурентоспособными. Но, в конце концов, он только тренирует, а на лёд выходим мы. Поэтому всё зависит от нас.

«В НХЛ попадаешь под давление независимо от того, где играешь»

— Вы упомянули нескольких россиян в «Куньлуне». Один из них — Наиль Якупов. Расскажите об игре с ним.

— Я давно знаю Яка, мы немного поиграли с ним в «Эдмонтоне». Он отличный игрок. Для нас, англоязычных игроков, он кто-то вроде посредника — помогает что-то донести, если нужно. С момента прихода в «Куньлунь» он был хорош. Удивлён, что мы смогли подписать такого игрока. Мы не общались несколько лет, поэтому особенно здорово, что он здесь.

— Он неплохо начал в НХЛ, но потом затух. Понимаете, почему так произошло?

— Ох, на этот вопрос я не смогу ответить. Для меня также всё пошло не очень хорошо, так что не мне об этом судить. Он не просто так ушёл под первым номером на драфте, это хороший игрок. Мне самому есть о чём побеспокоиться в своей игре, так что…

— В «Эдмонтоне» и канадских клубах другое давление, нежели в американских?

— Возможно. Это НХЛ, лучшая лига мира. Там попадаешь под давление независимо от клуба. Поэтому я бы сказал, что нет.

— Вас часто обменивали в НХЛ. Каково это? Был ли ещё шок, как после обмена из «Ванкувера» в «Питтсбург»?

— Думаю, да. Это всегда странно. Можно взглянуть на это с двух сторон — ты идёшь в команду, которая хочет тебя видеть, но затем, если тебя снова обменивают, начинаешь задумываться: «А что пошло не так? Изначально же они хотели меня видеть в составе». А потом тебя хочет другая команда. Это рефлексия вперемешку с воодушевлением: с одной стороны, «что пошло не так?», а с другой — «окей, что я могу сделать лучше в этот раз?». Так что впечатления всегда одинаковые. Просто стараешься сделать каждый следующий раз лучше предыдущего.

Фил Кессел, Сергей Гончар (сзади) и Адам Кленденинг в «Питтсбурге» Фото: Keith Srakocic/AP Photo/ТАСС

— Приходили к какому-то ответу во время этой рефлексии?

— Я стал старше, моя игра стала лучше в каких-то компонентах, где раньше, когда я был молод, был слишком упрям. Но это часть роста, понимаете? В юном возрасте частенько думаешь, что что-то может сойти с рук или у тебя есть что-то, в чём ты достаточно хорош, хотя на самом деле это недостаточно хорошо для игры в НХЛ. Весь этот опыт постоянных перемещений между НХЛ и АХЛ помогает разобраться, что работает, а что нет, где нужно сфокусироваться на улучшениях. Это был увлекательный путь. В детстве я мечтал провести один матч в НХЛ, а в итоге почти приблизился к сотне. Это было здорово.

«В НХЛ съешь полноценный обед. В АХЛ повезёт, если достанется хотя бы кусочек пиццы»

— В какой команде НХЛ вам понравилось больше всего?

— Во всех. Это НХЛ, лучшая лига. Независимо от места, где ты играешь, к тебе везде хорошо относятся. Ты летаешь на частных самолётах, живёшь в отличных отелях, путешествуешь по прекрасным городам. Оттуда столько отличных воспоминаний.

— Вам частенько приходилось менять частные самолёты на автобусы.

— В автобусе ты сидишь по пять, шесть, восемь часов, а в самолёте долетаешь за 30 минут. В самолёте ты можешь съесть полноценный обед, а в конце полёта тебе ещё принесут тёплую печенюшку со стаканом молока. А в автобусе повезёт, если достанется хотя бы кусочек пиццы. Это просто разные уровни жизни. В НХЛ всё абсолютно по-другому, нежели в АХЛ. В АХЛ ты едешь, вместо того чтобы лететь. Здорово, что есть возможность чуть больше времени провести с теми, с кем разделяешь площадку через вечер. Но это долго, не так комфортно. С другой стороны, тебе за это платят. Поэтому ты это делаешь.

— Вы поиграли в «Аризоне», которая теперь стала «Ютой». Как отреагировали на новость о переезде?

— Не знаю, какая ситуация там сложилась, у меня потерялась связь с клубом. Мне понравилось в «Аризоне», там очень крутой город. Болельщики там тоже очень классные. Не знаю, что случилось, в деталях, но надеюсь, что всё сработает как надо в Юте.

— Вы играли за «Коламбус» в серии с «Тампой» в 2019 году. Каково было обыграть их всухую?

— Это было полное безумие! В целом обыграть их было безумием. В том году они стали лучшей командой в истории, установили несколько рекордов в регулярке. Было круто быть частью этого. У нас была отличная команда в «Коламбусе». Тогда все поняли, что нам необходимо сделать, и мы сделали это.

