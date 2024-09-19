«Всё ещё гений». С ума сойти, нестареющий Ягр начал свой 37-й сезон в карьере

Это, конечно, с ума сойти, но Яромир Ягр начал свою профессиональную карьеру ещё до того, как родились многие хоккейные болельщики. Ему уже 52 года, и накануне он начал свой 37-й сезон, отдав передачу в матче «Кладно» с «Пардубице» (1:5). Живая легенда!

Ещё весной чех намекнул, что этот сезон станет для него последним. «У нас есть план снять мой последний сезон (Ягр уже четыре года работает над фильмом о себе с режиссёром Петром Ветровска. – Прим. «Чемпионата»). Я постараюсь подготовиться как можно лучше. Я всегда так говорю, но никогда не делаю».

Но этим летом Ягр сдержал своё обещание и готовился очень основательно – скинул 10 кг и занимался вещами, которые не делал с 18 лет! «Я вернулся к вещам, которые последний раз делал в 18 лет, плюс придумываю много нового. Это очень интересно. Говорят, лучше всего узнаёшь себя в трудных ситуациях, точно так же можно сказать и о теле. Я обещал сделать всё, чтобы хорошо подготовиться. Не буду врать, я не бегал с 18 лет, то есть несколько десятилетий. Это больно, но когда что-то любишь, то готов идти на жертвы. Я люблю хоккей, но вы это и так знаете», — рассказывал он летом.

В первом матче – на выезде с «Пардубице» — Ягр отыграл 14 с половиной минут, нанёс один бросок в створ и поучаствовал в единственной голевой атаке своей команды. Это случилось в третьем периоде при счёте 0:4 – ну, лиха беда начало. «Кладно» три года подряд каким-то чудом удерживается в Экстралиге, давая Ягру мотивацию играть дальше.

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«Хотел сыграть 10 матчей на предсезонке, но из-за травмы не смог. А до травмы я очень хорошо себя чувствовал. Мы хорошо начали, но не использовали моменты в первые 10 минут, а потом у нас «ушли» ноги. Мы должны научиться играть, даже когда ноги не работают. Мне надо тренироваться, только так я могу выходить на матчи. Может, мои ноги и двигались, но не так хорошо, как надо. Я хочу быть важным игроком, но сейчас я две-три смены провожу хорошо, а потом уже не получается. Я это чувствую. Мы проиграли, но это ничего, первая игра сезона. Ничего страшного не случилось, двигаемся дальше», — сказал после матча Ягр.

«Он всё лето работал, и у него по-прежнему нужный настрой. И он всё ещё гений, когда шайба у него на крюке. Если сравнивать с прошлым сезоном, то заметна разница в движении, он над этим работал. Самое главное для него – оставаться здоровым, потому что если он будет играть, то точно сильно нам поможет», — добавил его партнёр по команде Яромир Питлик.

«Ягр провёл великолепный матч, выглядит намного быстрее, чем в прошлом году. Чудо, неподвластное времени», — написал чешский журналист Зденек Янда.

«Яромир Ягр набрал 2381-е очко в рамках регулярных чемпионатов в своей 37-летней профессиональной карьере», — отметили в Sportsnet.

«Не верю, что Ягр до сих пор это делает. Чёртова легенда!» — отметил пользователь Х Coots.

«Ягру 52, а он бьётся с ребятами на 30 лет моложе. Невероятно», — восхитился аккаунт Jay Z the Brade Runner.

«Только что увидел, как Ягр проводит свой первый матч сезона в Чехии. Да, это Ягр. Серьёзно, он не человек. Да ещё и очко набрал», — восторгается пользователь Big Daddy Kiprusoff.

А ведь, получается, он ещё и на полную мощность после травмы не вышел. И ведь ещё и забивать начнёт. Мы все этого ждём.