У Ларионова трудные времена в «Торпедо». Но Профессору нельзя срываться на других

«Торпедо» забуксовало на старте нынешнего сезона. У автозаводцев пять поражений в семи матчах, это последнее место в Западной конференции по потерянным очкам. После поражения в Череповце от «Северстали» хоккейный Профессор заявил пресс-службе хозяев, что не будет отвечать на вопросы по Zoom.

«На Zoom я больше отвечать не буду. Я не знаю, с кем я разговариваю. Даже если журналисты будут представляться — какая разница, если люди должны быть здесь. Это не пандемия, когда люди не могут прийти», — сказал Игорь Николаевич.

Всё дело в том, что федеральных журналистов на череповецкой земле не так-то много, вопросов задаётся минимум, а летать по всей стране людям из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов возможности нет, да и необходимости тоже. Ведь именно для этого, собственно говоря, и придуман Zoom, а правила его использования закреплены ив регламенте лиги, который нужно выполнять.

«Лига изучила выступление главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова на пресс-конференции по итогам матча №63 «Северсталь» — «Торпедо» и его отказ отвечать на вопросы аккредитованных представителей СМИ по видеосвязи. Хоккейному клубу «Торпедо» вынесено предупреждение.

Лига напоминает, что клубы обязаны проводить пресс-конференции таким образом, чтобы аккредитованные представители СМИ, не присутствующие на ней, имели возможность подключиться к видеоконференции и задать вопросы. При этом представители СМИ должны подключаться к конференции с указанием своего имени и включённой камерой», — сделали впоследствии заявление в КХЛ.

Мнение Вячеслава Быкова: Вячеслав Быков отреагировал на отказ Ларионова отвечать на вопросы журналистов по Zoom

С Игорем Николаевичем мы знакомы давно. Прекрасно помню, как он работал хоккейным агентом, давал много ярких, громких и интересных интервью. Затем перешёл на работу в молодёжную сборную России. Не уважать этого гениального хоккеиста и чемпиона просто нельзя. Никогда и никому Ларионов раньше не отказывал в общении. Наоборот, считал одной из своих миссий донести до людей всё то, что он думает. Слушать Ларионова можно взахлёб.

Игорь Ларионов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сейчас у одного из самых уважаемых людей мирового хоккея новый, тренерский этап в жизни. Да, старт нынешнего сезона не задался, у команды, в которой Ларионов получил едва ли не полную власть, дела не клеятся. Но нужно понимать, что журналисты, как и тренеры, выполняют свою работу, поэтому срываться на них ни в коем случае нельзя. Нет ничего крамольного и страшного в том, чтобы в современном и прогрессивном мире ответить на вопросы с помощью интернета. Это, если можно так выразиться, обыденность и норма. Тогда и напряжение, витающее нынче в воздухе над Профессором, обязательно уйдёт, а дела попрут в гору. Уважение друг друга — один из главных и системообразующих факторов жизни, который необходимо соблюдать абсолютно всем. Иначе ничего хорошего не выйдет.