— Это ваше самое запоминающееся событие в НХЛ?

— Очевидно, в этот список попадёт первый гол. Но да, это был мой первый и единственный опыт в плей-офф НХЛ, так что да. В детстве я мечтал о том, чтобы бороться за Кубок Стэнли. Испытать это было классно.

— Чувствовали благодарность от болельщиков и игроков других клубов за то, что выбили «лучшую команду в истории»?

— (Смеётся.) Тогда это было огромной сенсацией. Но я всегда думал — возможно, мы помогли «Тампе», потому что после поражения от нас они взяли два Кубка Стэнли. Возможно, то поражение помогло им, я часто думаю об этом (смеётся). Классное воспоминание, это была отличная серия. Думаю, они извлекли урок из этого.

«Кучеров и Макдэвид – таланты поколения. Было круто попробовать себя против них»

— «Коламбус» остановил в том числе и Никиту Кучерова, который тогда выдал исторический для российских игроков сезон. Джон Торторелла обращал на него особое внимание при подготовке?

— Нет, тогда больше говорили о командных действиях. У нас был отличный вратарь. Боб [Сергей Бобровский] был одним из лучших вратарей в мире и тогда, а в этом году он завоевал Кубок Стэнли. Он заслужил это, он был прекрасен в «Коламбусе». В этом году он провёл ещё один невероятный сезон. Тогда мы все доверились системе. Знали, что нам нужно сыграть определённым образом, чтобы получить свой шанс. Так и произошло. Мы забили своевременные голы, воспользовались преимуществом в большинстве. Всё сработало в нашу пользу.

Адам Кленденинг празднует гол Пьер-Люка Дюбуа в четвёртом матче серии с «Тампа-Бэй» в Кубке Стэнли — 2019 Фото: Jay LaPrete/AP Photo/ТАСС

— Каково было играть против таких звёзд, как Кучеров, Макдэвид, и других?

— Не просто так это лучшая лига в мире. Эти парни — таланты поколения. Круто было попробовать себя против них. Но, с другой стороны, мы все играем в одну игру.

— Против кого было тяжелее всего играть?

— Это длинный список — против всех (смеётся). Любой из суперзвёздных игроков — просто назовите. У каждой команды есть от двух до пяти игроков, которые выделяются на фоне остальных — это 1% от 1%. Но список будет очень длинным. В НХЛ много отличных игроков.

— Вас удивило, что Кучеров не забрал «Харт» в этом году?

— Если честно, из-за игры в Финляндии, разницы в часовых поясах и заботы о новорождённом ребёнке немного тяжело было уделять внимание НХЛ. Поэтому мне сложно ответить на этот вопрос.

— Прошлой осенью вы подписали пробный контракт с «Рейнджерс», но в итоге не остались там. Что пошло не так?

— Не скажу, что что-то пошло не так. Я подписался с ними после того, как закончил год в их фарм-клубе в АХЛ. Они не были уверены, как хотят поступить со мной, поэтому позвонили и пригласили в тренировочный лагерь. А дальше оказалось, что у них было слишком много защитников и молодых игроков, на которых они хотели посмотреть, поэтому они решили двигаться в том направлении. Я знал, что так будет. У меня остались хорошие отношения с генеральным менеджером Крисом Друри и его помощником Райаном Мартином. Мы обсудили это заранее, так что чего-то неожиданного не произошло.

«Торторелла сделает так, чтобы Мичков преуспел в «Филадельфии»

— В соцсетях вы поделились постом Сета Джонса с реакцией в виде эмодзи козла (GOAT (козёл) — Greatest of All Time — величайший в истории. — Прим. «Чемпионата») на видеотрибьют в адрес Джона Тортореллы. Действительно считаете его таким?

— Я очень ценю то время, которое провёл с Тортсом. Многие видят то, что преподносят в СМИ, видят в нём негатив. Но он невероятный человек. Он очень заботится о своих игроках — как о людях и хоккеистах. Умеет нажать на правильные кнопки в раздевалке, чтобы сблизить игроков. В то же время он подталкивает каждого к достижению лучшего возможного результата, и у него отлично получается. Парни, которые играли под его руководством, понимают и ценят это. Если говорить о статистике, то отдам эти споры на откуп другим. Но он замечательно относился ко мне. У нас была отличная команда, мы ценили его тренерский стиль. Это старая школа, я рос на таком. Он всегда был честным и открытым по отношению ко мне и остальной команде. Этого ты и ожидаешь от тренера.

Джон Торторелла Фото: Gene J. Puskar/AP Photo/ТАСС

— Это лучший тренер в вашей карьере?

— Чёрт, какие сложные вопросы!

— Прошу прощения, ха-ха.

