Бесконечность — не предел. НХЛ хочет расширения до 34 команд

В XXI веке состав участников НХЛ долгое время был невероятно стабилен — такого постоянства лига не видела со времён «Большой шестёрки». С 1970-го по 2000-й в НХЛ постоянно что-то происходило: грандиозные расширения, которые за короткое время увеличили лигу в три раза; появление ВХА и объединение с ней; постоянные провалы команд расширения, которые могли сменить и по два города. После расширения конца 90-х наступила стабильность, нарушенная только междоусобной войной владельцев «Атланты», из-за которой «дятлы» улетели в Виннипег.

Однако появление «Вегаса» в 2017-м снова заставляет НХЛ меняться. Ещё после новой нарезки дивизионов в 2013-м было понятно, что лига закладывается на 32 команды, и 32-я появилась три года назад в Сиэтле. Весной «Аризона» превратилась в безымянную «Юту», однако и этого НХЛ мало. Ещё во время мыканий «койотов» доносились слухи, что лига рассматривает дальнейшее расширение — и вот вчера журналист Энди Стриклэнд пролил на это свет. «Владельцы клубов НХЛ скоро проведут собрание, на котором утвердят план дальнейшего расширения лиги. Считается, что лидируют заявки Хьюстона и Атланты», — написал журналист в соцсетях.

Оба эти города могли стать пунктами назначения для «Аризоны». Хьюстон — четвёртый по величине город страны, и год назад именно он считался у букмекеров самым вероятным местом переезда «койотов». О своей заинтересованности в команде НХЛ говорил Тилман Фертитта, который несколько лет назад приобрёл баскетбольные «Рокетс» и их стадион. Сразу после покупки клуба НБА он заявил: «Я бы купил команду НХЛ хоть завтра, хочу видеть этот стадион заполненным 300 дней в году». В 2019-м Фертитта говорил, что «не проходит и месяца без обсуждения темы НХЛ».

Тилман Фертитта любит не только баскетбол Фото: Mark Mulligan/Getty Images

В феврале этого года на фоне положения «Аризоны» Фертитта стал активно обсуждать с НХЛ ситуацию с новой командой. Бизнесмен хотел активно развивать район, где играют его «Рокетс» и бейсбольные «Астрос». Параллельно Фертитта планирует вернуть в город и команду женской НБА. Деньги у владельца «Рокетс» есть: совсем недавно он пытался купить команду НФЛ из Вашингтона почти за $ 6 млрд, а новая команда НХЛ будет стоить в разы меньше.

С Атлантой всё куда сложнее. НХЛ уже в третий раз пытается зайти на этот рынок: как уже было указано в начале, вторая попытка закончилась сутяжничеством семи владельцев, которые таскали друг друга по судам. Первая попытка в 70-х провалилась по банальной причине: отсутствие зрительского интереса вело к низким билетным сборам и маленькому телеконтракту. Кроме того, у арены в Атланте было мало вип-лож, которые могли бы давать лишнюю прибыль — всё это привело к тому, что команда продержалась в Джорджии лишь восемь лет и уехала в Калгари.

Тогда почему же НХЛ бьётся об Атланту с каким-то звериным упрямством? Потому что эта агломерация — шестая по размеру в стране. Там представлены команды всех основных лиг, в том числе и МЛС. «Атланта Юнайтед», куда недавно перешёл Алексей Миранчук, с отрывом занимает первое место в лиге по посещаемости, в среднем собирая на трибунах 47 с половиной тысяч зрителей. Группу инвесторов возглавляет Энсон Картер, который провёл в НХЛ 674 матча, а теперь работает аналитиком канала TNT – и группа обещает построить в Атланте новый стадион на 18 тысяч мест.

На бумаге всё это выглядит красиво — но только на бумаге. Какой мотив вообще НХЛ расширяться дальше 32 команд? Как писалось в классике, «столовых нет ни у кого в Москве, даже у Айседоры Дункан». НФЛ, самая богатая и успешная лига в США и в мире, давно остановилась на 32 франшизах и не спешит расширяться дальше, несмотря на огромное число желающих. МЛС с её безумным ростом в последнюю десятилетку (за декаду добавлено 10 новых команд) пока не собирается переваливать за 30 команд. НБА только-только обдумывает экспансию в Вегас — а хоккей бежит впереди паровоза с желанием сделать 34 клуба и думает о 36!

