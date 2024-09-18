Семь травм игроков КХЛ, которые страшно вспоминать

Увы, инцидент с Глебом Кузьминым — далеко не первый в истории лиги, где были переломы шеи и повреждения артерий.

Один из самых жутких моментов последнего времени в КХЛ — травма нападающего «Салавата Юлаева» Глеба Кузьмина, который после столкновения с Дарреном Дицем на полной скорости влетел головой в борт. «Компрессионный перелом грудного позвонка. Будут оперировать. Ждём ответа от московских врачей. Дальше будем думать о перевозке в Москву», — сообщила недавно супруга хоккеиста Кристина.

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Увы, это далеко не первая и вряд ли последняя такая травма, полученная хоккеистами. Сегодня мы вспомним другие повреждения игроков КХЛ, которые выглядели откровенно жутко.

Денис Соколов, «Автомобилист»

Когда: 10 сентября 2012-го в игре с «Трактором»

В начале третьего периода матча в Екатеринбурге опытнейший защитник «Авто» потерял равновесие и упал, а форвард «Трактора» Ян Булис, перепрыгивая через Соколова, задел ему коньком лицо. Защитник быстро встал и самостоятельно уехал в раздевалку, однако на месте столкновения шокированные зрители увидели огромную лужу крови. Среди зрителей матча были отец, брат, жена и дети родившегося в Екатеринбурге Соколова.

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«Боли почти не почувствовал и сознания не потерял. Только почувствовал, как пульсирует и льётся кровь. Чуть больше часа пробыл в больнице», — говорил хоккеист. Врач «Автомобилиста» Александр Котлов оказал первую помощь и потом поделился деталями: «Денису повезло, что удар пришёлся не по самой сонной артерии, а по её ответвлению. 400 с лишним миллилитров крови Денис потерял минут за пять. Если при такой же травме не успеть вовремя – может произойти самое плохое».

Соколов вернулся на лёд довольно быстро, через 10 дней, и был готов выходить на лёд спустя пару дней после случившегося. Потом защитник отыграл ещё два сезона в «Югре», где и завершил игровую карьеру.

Сергей Калинин, «Авангард»

Когда: 8 марта 2015-го в игре плей-офф с «Барысом»

Серия «Авангарда» и «Барыса» была очень горячей и напряжённой и в итоге затянулась на семь матчей. Увы, её главный момент не был связан с игрой: в шестом матче капитан «ястребов» попал под силовой приём защитника Романа Савченко, у игрока слетел шлем, и Калинин ударился непокрытой головой об лёд. У игрока запал язык и начались судороги, оказавшийся рядом Антон Курьянов постарался быстро помочь. Врачи подоспели очень быстро, оказали оперативную помощь и погрузили форварда на носилки.

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Калинин несколько дней лечился в нейрохирургии, но вскоре был переведён в обычную палату — однако в Омск он смог вернуться только через 10 дней. Игроки «ястребов» говорили, что для них это стало лишней мотивацией выиграть седьмой матч. Однако никто не отрицал то, что это был несчастный случай и Савченко сделал чистый силовой — даже неистовый Раймо Сумманен. Окончательное восстановление проходило уже в США, Калинин в то межсезонье уехал в «Нью-Джерси».

«Правильное лечение провели и врачи в Казахстане, и в Омске — правильные медикаменты были, выдержал паузу после нагрузок, рвался тогда в сборную. Созванивался с тренерами и менеджерами, они ждали меня, и это тоже помогло мне быстрее восстановиться», — говорил Калинин в интервью «Чемпионату» в 2022-м.

Виталий Ситников, «Югра»

Когда: 29 ноября 2015-го в матче со «Слованом»

Ситуация Ситникова схожа со случаем Соколова, но была менее серьёзной. Опытный форвард «Слована» Ладислав Надь при падении очень высоко задрал ногу и задел российского нападающего. Ситников самостоятельно доехал до скамейки, игру остановили — артерия не была задета, сознания форвард не терял, однако Виталий был госпитализирован, ему сделали операцию.

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«Да попало мне тогда прилично. Перчатку скинул, смотрю – кровь. Скорее на лавку, знаю, сколько случаев было, надо быстрее приехать на лавку, чтобы была какая-то помощь оказана, а не лежать на льду. Сам тоже перепугался, так как не понимал, насколько серьёзна эта травма. Что называется, жизнь перед глазами промелькнула, всё думал, игра окончена», — говорил потом Ситников в интервью. Форвард не выступает на профессиональном уровне с 2019-го, но ещё в прошлом году играл на уровне чемпионата области.

