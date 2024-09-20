«Вэл подводил нас последние пару лет». В «Колорадо» не простят Ничушкина после бана?

В середине мая, как раз перед четвёртым матчем второго раунда между «Колорадо» и «Далласом», Национальная хоккейная лига и Ассоциация игроков НХЛ объявили об отстранении Валерия Ничушкина. Его перевели на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ.

Нападающего «Колорадо» дисквалифицировали минимум на шесть месяцев — без сохранения заработной платы. По истечении срока бана он получит право подать заявление о восстановлении на работе.

Ничушкин второй год подряд серьёзно подвёл «Эвеланш». «Лавины» в итоге не смогли пройти «Даллас» и вновь рано вылетели.

«Переведённый на прошлой неделе на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ и отстранённый от матчей минимум на шесть месяцев Валерий Ничушкин не сыграет в НХЛ минимум до ноября. Если/когда он получит разрешение вернуться в лигу, я не могу себе представить, что ему позволят вернуться в раздевалку «Эвеланш». Хотя большинство игроков в раздевалке говорили правильные вещи (или вообще ничего не говорили), в их голосах можно было почувствовать разочарование.

Ничушкин подвёл их второй сезон подряд в самое ответственное время года. Я очень надеюсь, что Вэл сможет получить необходимую ему помощь на личном уровне, но в бизнесе приходится принимать трудные решения. «Эвеланш» просто нужно найти способ двигаться дальше без габаритного нападающего», — в мае написал североамериканский журналист Colorado Hockey Now Эван Раваль.

Так что теперь есть два главных вопроса.

Всё ли уже в порядке с Вэлом?

И смогут ли его простить за вторую «подставу» клуба?

«Время лечит все раны. Мы поговорим с нашей командой, попытаемся объяснить им, что именно нам нужно видеть от каждого, когда дело касается усилий и отношения, насколько они должны быть вовлечены и насколько они должны это демонстрировать своими действиями.

Валерий Ничушкин Фото: Julio Cortez/AP/ТАСС

Вэл подводил нас в этом отношении последние пару лет. Это немного другая ситуация, когда дело касается чьей-то личной жизни. Я действительно думаю, что Вэлу не всё равно. Я на самом деле думаю, что он действительно хороший одноклубник. Ему ещё есть куда расти», — на днях сказал главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар.

Когда стало понятно, что проблемы Ничушкина не закончились, это сильно удивило.

В первом раунде плей-офф-2023 с «Сиэтлом» Валерий неожиданно покинул стан «лавин» и буквально исчез из информационного пространства. Было непонятно, что с ним случилось и в каком состоянии он находится.

И хоть нападающий вернулся в «Эвеланш» и здорово начал сезон-2023/2024, в январе он неожиданно для всех попал в Программу помощи хоккеистам НХЛ. Тогда Ничушкин пропустил два месяца. А спустя ещё два месяца после возвращения опять угодил в программу…

«Я уверен, что Вэлу будет что сказать парням в раздевалке. Но, опять же, мы понимаем, что он часть нашей команды и он большая, важная часть нашей команды. Мы постараемся сделать всё, чтобы поддержать его и убедиться, что он будет способен отыграть весь сезон или будет доступен с ноября», — сообщил Беднар.

Самое печальное: Ничушкин проводил лучший сезон в карьере. За 54 матча регулярки Вэл набрал 53 (28+25) очка. А в восьми встречах плей-офф россиянин и вовсе отметился 10 (9+1) очками. Он забивал в семи матчах подряд, включая хет-трик «Виннипегу». Удивительно, но Валерию хватило всего восьми игр, чтобы застолбить за собой шестое место в списке лучших снайперов розыгрыша Кубка Стэнли. Сразу после Леона Драйзайтля, сыгравшего 25 встреч…

«Вот что такое команда — это семья. Иногда нужно уметь держать удары, но также должно быть и немного прощения. Думаю, Вэлу, вероятно, есть что сказать команде», — повторил Беднар.

Главный тренер «Эвеланш» сказал, что клуб ждёт ответа от НХЛ о подробностях того, когда Ничушкин сможет начать тренироваться с командой. И, судя по его словам, специалист не утратил веры в 29-летнего форварда.

Валерий Ничушкин Фото: Erin Hooley/AP/ТАСС

Валерий связан с «Колорадо» контрактом до конца сезона-2029/2030. В 2022 году он заключил восьмилетнее соглашение на $ 49 млн.

Менеджер по хоккейным операциям «Эвеланш» Джо Сакик, кажется, также настроен оптимистично. По крайней мере, он хочет дать шанс Ничушкину и ждёт его возвращения.

«Ничушкина должны допустить к игре. Мы ожидаем, что он вернётся к середине ноября. Надеюсь, его проблемы решены. Он великолепный игрок. Надеемся, он вернётся, продолжит быть великолепным хоккеистом и только поможет нам», — заявил Сакик на шоу AltitudeSR.

Посмотрим, в каком состоянии Вэл вернётся в игру. Надеемся, теперь хоккеисту удастся решить все свои проблемы и сохранить тот высочайший уровень, который он демонстрировал весь прошлый сезон. А пока хочется порадоваться, что в «Колорадо» идут навстречу Ничушкину и в очередной раз проявляют человечность.