«Вегас» стал примером для НХЛ Фото: David Becker/AP/ТАСС

Это желание можно понять. Западные обозреватели отмечают: «Вегас» — чуть ли не самый успешный проект НХЛ последних лет. Это касается не только спортивного и финансового результата: у болельщиков лиги наконец появился мощный раздражитель, которого в потолковой НХЛ было представить сложно. Но уже «Сиэтл» вошёл в лигу с куда меньшими фанфарами, и из трёх первых сезонов команды два были максимально тусклыми. Понятно, что руководство лиги, где все команды передирают друг у друга победные тактики, хочет увидеть и «Вегас»-3, и «Вегас»-4.

Но главной причиной видится не это: новые клубы, как известно, должны заплатить в лигу взнос за расширение. При этом, по условиям коллективного соглашения, делиться им с хоккеистами не надо, все эти деньги уходят в лигу и владельцам. В результате за четыре года НХЛ из воздуха создала себе $ 1,15 млрд, которые внесли в лигу «Вегас» и «Сиэтл». А ведь инфляция в Америке растёт, как и доходы лиги — вполне возможно, каждая из новых команд выложит на стол миллиард, ради которого 32 владельца вообще не старались. Такая же схема работает и в МЛС. Так как «соккерная» лига до сих пор жёстко отстаёт от большой четвёрки лиг по всем показателям, там несколько лет назад поставили на развитие вширь и стали коллекционировать взносы от новичков.

«Огромные вступительные взносы делятся между владельцами клубов, чтобы все кошельки оставались пухлыми даже в тех условиях, когда никому не нужен тот продукт, который производит МЛС. Вы не уверены, что сильных игроков хватит на такое количество команд? Да кому не начхать! Беспокоитесь, что в штатах без футбольной истории не возникнет фан-базы? Ерунда, клубы лиги имеют прекрасную историю создания болельщицкой базы из воздуха», — в 2019-м зубоскалило издание Deadspin. В 2023-м этот же сайт сравнил МЛС с финансовой пирамидой и привёл мнения экспертов, которые отмечали, что прибыли худших команд лиги сравнимы с бейсбольными фарм-клубами, а телерейтинги лиги в Америке проигрывают мексиканскому чемпионату.

Обе шпильки, которые отпущены прессой в адрес МЛС, характерны и для НХЛ. В Хьюстоне, допустим, хоккейная история есть: это и «Аэрос» Горди Хоу в ВХА, и команда в АХЛ, что в нулевые стабильно шла в топ-10 посещаемости фарм-лиги. Однако где лига возьмёт фанатов в Атланте с учётом того, что ещё 10 лет назад «Трэшерз» мало кому были нужны? Надо отметить, что в агломерации города белые (то есть подавляющее большинство аудитории хоккея) составляют лишь 50,7%, игроки НХЛ из Джорджии — феерическая редкость.

Боссы НХЛ Гэри Беттмэн и Билл Дэйли Фото: Lynne Sladky/AP/ТАСС

Опасения о размывании уровня тоже актуальны для НХЛ. В отличие от МЛС, которая в основном перебивается престарелыми звёздами и загадочными европейцами, отбоя от желающих играть в НХЛ нет. Однако даже сейчас мы видим, что качественных голкиперов на 32 команды уже совсем не хватает, и с защитниками ситуация не лучше: у большинства фаворитов сезона идёт явный перекос в атаку. При этом европейские рынки вычищены практически под ноль, а демографические тренды намекают на то, что скоро массовость канадского хоккея упадёт.

И вот пока в США и Канаде всё громче звучат разговоры о том, что 82 игры в регулярке не имеют особого смысла, что гладкий сезон в последнее время выглядит всё более выхолощенно и интриги становится меньше, НХЛ решает только увеличить эту выхолощенность — хотя куда уместнее вместо создания новых команд было бы перевезти ещё парочку вечных аутсайдеров. Самый популярный ответ на сообщение того же Стриклэнда — «Грустно смотреть на размывание уровня лиги».