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Результаты матчей КХЛ 19 сентября 2024 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание матчей 20 сентября

«Сибирь» — в лидерах КХЛ, суперталант из СКА покуражился в Сочи. Итоги дня в хоккее
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ 19 сентября
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«Барыс» на старте сезона продолжает разочаровывать, «Трактор» победил в первом домашнем матче.

19 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись пять встреч. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2024, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Сушко (Аланов, Дубакин) – 08:57 (5x5)     2:0 Широков (Морозов, Коротков) – 22:50 (5x5)     3:0 Мёрфи (Дубакин, Гоголев) – 23:15 (5x5)     3:1 Юрчо (Локхарт) – 41:16 (5x5)    

«Сибирь» сегодня играла без отлично вписавшегося в состав Владислава Кары: у форварда скончалась мать, и дубль в прошлом матче он посвятил её памяти. Партнёры Кары тоже постарались: продолжил забивать Сергей Широков, который обретает уже как будто 10-ю молодость, плюс первой шайбой в сезоне отметился Максим Сушко. «Куньлунь» в ответ смог запихать с мясом лишь один гол и даже не стал снимать вратаря в концовке. Пару часов, вплоть до матча в Челябинске, «Сибирь» шла первой на Востоке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2024, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Шабанов – 04:52     1:1 Жукенов (Лещенко, Ди) – 25:21 (5x5)     1:2 Дергачёв (Сериков, Лещенко) – 27:23 (5x4)     2:2 Шаров (Жарков) – 41:52 (5x5)     3:2 Светлаков (Робинсон, Котляревский) – 45:04 (5x5)    

«Трактор» провёл первый домашний матч уже ближе к концу сентября — и изголодавшаяся по хоккею арена гнала хозяев вперёд с удвоенной энергией. Челябинцы очень быстро повели после успешного буллита от Максима Шабанова, но пропустили два гола всего за две минуты: между ними была красивая попытка Михаила Котляревского забить гол в меньшинстве. Однако в третьем периоде «Трактор» нарастил бросковую активность и ответил своим дуплетом, ставшим победным.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2024, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 0
Барыс
Астана
1:0 Яшкин (Петан, Барабанов) – 09:36 (5x5)     2:0 Семёнов (Барабанов) – 12:16 (5x5)     3:0 Барабанов (Лямкин, Миллер) – 43:30 (5x5)     4:0 Коршков (Галимов, Лямкин) – 44:13 (5x5)     5:0 Дыняк (Семёнов, Кошелев) – 56:03 (5x5)    

«Барыс» увёз из Екатеринбурга первую победу в сезоне, но качество игры команды Дэвида Немировски оставалось крайне бледным. Герой прошлого матча Никита Бояркин остался в запасе, получивший травму Дамир Жафяров выбыл из строя, и «Барыс» в Казани проиграл всухую, опять ничего не показав. Кроме того, астанчане ещё и дарили сопернику подарки — в одном из эпизодов неточный пас Антона Бурдасова в коньки партнёру привёл к шайбе Кирилла Семёнова. «Ак Барс» одержал третью победу подряд, «Барыс» за шесть игр забил всего лишь шесть раз.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Витязь
Московская область
1:0 Абрамов (Соркин) – 13:39 (5x5)     1:1 Рой (Дарьин) – 22:13 (5x4)     2:1 Исхаков (Дроздов, Седов) – 28:28 (5x4)     3:1 Нестеров (Классон, Афанасьев) – 37:47 (5x5)     3:2 Яровой (Морозов, Савчик) – 54:22 (5x5)    

Тройка Абрамов — Соркин — Полтапов на старте сезона однозначно является лучшей в лиге, и сегодня она начала матч с «Витязем» ещё одним шедевром. Это был один из самых интересных моментов игры, где создавалось не так много, и сразу три гола было забито от синей линии. Победная шайба пришла как раз после мощного щелчка Никиты Нестерова после выигранного вбрасывания.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2024, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 7
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Криштоф (Ибрагимов, Попов) – 04:54 (5x5)     1:1 Кузьмин (Кузнецов) – 06:23 (5x5)     2:1 Авершин (Хафизов, Сероух) – 12:56 (5x5)     2:2 Никишин (Демидов) – 15:50 (5x5)     2:3 Фальковский (Демидов) – 18:37 (5x5)     2:4 Зыков (Грицюк, Фальковский) – 27:19 (5x5)     2:5 Бардаков (Фальковский) – 31:11 (5x5)     2:6 Демидов (Кузьмин, Кузнецов) – 34:58 (5x5)     3:6 Хафизов (Сероух, Волков) – 42:54 (5x5)     4:6 Хафизов (Сероух) – 46:10 (5x5)     4:7 Демидов – 58:40 (en)    

«Сегодня все кайфанули от игры», — пожалуй, даже хейтеры Романа Ротенберга не смогут поспорить с этими его словами. Игра самого дорогого и самого дешёвого составов лиги подарила зрителям не только 11 шайб, но и множество красивых моментов. Чуть ли не лучшую игру в карьере у хозяев провёл Тимур Хафизов, который ещё и отметился фирменной «кузнецовской» птичкой. У СКА ему ответил Иван Демидов, набравший 2+2 — и эта игра, скорее всего, будет для юного суперталанта одной из многих.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ

Игры 20 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2024, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2024, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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