Страшная травма Кузьмина — не только случайность. В КХЛ надо ужесточать правила

Накануне поступила новая информация о состоянии нападающего «Салавата Юлаева» Глеба Кузьмина, получившего тяжелейшую травму во время матча регулярного чемпионата с «Авангардом».

Супруга нападающего «Салавата Юлаева» Глеба Кузьмина Кристина сообщила подробности о состоянии мужа.

«Состояние стабильное, пока держат в реанимации под наблюдением. Компрессионный перелом грудного позвонка. Будут оперировать. Ждём ответа от московских врачей. Дальше будем думать о перевозке в Москву. Духом не падает, думает о скорейшем возвращении на лёд. Сейчас находится в больнице РКБ», — приводил слова девушки телеграм-канал Mash Batash.

Также поступила информация, что при поддержке «Салават Юлаев» организован спецборт для перевозки хоккеиста в Москву, где в ближайшее время ему будет проведена операция.

Давайте вернёмся к тому самому эпизоду. Я давно знаком с Дарреном Дицем, ещё со времён его выступления за «Барыс». Диц — один из самых порядочных иностранцев в российском хоккее. Мало того, что у канадца с казахстанским паспортом прекрасное знание русского языка, так ещё и в каких-то скандалах Даррен замечен не был. Да, мог подраться, заступиться на льду за партнёров, но без какого-то хамства.

Неприятный эпизод, случившийся в матче в Уфе, безусловно, можно назвать несчастным случаем и форс-мажором. Было видно, как сам защитник переживал, когда давал комментарий в перерыве.

«Такие моменты страшные, желаю ему только здоровья и скорейшего выздоровления, чтобы он поскорее вернулся», — сказал североамериканец.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Винить во всех грехах Дица и бросать камень в его огород, на мой взгляд, ни в коем случае нельзя, но всё-таки можно было сыграть поосторожнее. Да, прямого толчка на борт со стороны «ястреба» не было, однако контакт с Кузьминым, движение рукой и лёгкое подталкивание всё же присутствовали. В итоге несчастный случай усугубился тем, что Глеб, упав на лёд, ещё сильнее ускорился и со всей силы влетел головой борт.

«Видел страшную травму игрока «Салавата» Глеба Кузьмина. Многие говорят, что не было нарушения правил. Но я бы с этим поспорил, даже больше скажу — категорически не согласен. Защитник «Авангарда» Диц толкал Кузьмина по направлению к борту, когда тот летел на полной скорости. А это такой же толчок на борт, как и двумя руками у борта. И последствия у него такие же тяжёлые, а порой даже тяжелее. Лига не должна проглатывать этот момент и делать вид, что ничего не происходит. Человек мог умереть, пахнет большой дисквалификацией Дица.

Страшная травма Кузьмина Фото: photo.khl.ru

Похожие ситуации были и раньше. Например, с игроком СКА Танковым. Он пропустил из-за травмы шейных позвонков целый год, но все могло закончиться только хуже. КХЛ должна сейчас же принять решение: или мы позволяем делать такие вещи дальше и ждём, что когда-то случится трагедия, или раз и навсегда запретим толчки у борта, когда игрок летит к нему на полной скорости», — считает известный арбитр Александр Зайцев.

Зайцев в своём мнении слишком категоричен и суров, но определённая логика в его словах присутствует.

Закрывать глаза на такие тяжёлые травмы действительно нельзя, как и отмалчиваться. В этой связи хочется услышать позицию лиги и главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова. Едва ли не каждый сезон у нас меняют правила, порой затрагивается то, что трогать не нужно. А вот правила игры у бортов, несомненно, нужно ужесточать. Да, есть «5+20» за откровенную грязь и намеренный толчок, есть менее строгие наказания, но всего этого, как мы видим, недостаточно. Хоккей — это всего лишь игра, пускай и связанная с большими деньгами. Вот только здоровье за деньги не купишь, а досрочно завершать карьеру и становиться инвалидом (или, не дай бог, ещё хуже) никому точно не хочется. Риски необходимо минимизировать.