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Как Бенуа Гру преобразил Трактор, канадский тренер отлично справляется в России, пример канадца поможет российскому хоккею

Канадец — лучший тренер КХЛ прямо сейчас. Гру делает топа из «Трактора» и удивляет фанатов
Владимир Лаевский
Бенуа Гру — лучший тренер КХЛ прямо сейчас
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Он крут и без переводчика.

В мае «Трактор» назначил на пост главного тренера Бенуа Гру — практически незнакомого российской публике канадца. Мнения по такому решению разделились. Кто-то считал Гру хорошим и интересным специалистом, кто-то — непонятным иностранцем и одним из главных кандидатов на скорейшее увольнение.

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Старт сезона показал, что КХЛ в лице канадского тренера приобрела личность, которой, пожалуй, лиге очень не хватало.

Как же и чем себя зарекомендовал новый наставник «Трактора»?

Стиль, господа, стиль!

Прежде всего — с приходом Гру челябинцы стали демонстрировать интересную игру. И это особенно важно, если учесть ситуацию команды.

«Трактор» в межсезонье-2024 столкнулся с непростыми проблемами. Клуб лишился многих опытных хоккеистов и, по сути, вошёл в процесс локальной перестройки. В таких условиях назначать нового тренера, да ещё и иностранца, означало пойти на риск. Большой риск.

Но пока что он оправдывается. «Трактор» играет в хоккей активный, с высокой динамичностью, движением. На челябинцев просто приятно смотреть! Прямо сейчас «Трактор» — одна из самых симпатичных команд КХЛ. Если не самая.

И, что ещё важнее, это даёт свои плоды. Челябинцы на старте регулярки проиграли в основное время лишь один матч и сейчас идут в лидерской группе Востока. Кроме того, банда Гру сумела уверенно обыграть звёздный СКА, ещё и «засушив» — 3:0!

Есть опасения, что вдолгую такой энергозатратный стиль скажется на команде — она вполне может просесть. Но если подобный сценарий и случится, будет интересно посмотреть, как канадец справится со сложностями. Пока тренер привносит в КХЛ то, что есть в ряде клубов, хоть у них и по другим причинам. Гру пытается найти лучшие места и лучшие сочетания на данный момент. Он не собирается привязывать игроков к каким-то конкретным партнёрам, всегда находится в поиске — и это позволяет нивелировать спады отдельных хоккеистов, выжимать максимум из текущего состояния и не попадать в затяжной кризис.

СКА — «Трактор»

СКА — «Трактор»

Фото: photo.khl.ru

Подобная вариативность и адаптивность — яркое проявление североамериканской системы. Прямо сейчас Гру отлично реализует её на деле, привнося в КХЛ нечто новое и интересное.

Другой важный плюс канадца заключается в том, как при нём заиграли хоккеисты. Раньше казалось, что без Зака Фукале «Трактор» быстро развалится. Однако тренерский штаб, видимо, хорошенько поработал с вратарской линией — и прямо сейчас она одна из лучших в лиге. Не по именам — но по делу.

Наконец лидерские обязанности на себя начал брать Виталий Кравцов, чья игра на старте сезона очень радует. По-новому раскрывается Михаил Котляревский. Продолжает тащить Максим Шабанов, который после яркого прошлого сезона не остановился в развитии и продолжил прогрессировать.

Так что пока тренер отлично раскрывает хоккеистов. Бенуа помогает им развиваться, и это бросается в глаза.

Харизма и «огонёк»

Вряд ли кто-то сможет поспорить, что Гру — безумно харизматичный специалист. За его пресс-конференциями и интервью интересно следить, а его what-what — «вот-вот» — и реакция на попытки перевести русскую идиому «первый блин комом» на английский язык уже стали мемом в хоккейном сообществе.

Конечно, некоторые журналисты надавили на тему отсутствия у Бенуа личного переводчика, причём надавили на удивление серьёзно и массово, будто бы не сумев найти других минусов у канадца. Однако и тут непонятно, за что критиковать именно его. Во-первых, если эта тема так беспокоит, логичнее задавать вопрос руководству «Трактора», а не тренеру, не так ли? Во-вторых, это всё-таки никак не относится к самому Гру. Канадец открыт для журналистов, готов отвечать на любые вопросы и кажется крайне искренним человеком, вызывая симпатию даже у сторонних зрителей.

Достаточно посмотреть на его поведение на пресс-конференции после победы в матче с «Сочи». Она продлилась всего 55 секунд. Гру заметно удивился и показался даже немного грустным.

ВИДЕО

Когда вы в последний раз видели, чтобы тренер расстраивался из-за отсутствия вопросов после матча?! Чтобы тренер не пытался поскорее убежать в раздевалку, а был готов общаться с журналистами и отвечать на вопросы?!

Кроме того, нельзя не отметить, что пресс-конференции с Гру не какой-то отчёт или действо для галочки. На них царит приятная, уютная, дружеская атмосфера.

Есть ощущение, что такую же атмосферу канадец смог наладить в раздевалке. «Трактор», в котором накопилось напряжение, в котором царила тяжёлая атмосфера, при Гру преобразился и в этом плане — не только в игровом. И это также большое достижение тренера.

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Вот и выходит удивительная ситуация, когда наставник, которого считали одним из главных кандидатов на скорое увольнение, смог преподнести сюрприз, причём всесторонний.

Гру уже удалось наладить атмосферу в раздевалке «Трактора», настроить игру, сделать её крайне привлекательной и создать условия для развития хоккеистов. Кроме того, он привносит в КХЛ нечто новое — и в отношениях с игроками, и в общении с журналистами, и в настраивании игровых процессов. Показывает лучшее из североамериканского стиля — и это наверняка найдёт своё отражение. И позволит другим тренерам научиться чему-то новому. Может быть, это даст толчок дальнейшему развитию российского хоккея…

А главное — прямо сейчас Гру меняет парадигму, из-за которой у нас принято коситься на иностранных специалистов, и показывает, что учиться чему-то новому, смотреть на иные системы и брать из них лучшее — это здорово. Интересно, привлекательно и эффективно. И лишний раз напоминает, что закрываться от мира, да ещё и заведомо принижать его, как принижали Гру до старта чемпионата, — это худший вариант.

Хочется верить, что канадец продолжит делать своё дело, а «Трактор» под его руководством добьётся больших успехов.

И его пресс-конференции останутся милейшим и интереснейшим времяпрепровождением.

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