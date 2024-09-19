«Сибирь» — в лидерах КХЛ, суперталант из СКА покуражился в Сочи. Итоги дня в хоккее

19 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись пять встреч. Подводим их итоги.

«Сибирь» сегодня играла без отлично вписавшегося в состав Владислава Кары: у форварда скончалась мать, и дубль в прошлом матче он посвятил её памяти. Партнёры Кары тоже постарались: продолжил забивать Сергей Широков, который обретает уже как будто 10-ю молодость, плюс первой шайбой в сезоне отметился Максим Сушко. «Куньлунь» в ответ смог запихать с мясом лишь один гол и даже не стал снимать вратаря в концовке. Пару часов, вплоть до матча в Челябинске, «Сибирь» шла первой на Востоке.

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«Трактор» провёл первый домашний матч уже ближе к концу сентября — и изголодавшаяся по хоккею арена гнала хозяев вперёд с удвоенной энергией. Челябинцы очень быстро повели после успешного буллита от Максима Шабанова, но пропустили два гола всего за две минуты: между ними была красивая попытка Михаила Котляревского забить гол в меньшинстве. Однако в третьем периоде «Трактор» нарастил бросковую активность и ответил своим дуплетом, ставшим победным.

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«Барыс» увёз из Екатеринбурга первую победу в сезоне, но качество игры команды Дэвида Немировски оставалось крайне бледным. Герой прошлого матча Никита Бояркин остался в запасе, получивший травму Дамир Жафяров выбыл из строя, и «Барыс» в Казани проиграл всухую, опять ничего не показав. Кроме того, астанчане ещё и дарили сопернику подарки — в одном из эпизодов неточный пас Антона Бурдасова в коньки партнёру привёл к шайбе Кирилла Семёнова. «Ак Барс» одержал третью победу подряд, «Барыс» за шесть игр забил всего лишь шесть раз.

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Тройка Абрамов — Соркин — Полтапов на старте сезона однозначно является лучшей в лиге, и сегодня она начала матч с «Витязем» ещё одним шедевром. Это был один из самых интересных моментов игры, где создавалось не так много, и сразу три гола было забито от синей линии. Победная шайба пришла как раз после мощного щелчка Никиты Нестерова после выигранного вбрасывания.

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«Сегодня все кайфанули от игры», — пожалуй, даже хейтеры Романа Ротенберга не смогут поспорить с этими его словами. Игра самого дорогого и самого дешёвого составов лиги подарила зрителям не только 11 шайб, но и множество красивых моментов. Чуть ли не лучшую игру в карьере у хозяев провёл Тимур Хафизов, который ещё и отметился фирменной «кузнецовской» птичкой. У СКА ему ответил Иван Демидов, набравший 2+2 — и эта игра, скорее всего, будет для юного суперталанта одной из многих.

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