— Нет, вы хороши. Я играл под руководством многих хороших тренеров. Опять же, каждый тренер, который работает в НХЛ, заслужил быть на своём месте. У Тортса свой уникальный стиль. Мне это очень нравилось, он подходил мне. Как личность он мне тоже нравился. Люди видят его только с негативной стороны, но он очень-очень хороший человек. Однако у меня были отличные отношения со многими тренерами.

— Что можете рассказать о нём, чтобы подсветить его хорошую сторону?

— Если у кого-то была проблема в семье, то он понимал — да, мы играем в хоккей, нам за это платят, это наша работа, но в то же время есть и другие важные вещи в жизни. Он всегда говорил: то, что находится за пределами льда — семья, близкие — на первом месте. Были некоторые ситуации, когда он здорово поступал с игроками, хотя, по сути, не обязан был. Давал им провести время вне команды или что-то, что им было необходимо. Он был очень понимающим, вдохновлял на определённые вещи. Думаю, это многое говорит о том, какой он человек.

— Понимаете, откуда идёт весь этот негатив?

— Думаю, от его взаимодействия со СМИ. Я это понимаю — иногда игроки чувствовали то же, что и он, и он просто принимал весь удар на себя за нас. Люди видят это и думают — почему он отвечает таким образом? Он просто берёт удар на себя, потому что не хочет, чтобы с этим пришлось разбираться игрокам. Он всегда брал на себя все проблемы и негатив от СМИ, чтобы игроки могли сосредоточиться на игре.

— Один из главных российских талантов Матвей Мичков скоро будет играть под его руководством в «Филадельфии». Получается, он в хороших руках?

— Я совсем не знаю этого хоккеиста, никогда не играл против него, не видел в действии. Но Тортс — отличный тренер. Он тренировал многих отличных российских хоккеистов — Боба, Хлебушка [Артемия Панарина]. И они провели несколько успешных сезонов под его руководством. Опять же, я совсем не знаю Мичкова, но уверен, что Тортс сделает так, чтобы он добился успеха.

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«Панарин входит в десятку лучших игроков НХЛ»

— Про Бобровского вы уже сказали, давайте поговорим про Панарина. Тот обмен на Саада можно считать одним из главных успехов в истории «Коламбуса»?

— Думаю, да. Они заполучили игрока поколения. Он входит в десятку лучших игроков на протяжении… сколько он уже играет в НХЛ? 10 лет? Без понятия. Он один из лучших в лиге каждый сезон. Когда вы получаете такого игрока через обмен, у вас всё будет хорошо.

— Видите его в Зале славы хоккея?

— Опять же, не мне решать, но… Он же ещё относительно молод. То, как он играет… И он проведёт ещё много сезонов. Вся эта статистика и его личные достижения… Шанс есть определённо. Не знаю, что может ему помешать. Разве что он не выиграет Кубок Стэнли, возможно. Но он на правильном пути.

— Поддерживаете связь с ним и Бобровским?

— Нет. Они всегда были на более высоком уровне, чем я. Всегда было так — мы приходили на тренировку, здоровались, а потом они занимались своими делами, а я своими.

— Удивило ли вас попадание в сборную США на ЧМ-2021 из АХЛ?

— Нет. Да я уже даже не помню, это так давно было… Это был ковидный сезон или через год после ковида. У меня был хороший сезон то ли тогда, то ли годом ранее… Не помню, честно. Мне позвонили из сборной, сказали, что заинтересованы во мне. Я сказал, что соглашусь, если когда-нибудь получу вызов. Всегда рад сыграть за сборную. В итоге мне позвонили, я поехал играть в «пузырь». Выиграл бронзу, было круто! Думаю, тогда весь интерес из России ко мне и пошёл.

Адам Кленденинг в игре за сборную США на ЧМ-2021 Фото: Jari Pestelacci/ZUMA/ТАСС

— Были мысли, что после того ЧМ получите ещё один шанс в НХЛ?

— Да, было такое. Я провёл очень хороший турнир. Думал, что получу что-то вроде шанса или звонка оттуда. Однако такого не случилось, и это нормально. Но в то же время такая цель была, я к этому стремился.

— Ваше решение покинуть Северную Америку связано с тем, что вы так и не получили шанса?

— Да, немного. В АХЛ в какой-то момент попадаешь под правило об опытных игроках (в заявке команды на матч должны быть не менее 12 полевых игроков, проведших не более 260 матчей, и один игрок, проведший не более 320 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, АХЛ и европейских высших дивизионов на момент старта сезона. У Адама до начала сезона было 576 матчей — Прим. «Чемпионата»), а их в команде довольно много. Команды предпочитают использовать молодёжь. Поэтому настало время двигаться дальше и продолжить свою карьеру здесь, в КХЛ, или где-нибудь в Европе.

— Нацеливаетесь на возвращение в НХЛ?

— Если вдруг какая-то команда решит сделать мне предложение, я ни в коем случае не отклоню его. Думаю ли я, что такое произойдёт? Не знаю. Посмотрим.