Войтек Вольски, «Металлург»

Когда: 13 октября 2016-го в матче с «Барысом»

Когда «Металлург» играл в большинстве, Вольски помчался к борту, чтобы выиграть шайбу, и вынужденно прыгнул — на него приземлился игрок «Барыса» Владимир Маркелов, и Вольски с лишним грузом на спине влетел в борт на полной скорости. Игрок просто недвижно лежал, и на носилки его погрузила бригада врачей. «Сразу захотел подняться на ноги, но меня словно парализовало. Я говорил себе: не будь ссыклом, хватит притворяться, но на самом деле не чувствовал ни рук, ни ног», — потом вспоминал эту ситуацию форвард.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«В госпитале я совсем не был уверен, что когда-нибудь смогу ещё играть в хоккей. Старался убедить себя, что нужно двигаться дальше», — потом вспоминал Вольски. У игрока были диагностированы ушиб спинного мозга, перелом четвёртого и седьмого позвонков, и Вольски потом признавался, что ему повезло, что была сломана только шея. Впереди у игрока было долгое восстановление и операции, однако он смог вернуться на лёд, сыграть ещё три сезона и выиграть олимпийскую бронзу с Канадой в Пхёнчхане.

Александр Будкин, «Металлург»

Когда: 26 сентября 2017-го в матче с «Ак Барсом»

К осени 2017-го Степан Захарчук заработал себе репутацию серийного нарушителя: после его приёмов с травмами вылетали Радек Смоленяк и Антон Лазарев, получивший перелом грудных позвонков. Однако чуть ли не самый жуткий эпизод с участием Захарчука случился в Магнитогорске, где игрок «Ак Барса» на полной скорости въехал в голову Александру Будкину. Защитник «Металлурга» пытался уйти от столкновения, но не успел: Захарчук целенаправленно бил в голову. Немаленький (196/95) Будкин не мог подняться со льда, а лёд быстро залила кровь.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Я не могу дать медицинское заключение, но там очень серьёзное повреждение. 100-процентно есть тяжёлое сотрясение, а всё остальное – скрытые травмы головы. Там есть даже переломы», — возмущался Геннадий Величкин после травмы. Илья Воробьёв вообще сказал: «У Будкина лицо похоже на другое место». Захарчук говорил, что не хотел нанести травму, но получил восьмиматчевую дисквалификацию от лиги. Будкин вернулся на лёд через два месяца, однако после этого чаще оставался в ротации.

Артём Пеньковский, «Трактор»

Когда: 7 октября 2018-го в матче с «Адмиралом»

Увы, для Захарчука это был не последний случай нанесения тяжёлой травмы. Вскоре после инцидента с Будкиным «Ак Барс» расторг с ним контракт (СМИ сообщали о нарушении режима), а сезон-2018/2019 начинал во Владивостоке. Игра с «Трактором» была для Захарчука первой в сезоне, однако за три минуты до конца при счёте 2:7 защитник полетел впечатывать Артёма Пеньковского в борт, когда никакого смысла в этом просто не было.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Игрок «Трактора» остался в сознании, но последствия всё равно были ужасными: у Пеньковского – перелом челюсти и открытая черепно-мозговая травма. Захарчук снова убеждал, что не хотел такого, однако лига не поверила защитнику-рецидивисту и выписала дисквалификацию в 15 матчей. Пеньковский вернулся на лёд лишь в конце января, и эта травма фактически поставила крест на его карьере в КХЛ: Артём провёл ещё несколько сезонов на уровне ВХЛ и недавно ушёл из хоккея в возрасте 29 лет.

Алексей Маклюков, «Металлург»

Когда: 30 марта 2022-го в игре плей-офф с «Авангардом»

Все тренеры лиги в последнее время говорят, как важны блокированные броски: для победы в плей-офф теперь надо делать под три десятка блок-шотов. «Металлург» в конце марта был в 12 минутах от выхода в финал конференции: клуб вёл в седьмом матче 3:0, но играл в меньшинстве, а соперник снял вратаря. Алексей Маклюков готов был заблокировать бросок Арсения Грицюка с близкого расстояния в падении, однако пущенная с огромной скоростью шайба попала игроку прямо в голову.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Самоотверженный Маклюков не мог подняться со льда и был госпитализирован, на льду была видна кровь. Шайба, как оказалось, попала защитнику прямо в ухо, позже было диагностировано сотрясение мозга. Спустя день Маклюкова перевели в общую палату, через две недели выписали из больницы, однако тот сезон Алексей уже доиграть не мог. Впрочем, через два года защитник выиграет Кубок Гагарина.